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Yaratıcılığın Ötesinde: Ünlü Sanatçı Vasilis Marmatakis'in Yenilikçi Bir Solukla Hazırladığı Poor Things Afişi

Yaratıcılığın Ötesinde: Ünlü Sanatçı Vasilis Marmatakis'in Yenilikçi Bir Solukla Hazırladığı Poor Things Afişi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 10:18

Film dünyasının perde arkasına bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Bir film konu olduğunda fragmandan da önce film afişini görürüz, afiş dikkatimizi çeker. Yunan grafik tasarımcısı ve illüstratör Vasilis Marmatakis'in çarpıcı afişi, Frankenstein efsanesine yeni bir soluk getiriyor. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.motionpictures.org/2024/0...
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11 Oscar adaylığı kazanan "Poor Things"'in yaratıcı afişinin arkasına Yunan grafik tasarımcısı ve illüstratör Vasilis Marmatakis bulunuyor.

11 Oscar adaylığı kazanan "Poor Things"'in yaratıcı afişinin arkasına Yunan grafik tasarımcısı ve illüstratör Vasilis Marmatakis bulunuyor.

Vasilis Marmatakis 'Genellikle filmin afişi ilk gördüğünüz şey olur, bu yüzden filmi izlemek için bir beklenti yaratmalı,' diyor. Marmatakis aynı zamanda 'Poor Things'in efsane afiş sanatının arkasındaki isim. Frankenstein efsanesine feminist bir yorum getiren bu film, En İyi Film dahil olmak üzere 11 Oscar adaylığı kazandı.

Marmatakis, izlenimci tipografiyi cesurca kullanması ve sizi filme bakmaya doğru doğru zihin çerçevesine yerleştiren harika tuhaf kollarıyla tanınır.

Marmatakis, izlenimci tipografiyi cesurca kullanması ve sizi filme bakmaya doğru doğru zihin çerçevesine yerleştiren harika tuhaf kollarıyla tanınır.

Sosyal medyanın ve yıldız sözleşmelerinin çağında, yüzlerinin tanıtım materyallerinde ön planda olmasını belirten, izleyicileri sadece filmin görünümünü ve hissini ve içinde kimlerin olduğunu belirleyerek çekmek kolay değil. Örneğin, Victoria dönemi kıyafetleri giymiş Emma Stone'un fotoğrafı. Basılı reklamlarda ve sinema salonu lobilerinde, aynı zamanda DVD kutularında ve akış sıralarında görünen afiş sanatı için yapılan zahmetli tasarımlar, film endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

1990'larda Londra'da Camberwell Sanat Koleji ve Kraliyet Sanat Koleji'nde grafik tasarımı üzerine eğitim aldıktan sonra, Marmatakis bir reklam ajansında çalışmaya başladı ve burada yönetmen Yorgos Lanthimos ile tanıştı.

1990'larda Londra'da Camberwell Sanat Koleji ve Kraliyet Sanat Koleji'nde grafik tasarımı üzerine eğitim aldıktan sonra, Marmatakis bir reklam ajansında çalışmaya başladı ve burada yönetmen Yorgos Lanthimos ile tanıştı.

İlk film afişi işbirlikleri, Lanthimos'un çıkış yapmış filmi 'Dogtooth' için 2005'te gerçekleşti ve kahramanların bozulmuş görüşlerini temsil eden üç kesişen çizgi ve bol miktarda negatif alan içeriyordu. 2019 yapımı 'Nimic' için, kimlik hırsızlığının ürkütücü ve komik bir öyküsü, Marmatakis, filmin tamamını özetleyecek bir grafik görüntü oluşturdu. Bir adamın bedenini temsil eden kalın siyah bir fırça darbesi kaybolur ve bir kadının bedeninden gelen başka bir fırça darbesi ile birleşir, iki çizgi küçük bir portal oluşturur.

The Credits'in ünü tasarımcı ile yaptığı röpörtaj ise şöyle 👇

The Credits'in ünü tasarımcı ile yaptığı röpörtaj ise şöyle 👇

Poor Things afişi için belirli bir yönlendirme verildi mi?

Poor Things afişi için belirli bir yönlendirme verildi mi?

'Yorgos'tan herhangi bir yönlendirme almadığımı görmek oldukça ilginç. Bu, onun filmleri için tasarladığım tüm afişler için geçerlidir. Şimdiye kadar birlikte çalıştığımız her şeyde daha veya daha az aynı süreç var. Genellikle senaryoyu çok erken alırım ve mümkünse seti ziyaret ederim, film nasıl görünecek gibi bir fikir edinmek için. Örneğin, Poor Things, görsel olarak daha farklı bir film, daha önce onun için çalıştığım diğer filmlerden. Sonra tüm fotoğrafları setten edinirim. Poor Things için, sanırım yaklaşık 2.000 kare vardı. Her şeyi gönderilir, bir seçim değil, çünkü belki de belirli bir öğeye ihtiyacım olabilir, örneğin, bir el veya bir göz veya bir ağaç. Bir filmin üzerinde çalışmaya başlamadan önce tüm bu bilgileri toplamak çok faydalıdır.'

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Genellikle nereden başlarsınız?

Genellikle nereden başlarsınız?

Bazen, afişlerden önce filmin bölüm başlıkları gelir. Hangi tipografiyi kullanacağıma çok dikkat etmeliyim çünkü muhtemelen henüz tasarlamadığım afişte yer alacak. Poor Things için bölümler arasında bu hiper gerçekçi siyah-beyaz sekanslar bulunuyordu, bu yüzden arka planda olanları tamamlamak ve görünür kılmak için çok ince bir font kullanmam gerekiyordu. Bu nedenle, çok ince ve uzun, neredeyse abartılı, anormal derecede uzun bir font oluşturdum. Bu, filmin ilk tipografik kimliği haline geldi. Daha sonra, üç daha el yazısı fontunun bir kombinasyonunu kullanarak daha da geliştirildi. [Öne çıkan resmimiz, Vasilis'in Poor Things için oluşturduğu stile uygun olarak tasarladığımız bir başlık.]

