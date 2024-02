Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Kendinizi Büyülü Toprakların Diyarı İrlanda'da Gibi Hissedeceğiniz Filmler

IMDb: 6.6

Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın en doğru İrlanda aksanını yapamaması oluyor bazen. Far and Away, Amerika'ya gelen İrlandalı göçmenleri konu alan başka bir film, ancak bu filmde İrlanda'nın özü hissedilir. Genç bir adam, ev sahibi kızın babasıyla yaşadığı bazı sorunlar sonrasında onunla birlikte İrlanda'yı terk eder. İkisi, 1893 civarında Oklahoma'da gerçekleşecek büyük arazi dağıtımında toprak sahibi olma hayali kurarlar. Yeni topraklarına ulaştıklarında iş bulurlar ve para biriktirmeye başlarlar. Adam, yerel bir çıplak eller bokseri olur ve zaferlerle dolu bir süreç geçirir, ancak bir yenilgiyle karşılaşınca işverenleri tüm birikimlerini çalar. Şimdi zorlu bir kışla yüzleşmek zorunda kalan çift, açlığa karşı savaşırken toprak sahibi olma hayallerini yaşatmaya çalışır. Bu sırada kadının ebeveynleri kızlarının nereye gittiğini öğrenir ve onu geri almak için Amerika'ya gelir.