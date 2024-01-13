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Tahtın Üstünde Modanın Zirvesinde: Kraliyet Kadınlarının 6 Şıklık Sırrı

Tahtın Üstünde Modanın Zirvesinde: Kraliyet Kadınlarının 6 Şıklık Sırrı

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:31

İngiliz Kraliyet ailesiyle aşinalığımız vardır. Halen dilden düşmeyen Prenses Diana, gidip ailesinin daha öncesinde hiç yapmadığı bir gelin tercihi yapan Harry (yaşadıklarını boy boy yayınlamalarını saymıyoruz bile), bir de son Kraliçenin ölümü aileyi gündemde tutan şeylerden birkaçı. Peki hiç Kraliyet kadınlarının fotoğrafını görüp nasıl kar kış, ayaz güneş demeden o kadar şık olabildiklerini düşündünüz mü? Onların şıklık hilelerini sizin için araştırdık. Detaylar aşağıda...

Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
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1. Topukluların kaymaması için yapışkanlı çoraplar:

1. Topukluların kaymaması için yapışkanlı çoraplar:

Kraliyet moda protokolünün dile getirilmeyen kurallarından biri de Kraliyet Kadınlarının çorap giyme zorunluluğu. Kate Middleton gibi kraliyet mensupları, yürümeyi zorlaştıracak topuklu ayakkabılarla ayaklarının kaymasını önlemek için alt kısmında silikon pedler bulunan çorapları tercih ediyor. Hatta Galler Prensesi'nin tercih ettiği çorabın sadece 7 dolar olduğu da söyleniyor.

2. Saçlar'ın dağılmaması için saç fileleri:

2. Saçlar'ın dağılmaması için saç fileleri:

Saç fileleri, Kraliyet kadınlarının en çok kullandığı saç hilelerinden biri. Saçları saatlerce yerinde tutabilen bu ucuz güzellik aracı, prenseslerin rüzgarlı günlerde saçlarının uçuşmasından ya da kabarık saçlarının açılmasından endişe etmesine gerek kalmadığı anlamına da geliyor. Ayrıca uzun süreli etkinliklerde de saçlarının bozulmasından endişe etmelerine gerek kalmııyor.

3. Parlak renkli elbiseler:

3. Parlak renkli elbiseler:

Kraliçe'nin parlak renk tercihi, sadece moda için değil, aynı zamanda kalabalık arasında öne çıkmak için stratejik bir hamle! Neon renkleriyle kalabalıkta göz kamaştıran Kraliçe, halkın hafızasında daha belirgin bir iz bırakıyor. Moda sadece bir tutku değil, aynı zamanda bir iletişim aracı olarak kullanılıyor. Şimdi anlıyoruz neden dünyanın en tanınan kadını dediklerini!

4. Şapkaların uçmaması için yerleşik taraklı şapkalar:

4. Şapkaların uçmaması için yerleşik taraklı şapkalar:

Kraliyet ailesi, sadece tahtlarında değil, şıklıkta da zirvede! Ancak rüzgarlı günlerde şapkaların uçup gitmesiyle başa çıkmak için kraliyet mensupları özel bir strateji geliştirmiş durumda.

Ünlü modacı Rosie Olivia, Forbes'a verdiği demeçte, şapkalarını yerinde tutmak için gizli silahları olduğunu açıkladı. Olivia'nın tasarımları, kulakların arkasına ve saçın altına rahatça oturan gizli tarak veya elastiklerle donatılmış. Bu detaylar, rüzgarın estiği anlarda dahi şıklığından ödün vermeden kraliyet üyelerine yardımcı oluyor. Göz alıcı şıklıklarıyla her an dikkat çeken kraliyet üyeleri, artık rüzgarlı günlerde de kusursuz görünmeye devam edecek gibi görünüyor!

5. Ayaklar su toplamasın diye büyük numara ayakkabılar:

5. Ayaklar su toplamasın diye büyük numara ayakkabılar:

Kraliyetin zarif üyeleri, dev ayakkabılarıyla modanın sınırlarını zorluyor! Galler Prensesi ve Sussex Düşesi Meghan gibi ünlü isimlerin tercihi olan bu moda hilesi, sadece görünüşe değil, aynı zamanda rahatlığa da odaklanıyor.

Moda gurusu Harriet Davey, The Sun'a yaptığı açıklamada, 'Ünlüler genellikle ayakkabılarını bir, hatta iki numara büyütüyorlar ve bu sadece su toplamasını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süre ayakta durmanın verdiği şişkinlikle başa çıkmak için de bir strateji' dedi. Kırmızı halı olaylarında, rahatlık ve şıklığı bir arada sunan kraliyet üyeleri, moda dünyasına dev ayak izleri bırakmaya devam ediyor!

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6. Eteklerin açılmaması için etek uçlarına konulan ağırlıklar:

6. Eteklerin açılmaması için etek uçlarına konulan ağırlıklar:

Kraliyet ailesi, sadece tahtlarında değil, aynı zamanda rüzgarın estiği anlarda da şıklıklarını korumak için moda dünyasının hilesine başvuruyor! En sık kullanılan moda hilelerinden biri, etek ve elbise kenarlarına ağırlık eklemek. Kraliçe Elizabeth'in modacılarından Stewart Parvin, DailyMail'e yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin etek uçlarına küçük kurşun ağırlıklar ekleyerek, rüzgarın gardırop arızasına sebep olmasını engellediğini belirtmişti. Bu özel dokunuş, kraliyet üyelerinin her anlarından şıklıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Rüzgarın önünde durmak için kullanılan bu pratik moda sırları, kraliyetin zarafetini her koşulda korumak için birer kalkan gibi!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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