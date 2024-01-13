Tahtın Üstünde Modanın Zirvesinde: Kraliyet Kadınlarının 6 Şıklık Sırrı

Kraliyet ailesi, sadece tahtlarında değil, şıklıkta da zirvede! Ancak rüzgarlı günlerde şapkaların uçup gitmesiyle başa çıkmak için kraliyet mensupları özel bir strateji geliştirmiş durumda.

Ünlü modacı Rosie Olivia, Forbes'a verdiği demeçte, şapkalarını yerinde tutmak için gizli silahları olduğunu açıkladı. Olivia'nın tasarımları, kulakların arkasına ve saçın altına rahatça oturan gizli tarak veya elastiklerle donatılmış. Bu detaylar, rüzgarın estiği anlarda dahi şıklığından ödün vermeden kraliyet üyelerine yardımcı oluyor. Göz alıcı şıklıklarıyla her an dikkat çeken kraliyet üyeleri, artık rüzgarlı günlerde de kusursuz görünmeye devam edecek gibi görünüyor!