Başrolünde Cate Blanchett ve Kevin Hart'ın Yer Aldığı Video Oyunu Uyarlaması 'Borderlands' Filmine İlk Bakış
Başrolünde Cate Blanchett ve Kevin Hart'ın Yer Aldığı Video Oyunu Uyarlaması 'Borderlands' Filmine İlk Bakış
Oyuncu kadrosunda Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis gibi oyuncuların yer aldığı 'Borderlands' filmi dört gözle bekleniyor.
Vizyon tarihi duyurulan filmin detaylarına birlikte bakalım. 👇
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Başrolünde Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis gibi oyuncuların yer aldığı Gearbox Software’in video oyunu serisi 'Borderlands' film uyarlamasıyla geliyor.
İki Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, filmde ateşli kızıl saç stili ve savaşa hazır kişiliğiyle kötü şöhretli kanun kaçağı Lilith rolünü canlandırıyor.
Çekimlerine Nisan 2021’de Macaristan’da başlanan ve haziran ayında tamamlanan filmin son aşamalarına gelindi.
Dağıtımını Lionsgate şirketinin üstlendiği Borderlands, 9 Ağustos 2024 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak.
Eli Roth’un yönettiği film, Lilith'in güçlü imparator Atlas'ın kayıp kızını bulmak için ana gezegeni Pandora'ya dönüşünü konu alıyor.
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Filmin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Haley Bennett, Gina Gershon, Janina Gavankar, Cheyenne Jackson, Steven Boyer ve Benjamin Byron Davis gibi isimler yer alıyor.
Merakla beklenen filmin ilk afişi yayımlandı.👇
Ayrıca filme ilk bakış olarak ilk görüntüler de yayınlandı.👇
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