Oyuncuların Tarzlarına Ters Düşerek Muhteşem Bir Performans Sergilediği Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 7.1

Jack Black bir zamanlar filmde en popüler komedi yıldızıydı; bu, 'High Fidelity', 'Saving Silverman', 'Shallow Hal' ve 'School of Rock' gibi başrol veya yardımcı rollerde yer almasını içeriyordu. Ancak, 2005 yılında yönetmen Peter Jackson, Black'i canavar filmi 'King Kong'da başrolde oynaması için tipine karşı bir tercihle seçti. Bu büyük bütçeli film dünya genelinde 550 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek başarılı oldu ve Black'in performansı ona saf komedilerden çıkmasına yardımcı oldu (her ne kadar hala birçok komedi yapmaya devam etse de) ve ardından 'Gulliver's Travels', 'Goosebumps' ve gelecek olan 'Jumanji' yeniden başlatma gibi macera filmlerine geçiş yaptı.