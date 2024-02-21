Disney ve Sony'nin Şaşırtıcı Ortaklığıyla Fiziksel Medya Yeniden Canlanıyor: Değişen Trendler

Christopher Nolan, 2023'teki Oppenheimer gösteriminde şöyle dedi: 'Kara Şövalye, o zamanlar yeni bir format olan Blu-ray yayını için özel olarak biçimlendirdiğimiz ilk filmlerden biriydi ve Oppenheimer da bu durumunda. Blu-ray sürümüne çok dikkat ve özen gösterdik ve fotoğrafçılığı ve sesi çevrimiçi bir hizmetin size kendi kopyanızı çalmayacağı şekilde evde satın alabileceğiniz ve sahip olabileceğiniz bir dijital ortama aktarmaya çalıştık.'