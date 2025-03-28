Ekrem İmamoğlu Tutuklanma Sürecini New York Times'a Yazdı: “Ben, Cumhurbaşkanının Ana Rakibiyim, Tutuklandım”

19 Mart sabahının erken saatlerinde, onlarca silahlı polis memuru, bir gözaltı emriyle kapımı çaldı. Manzara bir teröristin yakalanmasını andırıyordu, Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’un seçilmiş belediye başkanının değil.

Bu hamle — partim Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışı için ön seçim yapmasından sadece dört gün önce gerçekleşti — dramatikti, ama hiç de beklenmedik değildi. Aylar süren yasal tacizlerin ardından gelmişti; bu tacizler, 31 yıl önce mezun olduğum üniversite diplomamın aniden iptal edilmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı. Yetkililer, bu durumun beni yarıştan diskalifiye edeceğini düşünüyor gibiydi, çünkü anayasa cumhurbaşkanının yükseköğrenim diplomasına sahip olmasını şart koşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beni sandıkta yenemeyeceğini anlayınca başka yollar denemeye başladı: Ana siyasi rakibini, yani beni, yolsuzluk, rüşvet, suç örgütü kurma ve yasaklı Kürdistan İşçi Partisi’ne yardım etme suçlamalarıyla gözaltına aldırdı — üstelik bu suçlamalar güvenilir kanıtlardan yoksundu. Mali suçlamalar gerekçe gösterilerek seçilmiş görevimden uzaklaştırıldım.

Yıllardır Erdoğan rejimi, demokratik denge ve denetim mekanizmalarını aşındırıyor — medyayı susturuyor, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atıyor, yasamayı etkisiz hale getiriyor, yargıyı kontrol ediyor ve seçimlerle oynuyor. Son aylarda protestocuların ve gazetecilerin toplu olarak tutuklanması, herkese korkutucu bir mesaj gönderdi: Hiç kimse güvende değil. Oylar geçersiz kılınabilir ve özgürlükler bir anda elinizden alınabilir. Erdoğan yönetiminde cumhuriyet, bir korku cumhuriyetine dönüştü.

Bu sadece demokrasinin yavaş yavaş aşınması değil. Bu, cumhuriyetimizin kurumsal temellerinin bilinçli olarak sökülmesidir. Gözaltına alınmam, Türkiye’nin otoriterliğe kayışında ve keyfi gücün kullanılmasında yeni bir aşamayı işaret etti. Uzun bir demokratik geleneğe sahip bir ülke, şimdi geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşma riskiyle karşı karşıya.

Baskılar yalnızca benimle sınırlı kalmadı. Gizli tanık ifadelerinden oluşan bir iddianameye dayanan geniş çaplı bir operasyonla, aralarında üst düzey belediye yöneticileri ve iş insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlardan önce, iktidar yanlısı medyada dezenformasyon ve itibar suikastı kampanyaları başlatıldı.

Yine de Türkiye halkı bu baskılara boyun eğmedi. Protestolar yasaklanmış ve şehirlerin kilit giriş yolları kapatılmış olsa da, İstanbul’dan Erdoğan’ın geleneksel kalesi olan Rize’ye kadar yüz binlerce vatandaş sokaklara döküldü. Gözaltına alınmamdan sonraki saatler içinde ve takip eden günlerde, her yaştan ve kesimden insan partime katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde insanlar, artan baskılara ve gözaltılara rağmen nöbet tuttu.

Baskılara rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi pazar günü cumhurbaşkanlığı ön seçimini başarıyla gerçekleştirdi. Parti sayımına göre, aralarında 1.7 milyon kayıtlı üyenin de bulunduğu 15 milyon kişi beni partinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.

2019’da belediye başkanı seçilmemden bu yana, hakkımda neredeyse 100 soruşturma ve bir düzine dava açıldı. Gerçek dışıdan saçma olana kadar her suçlama, beni yıldırmak, beni halkın hizmetinden uzaklaştırmak, görevimden almak ve Erdoğan’a rakip olmaktan çıkarmak için daha büyük bir çabanın parçasıydı.

Erdoğan’ın desteklediği adaylarla daha önce üç kez yarıştım — 2019’daki yerel seçimlerde iki kez ve geçen yıl bir kez daha — ve her seferinde kendisi bizzat kampanya yürüttü. Hepsini kazandım. Artık beni seçimle yenemeyen Erdoğan, yargı üzerindeki kontrolünü kullanarak anketlere göre bugün seçim olsa kazanabilecek bir rakibini saf dışı bırakmaya çalışıyor.

Peki neden bu kadar çok insan, 2013 Gezi Parkı protestolarından bu yana en büyük gösteriler için sokaklara döküldü?

Artan adaletsizlik ve zor bir ekonomi karşısında, Türkiye’deki toplumsal öfke artık taşma noktasına ulaştı. İnsanlar konuşuyor ve daha kapsayıcı, adil ve umut vadeden bir gelecek vaat eden bir adayın etrafında toplanıyor. Susturulmak istemiyorlar. Halk aynı zamanda gözaltına alınmamı, Türkiye’yi otokrasi yolunda daha da ileriye itme çabası olarak gördü.

Baskılara rağmen, dayanışma işaretleri sürüyor. Türkiye ve dünyadaki sosyal demokrat liderler ve belediye başkanları — Amsterdam’dan Zagreb’e kadar — cesaret ve ilkeyle tutuklanmamın ardından desteklerini gösterdiler. Sivil toplum da yılmadı. Ancak dünyanın merkezi hükümetleri? Sessizlikleri kulakları sağır ediyor. Washington sadece “Türkiye’deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini” dile getirdi. Avrupa liderlerinin büyük kısmı ise güçlü bir tepki vermekte yetersiz kaldı.

Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde yaşananlar, demokrasinin, hukuk devletinin ve temel özgürlüklerin sessizlik içinde hayatta kalamayacağını ve diplomatik çıkarlar bahanesiyle kurban edilemeyeceğini açıkça gösteriyor.

Elbette, son gelişmeler — Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı, komşumuz Suriye’deki Esad rejiminin devrilmesi ve Gazze’deki yıkım — Türkiye’nin stratejik önemini artırdı. Özellikle Avrupa güvenliği açısından önemli bir rol oynuyor. Ancak, jeopolitik çıkarlar bizi insan hakları ihlalleri ve değerlerin aşınması karşısında kör etmemeli. Aksi takdirde, küresel kurallara dayalı düzeni parça parça sökenleri meşrulaştırmış oluruz.

Türkiye’de demokrasinin hayatta kalması, yalnızca Türkiye halkı için değil, dünya genelinde demokrasinin geleceği için de hayati öneme sahip. Kontrolsüz liderler çağında, demokrasiye inananlar en az karşıtları kadar sesli, kararlı ve ısrarcı olmalı. Demokrasinin kaderi, kurumlar çökerken sessiz kalmayan öğrencilerin, emekçilerin, yurttaşların, sendikaların ve seçilmiş temsilcilerin cesaretine bağlıdır. Adalet ve demokrasi için mücadele eden Türkiye halkına ve dünya vatandaşlarına güvenim tam.