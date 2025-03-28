Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefinde CHP Lideri Özgür Özel Vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefinde CHP Lideri Özgür Özel Vardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in BBC'ye verdiği röportajı eleştirdi. İngiltere İşçi Partisi ile kardeş olduklarını hatırlatan Özel, 'Kardeş partimiz olan İşçi Partisi’nin, İmamoğlu'nun tutuklanmasına hiçbir şey söylememesi bizi kırdı' demişti. Erdoğan bu açıklamaları hedef alarak Özel'e 'Utanmıyor, yüzü kızarmıyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in BBC röportajını eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan, Özgür Özel'e sosyal medyadan yüklendi.
"Mandacı deyince kızıyorlar..."
Erdoğan daha sonra bir paylaşım daha yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın