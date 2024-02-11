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Oyuncuların Tarzlarına Ters Düşerek Muhteşem Bir Performans Sergilediği Birbirinden Harika Filmler

Oyuncuların Tarzlarına Ters Düşerek Muhteşem Bir Performans Sergilediği Birbirinden Harika Filmler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 16:01

Çoğu oyuncu genellikle komik karakter, romantik aşk ilgisi, aksiyon kahramanı veya kötü karakter olarak tipik olarak tiplemelenir. Bir kez belirli bir rolle kilitlendiklerinde, her yeni projeyle dışarı çıkmak daha da zorlaşır. Sonunda, bazı oyuncular klişelerini atmaya karar verir, yönetmenler de oyuncuların kendilerini yeniden keşfetmelerine şans verir. Bu, genellikle 'tipin karşısına geçmek' veya 'tipin aksine oynamak' olarak adlandırılır. Bu, her türde birçok kez meydana gelir, ancak oyuncunun kariyerine derin etki yapmadığı sürece, komedilerden kaçınılır, çünkü komik filmler genellikle alışılmış şekilde ciddi oyuncuları komik rollerde kullanarak sadece gülme amaçlıdır. İşte oyuncuların tipin karşısına geçerek parlak bir şekilde oynadığı 25 filmi sizin için sıraladık. 🎞️👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. Emma Watson - “The Bling Ring” (2013)

25. Emma Watson - “The Bling Ring” (2013)

IMDb: 5.6

İlk on iki filminizin sekizi 'Harry Potter' serisine ait olduğunda (diğer dört filmin üçü de çocuklar veya gençler için yönlendirilmiştir), tiplemeye dönüşmemek zor olabilir. Ancak, Emma Watson 2013 yılında Sofia Coppola'nın gerçek suç hikayesi 'The Bling Ring'de rol almaya karar verdiğinde başarılı bir şekilde dışarı çıktı. Bu filmde, arkadaşlarıyla birlikte, birçok ünlünün evini soyarak şöhret ve servet düşkünü bir genç kızı canlandırdı. Watson bu rolde parladı ve birçok eleştirmen, eskiden Hermione Granger'ı oynayan aktrisin gerçekten bu kadar iyi oyunculuk yapabileceğine şaşkınlıkla rapor verdi. Genel olarak film karışık eleştiriler aldı, ancak Watson neredeyse evrenselse şekilde övgü aldı.

24. Harrison Ford - “What Lies Beneath” (2000)

24. Harrison Ford - “What Lies Beneath” (2000)

IMDb: 6.6

1993 yapımı gerilim filmi 'The Fugitive'i hatırlıyor musunuz? Harrison Ford, Dr. Richard Kimble olarak mükemmel bir performans sergiledi - karısının cinayetinden haksız yere suçlanan bir adam - çünkü Ford her zaman dürüst, güvenilir bir aile adamını canlandırıyor gibi görünüyordu. ('Family Guy' adlı animasyonlu sitcom bir keresinde belirttiği gibi, filmlerinin yarısının ailesini geri kazanma hakkında olduğu gibi). Aslında, Kimble'ın masum olduğunu kesin olarak bilmesek bile, yine de ona inanırdık. Robert Zemeckis, Ford'u 2000 psikolojik korku gerilim filmi 'What Lies Beneath'te rol aldığında bu duyguya doğrudan hitap etti... Bu, film izleyicisine karşı senaryoyu tersine çevirdiğinde işleri daha da gerilimli ve eğlenceli hale getirdi.

23. Robin Williams - “One Hour Photo” (2002)

23. Robin Williams - “One Hour Photo” (2002)

IMDb: 6.8

2002'ye gelindiğinde, Robin Williams komedileri, dramaları ve hatta aksiyon/macera filmlerini yapabileceğini kanıtlamıştı, ama onu takıntılı ve psikotik bir takipçiye dönüştürmek mi? İlk başta bu pek inandırıcı gelmiyordu, ta ki Williams, 2002 psikolojik gerilim filmi 'One Hour Photo'daki rolüyle herkesi yanıltana kadar. Aynı yıl, Williams benzer şekilde karanlık bir rolle Christopher Nolan'ın 'Insomnia' filminde de farklı bir tarz ortaya koydu.

22. Steve Carell - “Foxcatcher” (2014)

22. Steve Carell - “Foxcatcher” (2014)

IMDb: 7

'Foxcatcher' yönetmeni Bennett Miller, hayırsever ve mahkum katil John du Pont rolünü seçerken, komedyen Steve Carell'i seçerek alışılmadık bir karar verdi. 'Anchorman,' 'The 40-Year-Old Virgin,' 'Despicable Me,' ve TV dizisi 'The Office' gibi komedilerle tanınan Carell, dramatik çıkışını 2014 biyografik filmde yaptı ve ürpertici milyoneri canlandırmasıyla eleştirmenleri büyüledi, ve sonunda Screen Actors Guild, Altın Küre ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adaylıkları kazandı.

21. Tony Curtis - “The Boston Strangler” (1968)

21. Tony Curtis - “The Boston Strangler” (1968)

IMDb: 7.1

Tony Curtis bir zamanlar 'Hollywood'un en yakışıklı matine idolü' olarak anıldı ve neredeyse her zaman kahraman veya doğru protagonist olarak başrolde yer aldı. Ancak, 1968 gerilim filmi 'The Boston Strangler'da hala yıldız olarak yer aldı, ancak bu kez gerçek hayattaki tecavüzcü ve seri katil Albert DeSalvo'yu oynadı. Curtis performansıyla Altın Küre adaylığı kazandı.

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20. Jack Black - “King Kong” (2005)

20. Jack Black - “King Kong” (2005)

IMDb: 7.1

Jack Black bir zamanlar filmde en popüler komedi yıldızıydı; bu, 'High Fidelity', 'Saving Silverman', 'Shallow Hal' ve 'School of Rock' gibi başrol veya yardımcı rollerde yer almasını içeriyordu. Ancak, 2005 yılında yönetmen Peter Jackson, Black'i canavar filmi 'King Kong'da başrolde oynaması için tipine karşı bir tercihle seçti. Bu büyük bütçeli film dünya genelinde 550 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek başarılı oldu ve Black'in performansı ona saf komedilerden çıkmasına yardımcı oldu (her ne kadar hala birçok komedi yapmaya devam etse de) ve ardından 'Gulliver's Travels', 'Goosebumps' ve gelecek olan 'Jumanji' yeniden başlatma gibi macera filmlerine geçiş yaptı.

19. George Clooney - “From Dusk till Dawn” (1996)

19. George Clooney - “From Dusk till Dawn” (1996)

IMDb: 7.2

1996'dan önce, George Clooney sadece TV rolleriyle tanınıyordu ve neredeyse sadece dedektifler ve doktorlar rollerini oynuyordu (cidden, Wikipedia sayfasına bakın). Bu, yakışıklı, başrol tipi bir adam için tamamen mantıklıydı. Ancak, yönetmen Robert Rodriguez, Clooney'i 1996 vampir filmi 'From Dusk till Dawn'da kaçan bir katil soyguncuyu oynaması için işe almaya cesaret etti. Bu, Clooney'nin film kariyerine hız kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda genç oyuncuya Saturn Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ve MTV Film Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Performans ödüllerini kazandırdı.

18. Jack Nicholson - “About Schmidt” (2002)

18. Jack Nicholson - “About Schmidt” (2002)

IMDb: 7.2

'Easy Rider', 'Chinatown', 'One Flew Over the Cuckoo's Nest', 'The Shining' ve 'A Few Good Men' gibi filmlerden sonra, 2002 yapımı 'About Schmidt'teki baş karakter gibi üzgün, yalnız ve kırılgan bir adam olarak Jack Nicholson'ı oyuncu olarak düşünmek imkansız görünüyordu. Ancak Nicholson, dramedide dokunaklı rolüne kalp ve duyarlılık kattı ve bu kadar çok kişiyi şaşırtarak Altın Küre ödülünü kazandı, 'En İyi Drama Dalında Erkek Oyuncu Performansı' ödülünü kazandı. Kazanç Nicholson'u bile şaşırttı, ama farklı bir nedenle. Ödül konuşmasında oyuncu, 'Biraz şaşırdım. Sanırım komedi yaptığımızı düşünüyordum' diye esprili bir şekilde belirtti.

