Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Kendinizi Büyülü Toprakların Diyarı İrlanda'da Gibi Hissedeceğiniz Filmler

Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Kendinizi Büyülü Toprakların Diyarı İrlanda'da Gibi Hissedeceğiniz Filmler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 14:01

İrlanda. Zümrüt Adası. Leprikonların, Guinness'in ve daha pek çok şeyin ülkesi. Yıllar boyunca birçok filmde çarpıcı sahnelerin çekildiği bu ülkenin onuruna, işte İrlanda'da geçen en iyi filmler 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
İçeriğin Devamı Aşağıda

20. 'Gorgo' (1961)

20. 'Gorgo' (1961)

IMDb: 5.6

İrlanda kıyısında bir enkaz gemisi neredeyse deniz altı depremi tarafından batırılır. Birkaç gece sonra, yürüyen deniz canavarı balıkçı tekneleriyle karışır ve kasabaya girer. Kurtarma gemisi Gorgo'yu yakalar ve sergilemek üzere Londra'ya götürür. Gorgo'nun annesi, bu durumdan rahatsız olan ve önemli ölçüde daha büyük olan, onun izini Londra'ya kadar sürer ve yolunda yıkıma neden olur.

19. 'Finian’s Rainbow' (1968)

19. 'Finian’s Rainbow' (1968)

IMDb: 6.1

Finian McLongeran, kızı Sharon ile birlikte İrlanda'dan ayrılıp Amerika'daki Rainbow Valley'e yerleşir. Finian, Glocca Morra leprechaunlarından aldığı altını geri koymadan önce zengin olmayı umar. Ancak altını almasıyla leprechaunların dilekleri gerçekleştirememe ve ölümsüz olma sorunu başlar. Rainbow Valley'e varışları, Woody Mahoney'nin geri dönüşüyle çakışır. Finian, Woody ve arkadaşı Howard'ın tütün endüstrisini devrim yapma planına yardım eder. Altın kazma yüzünden çıkan karmaşa, Senator Rawkins ve diğerleri için sorunlara yol açar. Altın hakkında bilmeyenler arasında karışıklıklar ortaya çıkar.

18. 'Grabbers' (2012)

18. 'Grabbers' (2012)

IMDb: 6.3

Polis memuru Lisa Nolan, meslektaşının iki haftalık tatili sırasında Aran Adası, İrlanda'ya göreve gelir. Aynı anda, kan arayan denizde yaşayan uzaylılar sakin adaya üremek amacıyla gelir. Ölü balinalar sahile vururken ve insanlar gizemli bir şekilde kaybolmaya başlarken, memurlar ve birkaç yerli, tehlikelerini ve tek etkili savunmayı - yüksek kan alkol seviyelerini, uzaylıların sindiremediği bir şeyi yavaş yavaş keşfederler. Bir fırtına yaklaşırken, aç kalan yavruların yerlilere erişimini sağlayarak, sarhoş polis ve arkadaşları, uzaylı istilasını engellemek için yeterince uyanık kalmaya çalıştıkları umutsuz bir hayatta kalma mücadelesi başlatırlar.

17. 'Far and Away' (1992)

17. 'Far and Away' (1992)

IMDb: 6.6

Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın en doğru İrlanda aksanını yapamaması oluyor bazen. Far and Away, Amerika'ya gelen İrlandalı göçmenleri konu alan başka bir film, ancak bu filmde İrlanda'nın özü hissedilir. Genç bir adam, ev sahibi kızın babasıyla yaşadığı bazı sorunlar sonrasında onunla birlikte İrlanda'yı terk eder. İkisi, 1893 civarında Oklahoma'da gerçekleşecek büyük arazi dağıtımında toprak sahibi olma hayali kurarlar. Yeni topraklarına ulaştıklarında iş bulurlar ve para biriktirmeye başlarlar. Adam, yerel bir çıplak eller bokseri olur ve zaferlerle dolu bir süreç geçirir, ancak bir yenilgiyle karşılaşınca işverenleri tüm birikimlerini çalar. Şimdi zorlu bir kışla yüzleşmek zorunda kalan çift, açlığa karşı savaşırken toprak sahibi olma hayallerini yaşatmaya çalışır. Bu sırada kadının ebeveynleri kızlarının nereye gittiğini öğrenir ve onu geri almak için Amerika'ya gelir.

