Yaratıcılığın Ötesinde: Ünlü Sanatçı Vasilis Marmatakis'in Yenilikçi Bir Solukla Hazırladığı Poor Things Afişi

Seti ziyaret ettiğim gün, (bilim adamı Godwin Baxter) Willem Dafoe'un Bella Baxter (Emma Stone) 'ı sudan çıkardığı sahneyi çekiyorlardı. O ölmüş ve ameliyat masasında yatıyor, ve o onun üzerinde ameliyat yapmak üzere. Diğer sahne ise (yerel asker Duncan Wedderburn) Mark Ruffalo'nun küçük akıl hastanesi odasındaydı. Bu arada, Londra'daki ev de dahil olmak üzere setin diğer kısımlarında dolaşma şansım oldu, ki bu kesinlikle muhteşemdi. Şimdiye kadar Yorgos'un filmleri pek karmaşık setler içermemişti, ama bu film için her bir detayın ne kadar iyi tasarlandığı inanılmazdı. Orada oldukça zaman geçirdim, sadece etrafta dolaşıp tüm bu dekoratif unsurları inceliyor ve belgeliyordum. Herkesin, iddia edildiğine göre tam bir şehir inşa edildiği Lizbon seti hakkında konuştuğunu hatırlıyorum. Maalesef, Budapeşte'den daha uzakta olduğu için o seti ziyaret etme fırsatım olmadı. Belki de bu filmde ne kadar detay olduğunu ve görsel olarak ne kadar alınabileceğini anlamak için hala fotoğraflar aracılığıyla daha açıkça görülebilir. Şimdi birkaç kez izledim ve her izlediğimde farklı bir şeye odaklanacağım: kostümler, arka planlar, pencereler.