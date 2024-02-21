'Parazit'in Ödüllü Yönetmeni Bong Joon-ho'nun Yeni Bilim Kurgu Filmi 'Mickey 17'nin Detayları Belli Oldu!
'Parazit'in Ödüllü Yönetmeni Bong Joon-ho'nun Yeni Bilim Kurgu Filmi 'Mickey 17'nin Detayları Belli Oldu!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/700881/...
2019 yılında yayınlanan ve 4 Oscar ödülü kazanan 'Parazit'in yönetmeni Bong Joon-ho'un yeni filmi 'Mickey 17'nin başrolünde Robert Pattinson yer alıyor.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'un 2019 yılında yönettiği 'Parazit' filmi, 92. Oscar ödüllerine damga vurmuştu.
Parazit; 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Uluslarararası Film' ve 'En İyi Özgün Senaryo' kategorilerinde dört Oscar ödülüne layık görüldü.
Ünlü yönetmenin 'Parazit'ten bu yana çektiği ilk film olan 'Mickey 17' büyük bir merakla bekleniyor.
Yazar Edward Ashton'ın 2022 tarihli çok satan romanı 'Mickey 17'nin uyarlamasının başrolünde Robert Pattinson yer alıyor.
Senaryosunu da Bong Joon Ho'nun kaleme aldığı 'Mickey 17', bir buz gezegenini kolonileştirmek için gönderilen Mickey'yi takip ediyor.
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Filmde Robert Pattinson'a Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
Başlangıçta 29 Mart 2024'te gösterime girmesi planlanan film, geçen yıl Hollywood'daki grevlerden kaynaklanan prodüksiyon gecikmeleri nedeniyle gösterim takviminden çekilmişti.
IMAX sinemalarında gösterileceği doğrulanan film, Warner Bros'a göre 31 Ocak 2025'te sinemalarda gösterime girecek.
Filmle ilgili diğer gelişmeler için beklemedeyiz.
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