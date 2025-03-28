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Ulaşılamayan İsveçli Gazeteci Türkiye'de İki Ayrı Suçtan Tutuklandı

Ulaşılamayan İsveçli Gazeteci Türkiye'de İki Ayrı Suçtan Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 22:36

İBB'ye yapılan operasyonu takip etmek için İstanbul'a gelen Joakim Medin'in gözaltına alındığı ve ulaşılamadığı bilgisi verilmişti. İsveç'te çalıştığı gazetenin müdürü tarafından duyurulan haberde Medin'in protesto alanında gözaltına alındığı sanılmıştı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Medin, ülkeye girişte havalimanında gözaltına alınmış ve yürütülen eski soruşturmalar sebebiyle tutuklanmış.

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Joakim Medin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada tutuklandı.

Joakim Medin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm kentinde PKK mensuplarınca gerçekleştirilen bir eyleme yönelik soruşturma başlattı. Söz konusu eylemde, belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden bir maketin asıldığı tespit edildi.  

Yürütülen soruşturmada, eylemi organize edenler, katılanlar, basına servis edenler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler arasında İsveçli yayın kuruluşu Dagens ETC'nin dış haber muhabiri Joakim Medin'in de bulunduğu 15 şüpheli tespit edildi.

Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü üyeliği suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan İsveçli gazeteci Joakim Medin, Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilerek İstanbul'da gözaltına alındı. 

Medin'in İsveç'in Dagens ETC gazetesinde çalıştığı ve Stockholm'de gerçekleşen, Cumhurbaşkanı maketinin asıldığı eylemin medyada yayınlanmasında ve yayılmasında rol oynadığı iddia ediliyor.

İstanbul'da, tercüman ve avukat aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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