17. Samuel L. Jackson - “Unbreakable” (2000)

17. Samuel L. Jackson - “Unbreakable” (2000)

IMDb: 7.3

Samuel L. Jackson genellikle güçlü, etkili ve yüksek sesli rollerde oynadığı için, onu M. Night Shyamalan'ın 2000 yapımı süper kahraman gerilim filmi 'Unbreakable'de kırılgan bir adam olarak görmek garip geldi. Elbette, filmin sonunda, Jackson'ın aslında sonunda 'Mr. Glass' adını benimseyen süper kötü adam için gerçekten de sağlam bir seçim olduğu açık hale geliyor.

16. Charlize Theron - “Monster” (2003)

16. Charlize Theron - “Monster” (2003)

IMDb: 7.3

Charlize Theron Hollywood'un en güzel (ve yetenekli!) kadınlarından biri olduğu için, kariyerine 'That Thing You Do!,' 'The Cider House Rules,' 'The Legend of Bagger Vance,' ve 'Sweet November' gibi filmlerde çekici kız arkadaş veya eş rolleriyle başladı. Ancak, 'Monster' - gerçek hayattaki seri katil Aileen Wuornos hakkında bir film - duyurulduğunda, pek az kişi muhteşem Theron'u sıradan ve çekici olmayan bir katil olarak hayal edebilirdi. Ancak, oyuncu 30 kilo aldı, kaşlarını tıraş etti ve ünlü katilin dönüşümü için protez dişler taktı ve Theron'un performansı sonunda ona 2003'te bir Oscar, Altın Küre ve SAG Ödülü kazandırdı.

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15. Sir Ben Kingsley - “Sexy Beast” (2000)

15. Sir Ben Kingsley - “Sexy Beast” (2000)

IMDb: 7.3

Oscar ödüllü Sir Ben Kingsley'i sofistike ve kahraman rollerde görmeye alışkın olan seyirciler için, sadece adıyla bile 2000 yapımı 'Sexy Beast'te yer alması garip geldi. Daha da dikkat çekici olanı, Kingsley'nin şiddetli, iğrenç ve psikopat eğilimleriyle tanınan bir suç dünyası gangsterini oynamasıydı. Tabii ki Kingsley bu rolde büyük bir performans sergiledi ve performansı Oscar, Altın Küre ve SAG Ödülü adaylıkları kazandı, ayrıca birçok eleştirmen birliğinden övgüler aldı.

14. Adam Sandler - “Punch-Drunk Love” (2002)

14. Adam Sandler - “Punch-Drunk Love” (2002)

IMDb:7.3

Adam Sandler'ın film kariyerinin ilk 13 yılında, yalnızca aptal, kaba, olgunlaşmamış komedilerde (ve biz her birini sevdik!) yer aldı. Ancak 2002'de Sandler, yönetmen Paul Thomas Anderson ile romantik dram 'Punch-Drunk Love' için bir araya geldi, bu filmde sadece daha karanlık ve ciddi bir rolde değil, aynı zamanda bir karakteri gerçekten derinlikle canlandırdı. İlginç bir şekilde, Sandler'ın bu filmi, bu yılın başlarında 'The Meyerowitz Stories' yayınlanana kadar olumlu şekilde değerlendirilen son filmiydi.

