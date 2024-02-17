Serdar Dursun'un Kahin Edasıyla Yıllar Önce Paylaştığı Mistik Dzeko Fotoğrafına Gelen Komik Tepkiler

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını 1-0 Rize'nin üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Dursun uzun bir süre aranın ardından Fenerbahçe forması giydi. 3-1'lik galibiyetin geri dönüş fitilini yakan Serdar Dursun, yıllar önce yaptığı paylaşımla gündemdeydi.