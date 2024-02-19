Jacob Elordi'nin Başrolünde Yer Aldığı 'Oh Canada' Filminden Yeni İmajıyla Bir Görseli Geldi!
Jacob Elordi'nin Başrolünde Yer Aldığı 'Oh Canada' Filminden Yeni İmajıyla Bir Görseli Geldi!
Oyuncu kadrosunda Jacob Elordi, Richard Gere, Michael Imperioli ve Uma Thurman'ın yer aldığı, ünlü yönetmen Paul Schrader'in son filmi 'Oh Canada' ile ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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"First Reformed", "The Card Counter" ve "Master Gardener" gibi filmlerle kariyerinin zirvesini yaşayan 77 yaşındaki yönetmen Paul Schrader'in son filmi 'Oh, Canada'nın detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Başrollerinde Jacob Elordi ve Richard Gere'in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Michael Imperioli ve Uma Thurman da yer alıyor.
Kanada'ya kaçan Amerikalı solcu ünlü belgesel yapımcısı Leonard Fife'ın hikayesini anlatan “Oh, Canada”, çok satan yazar Russell Banks'in 2021 tarihli romanı “Foregone”a dayanıyor.
Şu anda yapım aşamasında olan "Oh, Canada"nın yapımcılığını ise David Gonzales üstleniyor.
Çekimlerine başlanan filmin henüz yayınlanma tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
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Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran 'Oh Canada'nın başrolü Jacob Elordi'nin yeni bir görseli geldi.
Jacob Elordi'nin yeni imajı👇
Bu görsele sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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