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"Amélie"nin Yönetmeni Filmle Ünlenen Oyuncu Audrey Tautou'un Neden Ünü Kaldıramadığını Açıkladı

"Amélie"nin Yönetmeni Filmle Ünlenen Oyuncu Audrey Tautou'un Neden Ünü Kaldıramadığını Açıkladı

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 16:49

2002'de, Jean-Pierre Jeunet'in hayalperest Fransız romantik fantezisi Amélie, Audrey Tautou'u bir yıldız haline getirdi. Sevgililer Günü'nde Sony Pictures Classics, Oscar'a aday gösterilen filmi yeniden sinemalara geri getirirken, Amélie'nin sevilen kahramanının şaşırtıcı arka planını ortaya koyan Mizah dolu yeni bir kısa film olan 'Amélie Poulain'in Gerçek Hikayesi'ni yayınladı. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://people.com/amelie-director-on...
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Filmin Cannes Film Festivali program ekibi tarafından reddedilmesinden sonra yönetmen Jeunet, filmin bir fenomen haline geleceğini düşünmemiş.

Filmin Cannes Film Festivali program ekibi tarafından reddedilmesinden sonra yönetmen Jeunet, filmin bir fenomen haline geleceğini düşünmemiş.

'Boş sayfanın önünde olduğunuzda, kim bu işe ilgi gösterecek diye düşünürsünüz? Biraz şüphe duyarsınız, normaldir,' diyor Jeunet. 'Ve ilk tepki çok kötüydü, çünkü Cannes Film Festivali'nde gösterime sunuldu.' Aslında, geleceğin klasikleri arasına girecek olan film, Cannes Film Festivali'ne sunulduğunda prestijli etkinliğin program ekibi tarafından reddedilmişti. 'Ama bu, sahip olabileceğimiz en iyi reklamdı, çünkü Fransa'da büyük bir skandal oldu' diye hatırlıyor Jeunet. 'Aslında bu bizim için iyiydi!'

Jeunet, filmin aday gösterildiği beş Oscar'dan birini kazanmasını dilermiş.

Jeunet, filmin aday gösterildiği beş Oscar'dan birini kazanmasını dilermiş.

'Oscar heykelini özledim, çünkü gerçekten güzel bir heykel. Onu kendi rafımda isterdim. Muhtemelen bir dahaki sefere Hollywood Bulvarı'na geldiğimde sahte bir tane alırım.' diyor ünlü yönetmen.

Filmin yıldızı Tautou, Jeunet'in aksine gördüğü ilgiyi sevmemiş.

Filmin yıldızı Tautou, Jeunet'in aksine gördüğü ilgiyi sevmemiş.

Jeunet, filmin dünya çapında bu kadar ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu ancak Tatou için durumun tam tersi olduğunu belirtiyor; çünkü Tatou'nun tanınmayı sevmediğini söylüyor.

Tautou, Amelie'den sonra tamamen bunalıma girmiş.

Tautou, Amelie'den sonra tamamen bunalıma girmiş.

'Amélie'den sonra tamamen bunalıma girdi,' diyor. 'Ve bana dedi ki, 'Mesleğimi değiştireceğim. Çünkü sokakta tanınmayı sevmiyorum. İzinsiz fotoğrafımı çeken insanları görmekten nefret ediyorum.' Ben de dedim ki, 'Tamam, seni bu durumdan iteceğim.' Ve o bana, 'Evet, şanslı olduğumu biliyorum,' dedi. Ben de dedim ki, 'Evet, şanslısın. Şikayet etme. Tamam mı? Hayat herkes için zordur. Yani bir çaba sarf edersin, hayatta kalırsın.''

Jeunet'in, Tautou'ya inancı tam.

Jeunet'in, Tautou'ya inancı tam.

'O, her şeyi yapabilir,' diyor oyunculuğu hakkında. 'Komik olabilir, ağlayabilir, gülebilir. Ve teknik açıdan çok hassas. Benim için mükemmel bir oyuncu, tamamen mükemmel.'

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Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz. Yıldız haklı mı yoksa 'drama quenn'mi? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz. Yıldız haklı mı yoksa 'drama quenn'mi? Yorumlarda buluşalım 👇

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