Seti ziyaret ettiğiniz gün ne çekiyorlardı?

Seti ziyaret ettiğiniz gün ne çekiyorlardı?

Seti ziyaret ettiğim gün, (bilim adamı Godwin Baxter) Willem Dafoe'un Bella Baxter (Emma Stone) 'ı sudan çıkardığı sahneyi çekiyorlardı. O ölmüş ve ameliyat masasında yatıyor, ve o onun üzerinde ameliyat yapmak üzere. Diğer sahne ise (yerel asker Duncan Wedderburn) Mark Ruffalo'nun küçük akıl hastanesi odasındaydı. Bu arada, Londra'daki ev de dahil olmak üzere setin diğer kısımlarında dolaşma şansım oldu, ki bu kesinlikle muhteşemdi. Şimdiye kadar Yorgos'un filmleri pek karmaşık setler içermemişti, ama bu film için her bir detayın ne kadar iyi tasarlandığı inanılmazdı. Orada oldukça zaman geçirdim, sadece etrafta dolaşıp tüm bu dekoratif unsurları inceliyor ve belgeliyordum. Herkesin, iddia edildiğine göre tam bir şehir inşa edildiği Lizbon seti hakkında konuştuğunu hatırlıyorum. Maalesef, Budapeşte'den daha uzakta olduğu için o seti ziyaret etme fırsatım olmadı. Belki de bu filmde ne kadar detay olduğunu ve görsel olarak ne kadar alınabileceğini anlamak için hala fotoğraflar aracılığıyla daha açıkça görülebilir. Şimdi birkaç kez izledim ve her izlediğimde farklı bir şeye odaklanacağım: kostümler, arka planlar, pencereler.

Nerede çalışmayı tercih edersiniz?

Nerede çalışmayı tercih edersiniz?

Ben stüdyomda çalışıyorum. Kendimi biraz izole ediyorum ve belki iki veya üç ay sonra, bu değişir, Yorgos'a hazır olduğumu söylüyorum ve buluşup önerileri gözden geçiriyoruz. Her zaman çok olgun tasarımlar sunarım - ilerleme aşamasında değil. Ayrıca genellikle onları dijital olarak sunmamaya veya posta yoluyla göndermemeye çalışırım. Afişleri basarım, genellikle 70x100 cm. Bu konuda gerçekten eski okul biriyim. Kağıdın hissini ve dokusunu seviyorum. Üretim değerleri önemlidir. Örneğin, bu önerilerden iki afiş yansıtıcı ayna gibi kağıda basıldı. Tipografi ve görüntüler gerçekten sanki serigrafi yapılmış gibi görünüyordu. Poor Things için yaklaşık 12 farklı afiş tasarladım. Yorgos, bunlardan belki bir veya ikisinde bazı küçük değişiklikler önerdi ve sonra bunlar yapımcılara sunuldu.

Hadi, Emma Stone'un açık göğsünden akan duyguların dalgalarını gösteren poster hakkında konuşalım.

Hadi, Emma Stone'un açık göğsünden akan duyguların dalgalarını gösteren poster hakkında konuşalım.

Searchlight Pictures, erkek karakterleri de tasvir eden bir afiş önerisinde bulundu. Zaten Bella'nın boyun üstü resmi üzerinde çalışmışlardı. Bu yüzden bu afişin tasarımı benim yarım, Searchlight'ın yarım oldu. Onların üst kısmını kullandım ve arka planı bu el boyaması fırça darbeleriyle tasarladım ve sonra her şeyi boyun aşağı olacak şekilde düzenledim: iç organların dökülmesi ve beş erkek karakterin bu düzensiz dokuda dengelemeye çalışması, aslında onun içinden akan tüm filtresiz duyguların, erkeklerin uyum sağlaması gereken yeni bir ortam yarattığını temsil ediyor.

Bu sürreal makyaj efektini nasıl oluşturmayı başardınız?

Bu sürreal makyaj efektini nasıl oluşturmayı başardınız?

Evet, bu görüntüler el ile boyandı. Yüzlerce fırça darbesi yaptım ve sonra her aktör için bu darbelerin uyacağı doğru figürleri buldum. Örneğin, Mark Ruffalo (dudak ruju lekesi olarak), bu 'kırık' etkiyi elde etmek için, aslında dört farklı fotoğraftan alınmış farklı vücut parçalarından oluşuyor. Sonra, onları dijital olarak fırça darbelerinin üzerine bindirdim.

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"The Favourite" için afiş tasarlarken, biraz gizem bırakmak istediğinizi gözlemliyorum.

"The Favourite" için afiş tasarlarken, biraz gizem bırakmak istediğinizi gözlemliyorum.

'The Favourite' ile ilgili olarak, kraliçenin (Olivia Colman) profilden görünen resmini kullanma fikri vardı, bu klasik bir pulda gördüğünüz görüntüdür, ancak burada ekstra iki figür var (onun sevgilileri), onu manipüle ediyorlar. Ölü mü yoksa onu süsleyen mi yoksa işkence mi ettiklerini bilmiyorsunuz. Anlayamazsınız. Emma Stone bir fırça tutuyor ve kraliçenin gözüne vurmak üzere ve Rachel Weisz dudaklarının üzerinde oturuyor ve kasıkları kraliçenin nefes almasını engelliyor. Ayrıca bir sıra inci tutuyor, onu süslüyor gibi.

Peki siz poster tasarımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz poster tasarımı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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