16. 'The Naked Truth' (1957)

16. 'The Naked Truth' (1957)

IMDb: 6.8

Nigel Dennis, skandal içerikli bir dergi yayımlamaktadır. Ancak her hikaye için, skandal davranışları anlatılan kişiye (veya daha çok iftira davası önlemek için ima edilen kişiye) önce yaklaşır ve hikayeyi para karşılığında bastırmayı teklif eder. Bu Britanya yapımı film, Amerika'da Your Past is Showing adıyla yayımlanmış ve büyük bir başarı elde etmemiştir. Başrolünde, dünya çapında en büyük film yıldızlarından biri olma yolunda ilerleyen Peter Sellers bulunmaktadır. Film, keskin bir hiciv olarak ün kazanmıştır. Mağdurlar, önce ona ödeme yapmak yerine onu öldürmeye karar verir, ancak komik şekillerde başarısız olurlar. Daha sonra, çeşitli sırlarını korumak için şimdi farklı bir amaç için bir araya gelmek zorunda olduklarını anlarlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. 'Frank' (2014)

15. 'Frank' (2014)

IMDb: 6.9

Lenny Abrahamson'ın yönettiği Frank, Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal ve Scoot McNairy'nin başrollerini paylaştığı, genç müzisyen Jon'un Frank'in liderliğindeki tuhaf müzik grubuna katılmasının ardından yaşanan komik serüvenleri konu alıyor. Jon, kendi gözünden grupla geçirdiği zamanı bizlere anlatıyor. Fassbender, grubun lideri ve filme adını veren karakter Frank olarak karşımıza çıkıyor. Frank, taktığı dev maske ve grup içinde kurduğu garip kurallarla dikkat çeken, bir müzik grubunun sahip olabileceği en ilginç figürlerden birini oluşturuyor. Film, hikayesini İngiliz punk grubu The Freshies'in üyelerinden ilham alarak şekillendiriyor.

14. 'Hellboy II: The Golden Army' (2008)

14. 'Hellboy II: The Golden Army' (2008)

IMDb: 7

Dünyayı kurtardıktan sonra Hellboy (2004) olarak bilinen insanlığın garip koruyucusu Hellboy, şimdi zorlu bir gerçekle baş etmeye çalışmaktadır. Ve eğer bu yeterince zor değilse, Elfler Prensi Nuada'nın ortaya çıkışı sadece bela getirir. Şimdi, güçlü varlık, yok edilemez Altın Ordusu'nu kontrol eden mistik bir taç parçasını geri almak istemektedir: insanları bulup yok etmek için tasarlanmış kudretli, çarklı savaşçılardan oluşan kudretli bir lejyon. Bu durdurulamayan yeni tehdit karşısında, tüm umut Hellboy ve doğaüstü savunucu ekibine dayanmaktadır. Ancak onlar, Nuada'nın yenilmez kuvvetleri karşısında eşleşemez. Hellboy ve adalete olan ekibi, kapasitelerinin üzerinde bir şey mi almış olabilirler mi?

13. 'Michael Collins' (1996)

13. 'Michael Collins' (1996)

IMDb: 7.1

İrlanda ayaklanmasının felaketle sonuçlanmasının ardından, Michael Collins, İrlanda'nın bağımsızlığı için yeni taktikler geliştirir. Bu, şehir gerilla taktikleri ve İngiliz hükümeti için casusluk yapan İrlandalıların hedef alındığı suikastları içerir. Collins, şiddetli yaklaşımıyla içsel bir çatışma yaşasa da, 1921'de İngilizlerle müzakereye oturulur. Anlaşma sonucunda Collins, bölünmüş bir İrlanda ve Britanya İmparatorluğu içinde bir İrlanda Serbest Devleti önerir, ancak bu, de Valera ve Boland gibi arkadaşları tarafından reddedilir. Collins, tam ve koşulsuz bağımsızlık talep edenlere karşı iç savaşla yüzleşir.

12. 'The Last Unicorn' (1982)

12. 'The Last Unicorn' (1982)

IMDb: 7.3

Bir bilmece konuşan kelebekten (Robert Klein), bir tek boynuzlu (Mia Farrow), iddia edildiğine göre türünün sonuncusu olduğunu öğrenir, diğerlerinin hepsi Kırmızı Boğa tarafından sürülmüştür. Tek boynuzlu, kelebeğin sözlerinin arkasındaki gerçeği keşfetmek için yola çıkar. Sonunda, ikinci sınıf bir sihirbaz olan Schmendrick (Alan Arkin) ve ömrü boyunca bir tek boynuzlu görmeyi hayal eden orta yaşlı bir kadın olan Molly Grue (Tammy Grimes) tarafından yolculuğuna katılır. Onların yolculuğu, onları evden uzaklaştırır ve tüm yol King Haggard'ın (Sir Christopher Lee) şatosuna kadar uzanır.