13. Tom Cruise - “Collateral” (2004)

13. Tom Cruise - “Collateral” (2004)

IMDb: 7.5

Bir süre boyunca, Tom Cruise neredeyse sadece havalı, kendinden emin veya cesur karakterleri oynadı (veya hepsini birden), ve neredeyse her zaman kahramandı. Ancak, 2004 yapımı 'Collateral'de, Jamie Foxx'un alakalı her adam karakterinin karşısındaki acımasız bir tetikçiyi canlandırdı. Formül işe yaradı, her iki oyuncu da performansları için övüldü ve 'Collateral' Cruise'a En İyi Erkek Oyuncu için Saturn Ödülü adaylığı bile kazandırdı.

12. Michael Keaton - “Batman” (1989)

12. Michael Keaton - “Batman” (1989)

IMDb: 7.5

Çizgi roman hayranları özellikle pelerinli kahramanla ilgili filmlerde oyuncu seçimlerine karşı hassas olurlar. Özellikle Tim Burton'ın yönettiği 1989 yapımı 'Batman' için Pierce Brosnan, Ray Liotta, Mel Gibson, Kevin Costner, Harrison Ford, Charlie Sheen ve Willem Dafoe gibi aksiyon ve drama oyuncuları tümünün başrol için düşünüldüğü halde, rol sürpriz bir şekilde Michael Keaton'a verildi. Hayranlar bu karara şaşırdılar; çünkü sevindirici komedi oyuncusu ve 'Mr. Mom', 'Johnny Dangerously' ve 'Beetlejuice' gibi filmlerin yıldızı olan Keaton'ın, 1960'ların TV dizisinde olduğu gibi, markaya fazla kamplık getireceğini düşündüler. Ancak Keaton, hem Batman hem de alter-ego Bruce Wayne'in canlandırılmasıyla seyirciyi büyüledi ve günümüzde hala hayranların favorisi olarak kalıyor.

11. Tom Hanks - “Road to Perdition” (2002)

11. Tom Hanks - “Road to Perdition” (2002)

IMDb: 7.7

2002'de, Tom Hanks, Adam Sandler, Jack Nicholson, Matt Damon ve Robin Williams gibi oyuncularla birlikte o yıl karşı tip olarak seçilenler arasında yer aldı. Ancak, Hanks'ın rolü belki de en şaşırtıcı olanıydı, çünkü 'Road to Perdition' Hanks'in kötü bir adamı oynadığı ilk büyük hareketli film oldu. Tabii ki, Hanks'ın karakteri Oscar'a aday gösterilen bu filmde daha sempatik ve dürüst adamlardan biri olarak ortaya çıkıyor, ancak yine de Amerika'nın en sevilen aktörünün güvendiği Thompson makineli tüfeğiyle on iki'den fazla adamı devirmesini görmek tuhaftı.

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10. Cameron Diaz - “Being John Malkovich” (1999)

10. Cameron Diaz - “Being John Malkovich” (1999)

IMDb: 7.7

1999 yapımı 'Being John Malkovich' filmindeki Lotte karakteri, sıradan bir görünüme sahip olduğu için, güzel, sarışın, mavi gözlü oyuncu Cameron Diaz'ın bu rolü canlandırması ilginç bir tercihti. Filmde makyaj sanatçısı Gucci Westman, Diaz'ı rolde stilize etmeyi 'bir zorluk' olarak tanımladı. Cameron, kahverengi gözleriyle eşleşen çılgın kahverengi saçlar altında neredeyse tanınmayacak hale gelmiş olsa da, rolünde parladı ve performansıyla birçok ödül adaylığı kazandı, bunlar arasında BAFTA, Altın Küre ve iki SAG Ödülü bulunmaktadır.

