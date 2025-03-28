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Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Gençlere Destek

Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Gençlere Destek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 21:08

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde protesto eylemlerinin bel kemiği şüphesiz ki gençler. Yurdun dört bir yanından sokağa inen gençler 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganlarıyla başta Saraçhane olmak üzere dört bir yanda taleplerini dile getiriyorlar. Gözaltı dalgasından da en çok onlar etkileniyor. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da bugün sosyal medyadan gençlere destek çıktı.

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Selim İmamoğlu, tutuklanan gençler için sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Selim İmamoğlu, tutuklanan gençler için sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kendisinin de İTÜ öğrencisi olduğunu hatırlatan Selim İmamoğlu, '19 Mart ve sonrasında hiç geri adım atmadan inandığı demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadelesini veren ve tepkisinden hiç vazgeçmeyen sevgili genç ve üniversiteli arkadaşlarım, ben de bir İstanbul Teknik Üniversiteli olarak şunu söylemek istiyorum ki, bu yolun kıymetini ve zorluğunu en iyi biz biliriz.' dedi.

"Bu işin altından ya beraber kalkacağız, ya beraber kalkacağız"

"Bu işin altından ya beraber kalkacağız, ya beraber kalkacağız"

İmamoğlu, sözlerine 'Tüm eğitim-öğretim hayatımız boyunca bizi yalnız bırakmayan gelecek kaygısını gidermek için bireysel olarak verdiğimiz mücadele, artık birliğe dönüşmüştür. Bu işin altından ya beraber kalkacağız ya beraber kalkacağız. Sözü dinlenecek olan ve sesi duyulması gereken aslen bizleriz.' diyerek devam etti.

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyen" Selim İmamoğlu, tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyen" Selim İmamoğlu, tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

'Biz bu ülkenin bel kemiğiyiz. Biz yoksak gelecek yok, refah yok, umut yok, mutluluk yok, huzur yok. “Yok” dediğim tüm bu unsurların temsilcilerinden önemli bir parçası, bu haklı mücadelede ya göz altındalar ya da tutuklular. Aralarından bazıları benim de okul ve sıra arkadaşlarım. Aynı acıyı ben de paylaşıyorum. Bu sebeple tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: “Biz bu yolun yolcusu ve bu ülkenin kaderi ve geleceğiyiz, sonuna kadar hakkımızı aramak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla boyun eğmeden, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan zerre taviz vermeden bu ülkenin geleceğini biz tasarlayacağız. Biz uzun vadenin, yarınların umuduyuz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!

Özgürlük ve demokrasi için mücadele veren tüm genç arkadaşlarım SERBEST BIRAKILMALIDIR!' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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KumdanKum

Kendisi, babasının uğradığı haksızlığa tepki gösteren gençlerle beraber olup eylemlere katıldı mı çok merak ediyorum.. Otobüs üstünde olmaktan bahsetmiyorum ... Devamını Gör

Anıl

aynı konuya her ortamda bende ısrarla dikkat çekiyorum,anacığının dizinin dibinde eşek kadar herif üzücü

pabare

Eylemlere katılsana sende gençlerle neden dilek hanım çıkıpta silivri önüne gitmiyor tutuklanan gençlerinin annelerinin yanında nöbet tutmuyor neden evdesini... Devamını Gör

b.marley

l a n bir sürü genç baban yüzünden içerde.. destekmiş. ne desteği