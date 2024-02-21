Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Disney ve Sony'nin Şaşırtıcı Ortaklığıyla Fiziksel Medya Yeniden Canlanıyor: Değişen Trendler

Disney ve Sony'nin Şaşırtıcı Ortaklığıyla Fiziksel Medya Yeniden Canlanıyor: Değişen Trendler

Sony film Disney Plus
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 14:18

Disney yakında ev eğlence medyasının dağıtımını Sony Pictures Entertainment'a dış kaynak kullanımı yoluyla yapacak. Teknoloji çağında DVD ve Blu-ray gibi fiziksel medya satışı gitgide azalmakta. Yeni anlaşma kapsamında Sony, Disney'e ait yapımların DVD'leri ve Blu-ray'leri gibi diğer fiziksel medyalarını üretecek, dağıtacak ve pazarlayacak. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.cbr.com/disney-sony-deal-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Disney medyasının dijital versiyonlarını yönetmeye devam edecek, Sony sadece Disney'in yeni yayınlarını çeşitli perakendeciler aracılığıyla fiziksel medyada satacak.

Disney medyasının dijital versiyonlarını yönetmeye devam edecek, Sony sadece Disney'in yeni yayınlarını çeşitli perakendeciler aracılığıyla fiziksel medyada satacak.

Sony, sadece Disney'in yeni yayınlarını ve katalog başlıklarını ABD ve Kanada'daki çeşitli perakendeciler aracılığıyla fiziksel medyada satacak. Raporlarda, bu değişimin Disney'de işten çıkarmalara yol açabileceği spekülasyonları bulunmakla birlikte, Mickey Mouse Evi'nin 'Sony'ye geçiş sırasında fiziksel içerikleri destekleyen tüm işlevlerde iç değerlendirme yapması bekleniyor' deniliyor.

Disney'nin Sony ile yapılan anlaşmanın, şirketin tüketicilerin taleplerine daha etkin bir şekilde yanıt vermek amacıyla filmlerini ve TV şovlarını fiziksel kopyalar halinde satmaya devam etme imkanı tanıması yönünde olduğu raporlarda belirtiliyor.

Disney'nin Sony ile yapılan anlaşmanın, şirketin tüketicilerin taleplerine daha etkin bir şekilde yanıt vermek amacıyla filmlerini ve TV şovlarını fiziksel kopyalar halinde satmaya devam etme imkanı tanıması yönünde olduğu raporlarda belirtiliyor.

Bu, Disney'nin fiziksel medyadan uzaklaşacağı yönündeki önceki raporların ardından geldi ve bu durum sosyal medyada büyük eleştiri almıştı. Ancak çevrimiçi tepkilere rağmen, fiziksel medya satışlarının son yıllarda azaldığı ve yayın izlenme oranlarının sürekli arttığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Raporlara göre, 2023'ün ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nde fiziksel medya satışları, 2022'nin aynı dönemine kıyasla %28 oranında düştü.

Disney fiziksel medyadan çekilen tek platform değil!

Disney fiziksel medyadan çekilen tek platform değil!

Fiziksel medya satışlarının azalmasıyla birlikte, diğer büyük şirketlerin stratejilerinde de değişiklikler görülmeye başlandı. Best Buy, 2024'ün başlarında hem mağaza içinde hem de çevrimiçi olarak Blu-ray ve DVD satışlarını durdurdu. 2023 yılında ise Netflix, her geçen yıl ilgi düşüşü yaşadıktan sonra sonunda DVD işini sonlandırdı. Azalışa rağmen, fiziksel medya için hala belirli bir pazar bulunmakta ve bazı film yapımcıları, filmseverleri bu formata destek olmaya teşvik etmekte.

Christopher Nolan, 2023'teki Oppenheimer gösteriminde şöyle dedi: 'Kara Şövalye, o zamanlar yeni bir format olan Blu-ray yayını için özel olarak biçimlendirdiğimiz ilk filmlerden biriydi ve Oppenheimer da bu durumunda. Blu-ray sürümüne çok dikkat ve özen gösterdik ve fotoğrafçılığı ve sesi çevrimiçi bir hizmetin size kendi kopyanızı çalmayacağı şekilde evde satın alabileceğiniz ve sahip olabileceğiniz bir dijital ortama aktarmaya çalıştık.'

Peki siz bu Sony & Disney ortaklığı konusunda ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu Sony & Disney ortaklığı konusunda ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?