"Amélie"nin Yönetmeni Filmle Ünlenen Oyuncu Audrey Tautou'un Neden Ünü Kaldıramadığını Açıkladı

'Boş sayfanın önünde olduğunuzda, kim bu işe ilgi gösterecek diye düşünürsünüz? Biraz şüphe duyarsınız, normaldir,' diyor Jeunet. 'Ve ilk tepki çok kötüydü, çünkü Cannes Film Festivali'nde gösterime sunuldu.' Aslında, geleceğin klasikleri arasına girecek olan film, Cannes Film Festivali'ne sunulduğunda prestijli etkinliğin program ekibi tarafından reddedilmişti. 'Ama bu, sahip olabileceğimiz en iyi reklamdı, çünkü Fransa'da büyük bir skandal oldu' diye hatırlıyor Jeunet. 'Aslında bu bizim için iyiydi!'