Hülya Avşar'ın Hayatını Anlattığı "Selfi"nin Devamı Geliyor
Hülya Avşar'ın Hayatını Anlattığı "Selfi"nin Devamı Geliyor
Hülya Avşar, Türkiye'nin ilk otobiyografik filmi Selfi: Ben Hülya Avşar'la 7 yıl önce gündeme oturmuştu. Hazırlığı iddialı olsa da gişede çakılan filmin ikincisinin geldiği duyuruldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Türkiye’nin ilk otobiyografik filmi olma özelliğini taşıyan "Selfi: Ben Hülya Avşar", 27 Nisan 2018'de sinemalarda izleyiciyle buluşmuştu.
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Birsen Altuntaş, Selfi'nin devamının geldiğini duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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