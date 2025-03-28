Ulaşılamayan İsveçli Gazeteci Türkiye'de İki Ayrı Suçtan Tutuklandı
Ulaşılamayan İsveçli Gazeteci Türkiye'de İki Ayrı Suçtan Tutuklandı
İBB'ye yapılan operasyonu takip etmek için İstanbul'a gelen Joakim Medin'in gözaltına alındığı ve ulaşılamadığı bilgisi verilmişti. İsveç'te çalıştığı gazetenin müdürü tarafından duyurulan haberde Medin'in protesto alanında gözaltına alındığı sanılmıştı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Medin, ülkeye girişte havalimanında gözaltına alınmış ve yürütülen eski soruşturmalar sebebiyle tutuklanmış.
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Joakim Medin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada tutuklandı.
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Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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