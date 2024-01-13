Tahtın Üstünde Modanın Zirvesinde: Kraliyet Kadınlarının 6 Şıklık Sırrı
Tahtın Üstünde Modanın Zirvesinde: Kraliyet Kadınlarının 6 Şıklık Sırrı
Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
İngiliz Kraliyet ailesiyle aşinalığımız vardır. Halen dilden düşmeyen Prenses Diana, gidip ailesinin daha öncesinde hiç yapmadığı bir gelin tercihi yapan Harry (yaşadıklarını boy boy yayınlamalarını saymıyoruz bile), bir de son Kraliçenin ölümü aileyi gündemde tutan şeylerden birkaçı. Peki hiç Kraliyet kadınlarının fotoğrafını görüp nasıl kar kış, ayaz güneş demeden o kadar şık olabildiklerini düşündünüz mü? Onların şıklık hilelerini sizin için araştırdık. Detaylar aşağıda...
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1. Topukluların kaymaması için yapışkanlı çoraplar:
2. Saçlar'ın dağılmaması için saç fileleri:
3. Parlak renkli elbiseler:
4. Şapkaların uçmaması için yerleşik taraklı şapkalar:
5. Ayaklar su toplamasın diye büyük numara ayakkabılar:
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6. Eteklerin açılmaması için etek uçlarına konulan ağırlıklar:
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