9. Leslie Nielsen - “Airplane!” (1980)

9. Leslie Nielsen - “Airplane!” (1980)

IMDb: 7.7

1980 yapımı vurucu komedi 'Airplane!'de rol aldığında, Leslie Nielsen zaten 54 yaşında, tanınmış bir dramatik film ve TV oyuncusu olarak etkindi. Nielsen, metni mükemmel bir ciddiyetle okudu ve muhtemelen filmin en ünlü repliği olan 'Bana Shirley deme'yi de içine kattı. 'Airplane!' ve onun 1982 devam filmi başarısı, Nielsen'ı komedi yıldızı olarak yeniden keşfetti ve 'Naked Gun' üçlemesindeki komik Frank Drebin rolüne, 1996 yapımı 'Spy Hard,' 1998 yapımı 'Wrongfully Accused,' ve 2000'lerdeki 'Scary Movie 3' ve 'Scary Movie 4' gibi sayısız diğer komedilere yol açtı.

8. Albert Brooks - “Drive” (2011)

8. Albert Brooks - “Drive” (2011)

IMDb: 7.8

Eğer filminizde nörotik bir adam arıyorsanız, Albert Brooks'u işe alın. Eğer hüzünlü ve küfürbaz bir mafya babası istiyorsanız... işte o zaman farklı bir hikaye. Hatta 'Drive' yıldızı Ryan Gosling bile Brooks'un kendisinin şiddet dolu Yahudi gangsteri Bernie Rose rolünü kabul etmeyeceğini düşündü, ama komedyen, Rose'un klişe olmaması nedeniyle katıldı. 'Bu tür bir rolü her zaman alabileceğiniz altı kişi var,' dedi Brooks, 've yönetmenin sıradışı düşündüğünü seviyorum.' 2011 suç gerilimi sadece olumlu eleştiriler almakla kalmadı, aynı zamanda birçok eleştirmen Brooks'un performansını öne çıkardı ve birkaçı onu 'Oscar'a değer' olarak nitelendirdi.

7. Liam Neeson - “Taken” (2008)

7. Liam Neeson - “Taken” (2008)

IMDb: 7.8

Liam Neeson kahramanı oynamaya alışkın (bakınız: 'Schindler's List,' 'Michael Collins,' 'Les Misérables,' vb.) ve birçok aksiyon filminde rol almıştır, ancak onu 'Taken' filminde bir CIA suikastçisi olarak cast etmek, İrlandalı oyuncu için tam bir dönüm noktasıydı. Neeson, filmin iki devam filminde de başrolde yer aldı ve ayrıca 'The A-Team,' 'The Grey,' 'A Walk Among the Tombstones,' ve 'Run All Ni' gibi birçok gelecekteki aksiyon/macera yapımlarında da rol aldı.

6. Matt Damon - “The Bourne Identity” (2002)

6. Matt Damon - “The Bourne Identity” (2002)

IMDb: 7.8

Şimdiye kadar zor inanmak, ama Matt Damon bir zamanlar Jason Bourne karakteri için sorgulanabilir bir seçim olarak görülüyordu. Genç oyuncunun neredeyse tüm önceki rolleri dramalarda olduğu için, fiziksel olarak zorlayıcı başrol önce Brad Pitt, Russell Crowe, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise ve Sylvester Stallone'a teklif edildi. Damon sonunda 2002 yapımı 'The Bourne Identity' ve onun üç devam filminde beklentilerin ötesine geçti, hatta çoğunu kendi yapmakta ısrar ettiği dublajları bile kendisi yaptı.

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5. Elijah Wood - “Sin City” (2005)

5. Elijah Wood - “Sin City” (2005)

IMDb: 8

Elijah Wood'un kariyeri küçük bir çocukken başladı ve ergenlik yıllarında büyümeye devam etti. 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesi ile ciddi bir oyuncu olma yolculuğuna devam etti, ki bu üçleme 2001'de başladı ve 2003'te sona erdi, ancak genç, dostça yüzlü oyuncunun tiplemeye başladığı görünüyordu. Bu duruma cevaben, Wood bir sonraki adımını 2005 yapımı 'Sin City'de bir yamyam seri katil rolünü kabul etti. Gereksiz söylemeye gerek yok, izleyiciler kısa sürede Wood'un neredeyse her rolü başarıyla üstesinden gelebileceğini fark etti.

