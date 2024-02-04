Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Kendinizi Büyülü Toprakların Diyarı İrlanda'da Gibi Hissedeceğiniz Filmler

IMDb: 6.8

Nigel Dennis, skandal içerikli bir dergi yayımlamaktadır. Ancak her hikaye için, skandal davranışları anlatılan kişiye (veya daha çok iftira davası önlemek için ima edilen kişiye) önce yaklaşır ve hikayeyi para karşılığında bastırmayı teklif eder. Bu Britanya yapımı film, Amerika'da Your Past is Showing adıyla yayımlanmış ve büyük bir başarı elde etmemiştir. Başrolünde, dünya çapında en büyük film yıldızlarından biri olma yolunda ilerleyen Peter Sellers bulunmaktadır. Film, keskin bir hiciv olarak ün kazanmıştır. Mağdurlar, önce ona ödeme yapmak yerine onu öldürmeye karar verir, ancak komik şekillerde başarısız olurlar. Daha sonra, çeşitli sırlarını korumak için şimdi farklı bir amaç için bir araya gelmek zorunda olduklarını anlarlar.