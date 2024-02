Oyuncuların Tarzlarına Ters Düşerek Muhteşem Bir Performans Sergilediği Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 8.3

Jim Carrey'in erken kariyeri çoğunlukla slapstick veya komedi türünde rollerle doluydu. İlk olarak, 1998'deki 'The Truman Show', 1999'daki 'Man on the Moon' ve 2001'deki 'The Majestic' ile dramatik sularda deneme yaptı, ancak bu filmler bile hafif komik unsurlar içeriyordu. Carrey, gerçek anlamda geçiş yapana kadar 2004 yapımı 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'e kadar beklemek zorunda kaldı ve sonuçlar şaşırtıcıydı. Komedyen, dramatik yeteneklere de sahip olduğunu kanıtladı ve kendisi, ortak oyuncu Kate Winslet ve senarist Charlie Kaufman, karanlık, zihinsel bilim kurgu filmi 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'i 21. yüzyılın en iyi filmlerinden biri haline getirdi - ve Rotten Tomatoes'ta %93'lük bir dereceye sahip oldu. Carrey kendisi SAG, Saturn ve Altın Küre adaylıkları kazandı.