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Hülya Avşar'ın Hayatını Anlattığı "Selfi"nin Devamı Geliyor

Hülya Avşar'ın Hayatını Anlattığı "Selfi"nin Devamı Geliyor

Hülya Avşar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.03.2025 - 23:19

Hülya Avşar, Türkiye'nin ilk otobiyografik filmi Selfi: Ben Hülya Avşar'la 7 yıl önce gündeme oturmuştu. Hazırlığı iddialı olsa da gişede çakılan filmin ikincisinin geldiği duyuruldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Türkiye’nin ilk otobiyografik filmi olma özelliğini taşıyan "Selfi: Ben Hülya Avşar", 27 Nisan 2018'de sinemalarda izleyiciyle buluşmuştu.

Türkiye’nin ilk otobiyografik filmi olma özelliğini taşıyan "Selfi: Ben Hülya Avşar", 27 Nisan 2018'de sinemalarda izleyiciyle buluşmuştu.

Avşar, kamera karşısına geçip hayatını başkasının gözünden değil, bizzat kendi bakış açısından anlatmayı tercih etmişti. Film, klasik biyografik yapımlardan farklı olarak, doğrudan sanatçının kendisinin yönettiği, yazdığı ve başrolünü üstlendiği kişisel bir iç döküm niteliğindeydi.

Film için iddialı bir tanıtım yapılsa da vizyonda 2 hafta kalan Selfi, toplamda 2.487 izleyiciye ulaşmıştı.

Birsen Altuntaş, Selfi'nin devamının geldiğini duyurdu.

Birsen Altuntaş, Selfi'nin devamının geldiğini duyurdu.

Devam projesinin, ilk filmdeki dürüstlük tonunu sürdürüp sürdürmeyeceği ya da bu kez daha farklı hangi yönlerini masaya yatıracağı şimdiden heyecan konusu. Tekrar hem senarist hem yönetmen hem de başrol olarak yer alacak olan Hülya Avşar, kendi yaşam öyküsünün ikinci perdesini anlatmaya hazırlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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