11. 'The Guard' (2011)

11. 'The Guard' (2011)

IMDb: 7.3

Senaryoyu yazan ve yönetmen koltuğuna oturan isim aynı: John Michael McDonagh. 'The Guard' adlı bu yapımda, alışılmadık yöntemlere başvuran bir polis ile kendi iş yapma anlayışına tamamen zıt bir FBI sorumlusunun, uluslararası bir uyuşturucu karteliyle olan komik mücadelesi anlatılmaktadır. Filmin başrollerinde Brendan Gleeson, Don Cheadle ve Mark Strong gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. 'Waking Ned Devine' (1998)

10. 'Waking Ned Devine' (1998)

IMDb: 7.3

İrlanda farslarından biri olan 'Waking Ned Devine', başlığını taşıyan Ned Devine adlı yaşlı bir adamın küçük bir İrlanda köyünde ulusal piyangoyu kazanmasıyla başlar. Ancak hemen ardından Ned ölür. Kazandığı büyük serveti paylaşmak isteyen diğer iki yaşlı adam, Ned'in kazandığı parayı almak için entrikalara girişirler. Bilmeniz gerekir ki Ned ölmüştür, ama onlar hala iş çevirmeye çalışırlar. Piyango yetkilileri, ölen Devine tarafından iddia edilen ödülü doğrulamak üzereyken, Ned'in en yakın arkadaşları ödül parayı, tabii ki Ned'in anısına evde tutma planı yaparlar! Ancak olaylar komik bir şekilde gelişirken, bu kadar büyük bir sırrı küçük bir kasabada saklamanın ne kadar zor olduğunu öğrenirler.

9. 'Ryan’s Daughter' (1970)

9. 'Ryan’s Daughter' (1970)

IMDb: 7.4

I. Dünya Savaşı, İrlanda'nın Dingle Yarımadası'nda oldukça uzak bir konumda gibi görünüyor, özellikle Rosy Ryan Shaughnessy (Sarah Miles) genç İngiliz subayıyla plajda at sırtında gezmeye gittiğinde. O gün, babasının pub'ında tek müşteri olduğu ve Rosy'nin köy öğretmeniyle evliliğinden bu yana ilk kez barda çalıştığı gündü. Sonra bir fırtınalı gece, silah sevkiyatını bekleyen bazı İrlandalı devrimciler Ryan'ın pub'ına gelir. Rosy, onları İngilizlere mi ele veriyor? Shaughnessy, Rahip Collins'in tavsiyesini mi dinleyecek? Merkezi rol dilsiz olan köy budalası mı?

8. 'The Secret of Kells' (2009)

8. 'The Secret of Kells' (2009)

IMDb: 7.5

Genç Brendan, barbar saldırılarına maruz kalan uzak bir ortaçağ karakolunda yaşamaktadır. Ama işte tam da bu sıkıcı hayata renk katmak üzere Iona adasından gelen bir ünlü aydınlatma ustası belirir. Bu usta, eski ve tamamlanmamış bir kitap getirmiştir, içinde gizemli bilgelik ve güçler yatmaktadır. Sihirli kitabı tamamlamak için Brendan, en derin korkularını aşması gereken tehlikeli bir maceraya atılır. Bu macera onu, efsanevi yaratıkların saklandığı büyülü ormana götürür. İşte burada, ona yardım eden gizemli genç kurt kız Aisling ile tanışır. Ama barbarlar peşlerindedir ve Brendan'ın kararlılığı ve sanatsal vizyonu, karanlığı aydınlatarak aydınlanmanın kötülüğe karşı en iyi savunma olduğunu gösterebilecek mi?

7. 'Brooklyn' (2015)

7. 'Brooklyn' (2015)

IMDb: 7.5

Saoirse Ronan, genellikle İrlanda aksanını gizlemek zorunda kalsa da, Brooklyn filmi bu kuralın dışında bir örnek. Film, genç bir kadının doğduğu İrlanda'yı terk edip New York'un Brooklyn bölgesine gitmesini anlatan bir dönem filmi. Hikaye tamamıyla İrlanda'da geçmiyor, ancak önemli bir kısmı bu ülkede geçiyor. Barry Lyndon gibi Stanley Kubrick'in başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Brooklyn, Saoirse Ronan'ın performansıyla üç Oscar adaylığı elde etti.

