Tahtın Üstünde Modanın Zirvesinde: Kraliyet Kadınlarının 6 Şıklık Sırrı

Kraliyet ailesi, sadece tahtlarında değil, aynı zamanda rüzgarın estiği anlarda da şıklıklarını korumak için moda dünyasının hilesine başvuruyor! En sık kullanılan moda hilelerinden biri, etek ve elbise kenarlarına ağırlık eklemek. Kraliçe Elizabeth'in modacılarından Stewart Parvin, DailyMail'e yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin etek uçlarına küçük kurşun ağırlıklar ekleyerek, rüzgarın gardırop arızasına sebep olmasını engellediğini belirtmişti. Bu özel dokunuş, kraliyet üyelerinin her anlarından şıklıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Rüzgarın önünde durmak için kullanılan bu pratik moda sırları, kraliyetin zarafetini her koşulda korumak için birer kalkan gibi!