4. Jimmy Stewart - “Vertigo” (1958)

4. Jimmy Stewart - “Vertigo” (1958)

IMDb: 8.3

Jimmy Stewart, her zaman samimi, sıradan insanları canlandırmasıyla tanınırdı. Örneğin, 'Mr. Smith Washington'a Gidiyor' filminde dürüst bir ABD Senatörü, 'The Philadelphia Story' filminde bir muhabir ve 'It's a Wonderful Life' filminde aile adamı George Bailey olarak. Ancak yönetmen Alfred Hitchcock, 1958 gerilim filmi 'Vertigo'da Stewart'ın oyunculuk yeteneklerini sınama kararı aldı. Bu filmde Stewart, bir dizi fobi ile başa çıkmaya çalışan, zihinsel dengesi bozuk, takıntılı ve rahatsız bir karakteri canlandırıyor. Bu durumda tipine aykırı bir şekilde oyuncu seçmek garip görünse de, bu tezat sonunda 'Vertigo'yu daha da gerilimli kıldı.

3. Jim Carrey - “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004)

3. Jim Carrey - “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004)

IMDb: 8.3

Jim Carrey'in erken kariyeri çoğunlukla slapstick veya komedi türünde rollerle doluydu. İlk olarak, 1998'deki 'The Truman Show', 1999'daki 'Man on the Moon' ve 2001'deki 'The Majestic' ile dramatik sularda deneme yaptı, ancak bu filmler bile hafif komik unsurlar içeriyordu. Carrey, gerçek anlamda geçiş yapana kadar 2004 yapımı 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'e kadar beklemek zorunda kaldı ve sonuçlar şaşırtıcıydı. Komedyen, dramatik yeteneklere de sahip olduğunu kanıtladı ve kendisi, ortak oyuncu Kate Winslet ve senarist Charlie Kaufman, karanlık, zihinsel bilim kurgu filmi 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'i 21. yüzyılın en iyi filmlerinden biri haline getirdi - ve Rotten Tomatoes'ta %93'lük bir dereceye sahip oldu. Carrey kendisi SAG, Saturn ve Altın Küre adaylıkları kazandı.

2. Henry Fonda - “Once Upon a Time in the West” (1968)

2. Henry Fonda - “Once Upon a Time in the West” (1968)

IMDb: 8.5

30 yıldan fazla bir süredir, Henry Fonda neredeyse sadece ahlaki, dürüst kahramanları oynamıştı. Bu nedenle, izleyiciler, Sergio Leone'nin klasik 1968 western filmi 'Once Upon a Time in the West'te bir kötüyü canlandırdığını gördüklerinde şaşırdılar, özellikle de Fonda'nın acımasız Frank karakterinin filmde üç çocuk dahil olmak üzere sekiz kişiyi öldürmesi, kendi adamlarından birkaçını bile içeriyordu.

1. Heath Ledger - “The Dark Knight” (2008)

1. Heath Ledger - “The Dark Knight” (2008)

IMDb: 9

Michael Keaton'ın 1989 yapımı 'Batman'de başrol olarak seçilmesine ilişkin fan tepkilerini hatırlıyor musunuz? Peki, Heath Ledger'ın 2008 Batman dev yapımı 'The Dark Knight' için Joker olarak açıklandığında neredeyse isyanlar çıktı. Çünkü o zamanlar Ledger, sadece '10 Things I Hate About You', 'A Knight's Tale' ve 'Brokeback Mountain' gibi neşeli veya romantik rolleriyle tanınıyordu ve bu da birkaç hayranın onun karanlık ve psikotik Joker karakteriyle başa çıkabileceğine inanmasına neden oldu. Tabii ki, Ledger bu kariyerini şekillendiren rolde şaşırttı ve parladı ve sonunda Altın Küre ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Ne yazık ki, Ledger bu başarıların hiçbirini göremeyecekti; çünkü 28 yaşındayken, film yayınlanmadan altı ay önce, 22 Ocak 2008'de kazara reçeteli ilaç aşırı dozundan öldü.

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