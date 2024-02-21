Disney ve Sony'nin Şaşırtıcı Ortaklığıyla Fiziksel Medya Yeniden Canlanıyor: Değişen Trendler
Disney ve Sony'nin Şaşırtıcı Ortaklığıyla Fiziksel Medya Yeniden Canlanıyor: Değişen Trendler
Kaynak: https://www.cbr.com/disney-sony-deal-...
Disney yakında ev eğlence medyasının dağıtımını Sony Pictures Entertainment'a dış kaynak kullanımı yoluyla yapacak. Teknoloji çağında DVD ve Blu-ray gibi fiziksel medya satışı gitgide azalmakta. Yeni anlaşma kapsamında Sony, Disney'e ait yapımların DVD'leri ve Blu-ray'leri gibi diğer fiziksel medyalarını üretecek, dağıtacak ve pazarlayacak. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Disney medyasının dijital versiyonlarını yönetmeye devam edecek, Sony sadece Disney'in yeni yayınlarını çeşitli perakendeciler aracılığıyla fiziksel medyada satacak.
Disney'nin Sony ile yapılan anlaşmanın, şirketin tüketicilerin taleplerine daha etkin bir şekilde yanıt vermek amacıyla filmlerini ve TV şovlarını fiziksel kopyalar halinde satmaya devam etme imkanı tanıması yönünde olduğu raporlarda belirtiliyor.
Disney fiziksel medyadan çekilen tek platform değil!
Peki siz bu Sony & Disney ortaklığı konusunda ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda