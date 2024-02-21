Kaan Yıldırım Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcularından Lefter'in Hayatını Beyaz Perdeye Taşıyor!
Kaan Yıldırım Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcularından Lefter'in Hayatını Beyaz Perdeye Taşıyor!
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/life/lefteri...
Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giyen 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor.
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Özellikle son dönemlerde tarihe adını yazdırmış isimlerin biyografisinin beyaz perdeye aktarılması oldukça popüler hale geldi.
Son haftalarda Cem Karaca ve Bob Marley gibi önemli sanatçıların hayatını sinema salonlarında izledik.
Şimdi ise Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film oluyor.
Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giyen futbolcunun hayatını Kaan Yıldırım ve Can Ulkay'ın sahibi olduğu Ark Pictures çekecek.
Bu kez kamera arkasında ortak yapımcı olarak yer alacak olan Kaan Yıldırım, filmin sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de çok önemli bir yapım olacağını belirtti.
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Henüz hazırlık aşamasında olduklarını belirten Yıldırım, "Yaklaşık 2 senedir bu proje üzerine çalışmamız var. Bunu başarabilirsek çok mutlu oluruz. Dönem işi ve büyük prodüksiyon olduğu için şartları zorluyoruz" dedi.
Lefter'i canlandıracak oyuncu arayışları devam ederken, ünlü futbolcuyu bilinmedik bir ismin canlandıracağı öğrenildi.
Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın oturacağı yapımda Galatasaray'ın 'taçsız kralı' Metin Oktay'ı ise Erkan Kolçak Köstendil'in oynayacağı ileri sürüldü.
Derbi maçı öncesi birbirlerini selamlayan Metin Oktay ile Lefter'in o efsane resmi bugün hâlâ konuşuluyor.
Türk sinema tarihinde önemli bir yer edineceği düşünülen filmle ilgili detayları bekliyoruz.
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