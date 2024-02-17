Serdar Dursun'un Kahin Edasıyla Yıllar Önce Paylaştığı Mistik Dzeko Fotoğrafına Gelen Komik Tepkiler
Serdar Dursun'un Kahin Edasıyla Yıllar Önce Paylaştığı Mistik Dzeko Fotoğrafına Gelen Komik Tepkiler
Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını 1-0 Rize'nin üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Dursun uzun bir süre aranın ardından Fenerbahçe forması giydi. 3-1'lik galibiyetin geri dönüş fitilini yakan Serdar Dursun, yıllar önce yaptığı paylaşımla gündemdeydi.
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Fenerbahçe'nin devre arasında Karagümrük'ten transferi Serdar Dursun, Rizespor deplasmanında takımına hayat öpücüğü verdi.
İkinci yarıya çift forvet olarak başlayan İsmail Kartal'ın öğrencilerinde ileri iki Serdar Dursun ve Edin Dzeko oldu. İki forvetin de gol attığı karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı.
Maçın ardından Serdar Dursun'un Haziran 2021'de yaptığı Edin Dzeko paylaşımı gündeme geldi. "Kahin misin birader?" dedirten paylaşıma gelen tepkiler şöyleydi.
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