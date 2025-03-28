Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Gençlere Destek
Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Gençlere Destek
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde protesto eylemlerinin bel kemiği şüphesiz ki gençler. Yurdun dört bir yanından sokağa inen gençler 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganlarıyla başta Saraçhane olmak üzere dört bir yanda taleplerini dile getiriyorlar. Gözaltı dalgasından da en çok onlar etkileniyor. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da bugün sosyal medyadan gençlere destek çıktı.
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Selim İmamoğlu, tutuklanan gençler için sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
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"Bu işin altından ya beraber kalkacağız, ya beraber kalkacağız"
"Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyen" Selim İmamoğlu, tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kendisi, babasının uğradığı haksızlığa tepki gösteren gençlerle beraber olup eylemlere katıldı mı çok merak ediyorum.. Otobüs üstünde olmaktan bahsetmiyorum ... Devamını Gör
aynı konuya her ortamda bende ısrarla dikkat çekiyorum,anacığının dizinin dibinde eşek kadar herif üzücü
Eylemlere katılsana sende gençlerle neden dilek hanım çıkıpta silivri önüne gitmiyor tutuklanan gençlerinin annelerinin yanında nöbet tutmuyor neden evdesini... Devamını Gör
l a n bir sürü genç baban yüzünden içerde.. destekmiş. ne desteği