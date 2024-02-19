Netflix'in Popüler Güney Kore Dizisi 'A Killer Paradox'a Gelen Tepkiler
Netflix'in Popüler Güney Kore Dizisi 'A Killer Paradox'a Gelen Tepkiler
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Netflix'in son dönemde izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kore dizilerinden biri olan "A Killer Paradox", dikkat çeken diziler arasında.
Başrollerinde Choi Woo Shik ve Son Seok Koo'nun yer aldığı toplamda 8 bölümden oluşan dizi 9 Şubat'ta izleyiciyle buluştu.
Gerilim ve gizem türündeki dizi senarist Kim Da Min tarafından yazıldı ve "Strangers From Hell" yönetmeni Lee Chang Hee tarafından yönetildi.
Dizi, yanlışlıkla bir seri katili öldüren sıradan bir adamın ve onun peşinde olan bir polis memurunun hikayesini anlatan bir kara komedidir.
Choi Woo Shik dizide, bir gecede yanlışlıkla katil olan sıradan bir adam olan Lee Tang rolünü üstlenmektedir.
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Son Seok Koo dizide, hayvansı sezgileri ve içgüdüleriyle Lee Tang'ı kovalayan dedektif Jang Nan Gam karakterini canlandırmaktadır. Lee Tang tarafından işlenen bir cinayet davasını araştırırken Lee Tang'dan şüphelenmeye başlar.
Diziyi henüz izlemediyseniz fragmanına buraya bırakıyoruz.👇
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