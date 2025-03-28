Ulaşılamayan İsveçli Gazeteci Türkiye'de İki Ayrı Suçtan Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü üyeliği suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan İsveçli gazeteci Joakim Medin, Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilerek İstanbul'da gözaltına alındı.

Medin'in İsveç'in Dagens ETC gazetesinde çalıştığı ve Stockholm'de gerçekleşen, Cumhurbaşkanı maketinin asıldığı eylemin medyada yayınlanmasında ve yayılmasında rol oynadığı iddia ediliyor.

İstanbul'da, tercüman ve avukat aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.