"Amélie"nin Yönetmeni Filmle Ünlenen Oyuncu Audrey Tautou'un Neden Ünü Kaldıramadığını Açıkladı
"Amélie"nin Yönetmeni Filmle Ünlenen Oyuncu Audrey Tautou'un Neden Ünü Kaldıramadığını Açıkladı
Kaynak: https://people.com/amelie-director-on...
2002'de, Jean-Pierre Jeunet'in hayalperest Fransız romantik fantezisi Amélie, Audrey Tautou'u bir yıldız haline getirdi. Sevgililer Günü'nde Sony Pictures Classics, Oscar'a aday gösterilen filmi yeniden sinemalara geri getirirken, Amélie'nin sevilen kahramanının şaşırtıcı arka planını ortaya koyan Mizah dolu yeni bir kısa film olan 'Amélie Poulain'in Gerçek Hikayesi'ni yayınladı. Detaylar aşağıda 👇
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Filmin Cannes Film Festivali program ekibi tarafından reddedilmesinden sonra yönetmen Jeunet, filmin bir fenomen haline geleceğini düşünmemiş.
Jeunet, filmin aday gösterildiği beş Oscar'dan birini kazanmasını dilermiş.
Filmin yıldızı Tautou, Jeunet'in aksine gördüğü ilgiyi sevmemiş.
Tautou, Amelie'den sonra tamamen bunalıma girmiş.
Jeunet'in, Tautou'ya inancı tam.
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Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz. Yıldız haklı mı yoksa 'drama quenn'mi? Yorumlarda buluşalım 👇
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