Başrolünde Boran Kuzum ve Şebnem Bozoklu'nun Yer Aldığı 'Mucize Aynalar' Filminden İlk Fragman Geldi!
Başrolünde Boran Kuzum ve Şebnem Bozoklu'nun Yer Aldığı 'Mucize Aynalar' Filminden İlk Fragman Geldi!
Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum ve Şebnem Bozoklu gibi yetenekli isimlerin yer aldığı, Aziz Nesin uyarlaması 'Mucize Aynalar' filminin ilk fragmanı yayınlandı.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi isimlerin yer aldığı 'Mucize Aynalar' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kalemi, usta yönetmen Tolga Örnek tarafından sinemaya aktarıldı.
Yakın geleceğin Türkiye'sinde geçen "Mucize Aynalar", Tolga Örnek tarafından altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarlandı.
Filmin gündelik gerçeklikle absürt ve fantastik komediyi harmanlayan yapısı, farklı bir seyir deneyimi izleyiciye sunacak.
Günümüzde "hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan" insanı ele alan film, büyük hayallerin peşinden koşarken kendi dünyasındaki güzellikleri göremeyen insanı anlatıyor.
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Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği film, Nesin Vakfı’nın desteğiyle vakfın 50. yılında hayata geçirilecek.
5 Nisan'da sinemalarda vizyona girmesi planlanan 'Mucize Aynalar'dan çok beklenen fragman sonunda geldi.
Birlikte izleyelim.👇
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