6. 'The Commitments' (1991)

6. 'The Commitments' (1991)

IMDb: 7,6

The Commitments, biraz kült bir klasiktir. Film, çalışan sınıf Dublinlilerin bir soul grubu kurma hikayesini anlatır. Komik, müzik dolu ve zaman zaman dramatik olan film, Jimmy Rabbitte tarafından yönetilen bir grup Dublin Soul müzisyeninin çalkantılı yükseliş ve düşüşünü ele alır. İşsiz bir girişimci olan Jimmy, 'Dünyanın En Çalışkan Grubu'nu yaratma vizyonuyla hareket eder. The Commitments, sadık izleyicileri tarafından sevilen bir film olmanın yanı sıra, müzikleriyle de büyük başarı elde ederek üçlü platin statüsüne ulaşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. 'The Long Good Friday' (1980)

5. 'The Long Good Friday' (1980)

IMDb: 7.6

Harold (Bob Hoskins), başarılı bir İngiliz mafya lideridir ve oldukça kârlı yeni bir anlaşmayı tamamlamak üzereyken, bombalar oldukça sakıncalı yerlerde belirmeye başlar. Gizemli bir sendika, onun işine göz dikmektedir ve Harold, kim olduklarını öğrenmek ister. Çabucak öğrenir ve kanlı bir karmaşa başlar. Bob Hoskins, Roger Rabbit ile yaptığı kariyerindeki en iyi işi ve korkunç Super Mario filmine Mario olarak düşmeden önce, bu filmde çıkışını yaptı. Bu klasik bir Britanya mafya filmidir. Yani tamamen pislik ve şiddet. Hoskins harikaydı ve İngiliz yayınları genellikle onu en iyi Britanya filmlerinden biri olarak adlandırır.

4. 'The Quiet Man' (1952)

4. 'The Quiet Man' (1952)

IMDb: 7.7

Sean Thornton, Amerika'dan dönerek eski malikanesini geri almaya karar verir ve aynı zamanda geçmişinden kaçmaya çalışmaktadır. Sean'ın dikkatini çeken kişi ise güzel fakat fakir genç kız Mary Kate Danaher'dır, aynı zamanda hırçın 'Red' Will Danaher'ın kardeşidir. Sean ile Mary Kate arasında başlayan rengarenk ilişkiyi, Will'ın ikisini ayırmak için yaptığı kavgacı çabalar tamamlar ve bu olaylar Sean'ın geçmişiyle karanlık bir şekilde iç içe geçer.

3. 'My Left Foot' (1989)

3. 'My Left Foot' (1989)

IMDb: 7.8

Christy Brown, büyük ve fakir bir İrlandalı ailesine serebral palsi ile doğar. Annesi, Bayan Brown, herkesin bir sebze olarak gördüğü çocuktaki zeka ve insaniyeti tanır. Day-Lewis'in canlandırdığı Christy, becerikli sol ayağını kullanarak yazı yazan ve resim yapan huysuz bir sanatçı olur. Day-Lewis, bu rolüyle bir Oscar kazanırken, filmdeki tek ödül sahibi o değildi. Brenda Fricker da Brown'un annesini oynayarak bir Oscar kazanır.

2. 'Barry Lyndon' (1975)

2. 'Barry Lyndon' (1975)

IMDb: 8.1

Stanley Kubrick kendine veya onunla film yapan herkese kolaylık sağlamaz. Barry Lyndon, 187 dakika uzunluğunda ve çoğunlukla doğal ışıkla çekilmiştir. Finansal bir başarı elde etmemiş olsa da, bu William Makepeace Thackeray'in romanından uyarlanan film eleştirmenler tarafından bir başarı olarak kabul edilir. Barry Lyndon, Kubrick'in başyapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir.

1. 'In the Name of the Father' (1993)

1. 'In the Name of the Father' (1993)

IMDb: 8.1

Gerry Conlon, Londra'da olmadığı bir olaya karışmakla suçlanır. Model vatandaş olmayan Gerry, küçük bir soygunu itiraf eder, ancak 1974'teki Guildford Pub saldırısıyla ilgili suçsuz olduğunu iddia eder. Kendi suçsuzluğuna rağmen, imzaladığı suçlu ifadesinin zorla alındığını söyler. Joe McAndrew'un saldırıyı üstlenmesiyle, diğer yedi aile üyesiyle birlikte, Maguire Yedilisi olarak adlandırılanlar da yardımcı olmakla suçlanır. Gerry, babası Giuseppe'nin başlattığı kampanya ile suçsuzluklarını kanıtlamaya çalışır, bu süreçte yardımını duyarlı avukat Gareth Peirce alır. Ancak Dixon'un engelleriyle karşılaşırlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu filmler arasından izledikleriniz ya da izlemeyi düşündükleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇🎞️

Bu filmler arasından izledikleriniz ya da izlemeyi düşündükleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇🎞️

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?