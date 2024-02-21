Yaratıcılığın Ötesinde: Ünlü Sanatçı Vasilis Marmatakis'in Yenilikçi Bir Solukla Hazırladığı Poor Things Afişi
Yaratıcılığın Ötesinde: Ünlü Sanatçı Vasilis Marmatakis'in Yenilikçi Bir Solukla Hazırladığı Poor Things Afişi
Kaynak: https://www.motionpictures.org/2024/0...
Film dünyasının perde arkasına bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Bir film konu olduğunda fragmandan da önce film afişini görürüz, afiş dikkatimizi çeker. Yunan grafik tasarımcısı ve illüstratör Vasilis Marmatakis'in çarpıcı afişi, Frankenstein efsanesine yeni bir soluk getiriyor. Detaylar 👇
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11 Oscar adaylığı kazanan "Poor Things"'in yaratıcı afişinin arkasına Yunan grafik tasarımcısı ve illüstratör Vasilis Marmatakis bulunuyor.
Marmatakis, izlenimci tipografiyi cesurca kullanması ve sizi filme bakmaya doğru doğru zihin çerçevesine yerleştiren harika tuhaf kollarıyla tanınır.
1990'larda Londra'da Camberwell Sanat Koleji ve Kraliyet Sanat Koleji'nde grafik tasarımı üzerine eğitim aldıktan sonra, Marmatakis bir reklam ajansında çalışmaya başladı ve burada yönetmen Yorgos Lanthimos ile tanıştı.
The Credits'in ünü tasarımcı ile yaptığı röpörtaj ise şöyle 👇
Poor Things afişi için belirli bir yönlendirme verildi mi?
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Genellikle nereden başlarsınız?
Seti ziyaret ettiğiniz gün ne çekiyorlardı?
Nerede çalışmayı tercih edersiniz?
Hadi, Emma Stone'un açık göğsünden akan duyguların dalgalarını gösteren poster hakkında konuşalım.
Bu sürreal makyaj efektini nasıl oluşturmayı başardınız?
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"The Favourite" için afiş tasarlarken, biraz gizem bırakmak istediğinizi gözlemliyorum.
Peki siz poster tasarımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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