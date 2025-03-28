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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefinde CHP Lideri Özgür Özel Vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hedefinde CHP Lideri Özgür Özel Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 22:57 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 23:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in BBC'ye verdiği röportajı eleştirdi. İngiltere İşçi Partisi ile kardeş olduklarını hatırlatan Özel, 'Kardeş partimiz olan İşçi Partisi’nin, İmamoğlu'nun tutuklanmasına hiçbir şey söylememesi bizi kırdı' demişti. Erdoğan bu açıklamaları hedef alarak Özel'e 'Utanmıyor, yüzü kızarmıyor' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in BBC röportajını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in BBC röportajını eleştirdi.

Özel kardeş parti olduklarını söylediği İngiliz İşçi Partisi'nin suskunluğunu eleştirmiş 'Bütün Avrupa tepki gösterirken, İngiliz İşçi Partisi’nin, Starmer’ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz' demişti.

Erdoğan, Özgür Özel'e sosyal medyadan yüklendi.

Erdoğan, Özgür Özel'e sosyal medyadan yüklendi.

Erdoğan, X'te yaptığı paylaşımda, 

'CHP’nin Genel Başkanı, yabancı medya kuruluşlarına çıkıp süklüm püklüm yardım dileniyor.

Şu ifadeye bakın…

“Kendimizi terk edilmiş hissettik…”

Ülkesini şikâyet etmek, Batı’dan medet ummak ana muhalefet partisi genel başkanına yakışıyor mu?

Bunları yaparken utanmıyor, yüzü kızarmıyor; “ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum” sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.' ifadelerini kullandı.

"Mandacı deyince kızıyorlar..."

"Mandacı deyince kızıyorlar..."

Erdoğan açıklamasının devamında, “Batı’nın ev zencisi” denince de kızıp köpürüyorlar.

“Mandacı” denince öfkeleniyorlar, etrafa saldırıyorlar.

İyi de sizin söylediklerinizin “İngiliz Muhipleri Cemiyeti”nden ne farkı var?

100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’ni sırf yolsuzlukları savunmak adına böyle aciz bir duruma düşürmekten hiç mi hicap duymuyorsunuz?

Sayın Özel’e bir kez daha kendini toparlamasını, yolsuzlukları aklamak için kendisini bu kadar yormamasını tavsiye ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan daha sonra bir paylaşım daha yaptı.

Erdoğan daha sonra bir paylaşım daha yaptı.

Erdoğan bir önceki paylaşımını alıntılayarak;

'Buradan aziz milletime soruyorum…

Böyle bir siyasetçi, ülkesinin çıkarlarını emperyalistlere karşı savunabilir mi?

Ekranlarda yardım dilenen biri, emperyalistler karşısında dik durabilir mi?

Elbette duramaz, savunamaz, milletin menfaatlerini koruyamaz.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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