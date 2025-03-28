Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefinde CHP Lideri Özgür Özel Vardı

Erdoğan açıklamasının devamında, “Batı’nın ev zencisi” denince de kızıp köpürüyorlar.

“Mandacı” denince öfkeleniyorlar, etrafa saldırıyorlar.

İyi de sizin söylediklerinizin “İngiliz Muhipleri Cemiyeti”nden ne farkı var?

100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’ni sırf yolsuzlukları savunmak adına böyle aciz bir duruma düşürmekten hiç mi hicap duymuyorsunuz?

Sayın Özel’e bir kez daha kendini toparlamasını, yolsuzlukları aklamak için kendisini bu kadar yormamasını tavsiye ediyorum.' ifadelerine yer verdi.