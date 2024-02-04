Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Kendinizi Büyülü Toprakların Diyarı İrlanda'da Gibi Hissedeceğiniz Filmler
Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Kendinizi Büyülü Toprakların Diyarı İrlanda'da Gibi Hissedeceğiniz Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
İrlanda. Zümrüt Adası. Leprikonların, Guinness'in ve daha pek çok şeyin ülkesi. Yıllar boyunca birçok filmde çarpıcı sahnelerin çekildiği bu ülkenin onuruna, işte İrlanda'da geçen en iyi filmler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. 'Gorgo' (1961)
19. 'Finian’s Rainbow' (1968)
18. 'Grabbers' (2012)
17. 'Far and Away' (1992)
16. 'The Naked Truth' (1957)
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. 'Frank' (2014)
14. 'Hellboy II: The Golden Army' (2008)
13. 'Michael Collins' (1996)
12. 'The Last Unicorn' (1982)
11. 'The Guard' (2011)
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. 'Waking Ned Devine' (1998)
9. 'Ryan’s Daughter' (1970)
8. 'The Secret of Kells' (2009)
7. 'Brooklyn' (2015)
6. 'The Commitments' (1991)
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. 'The Long Good Friday' (1980)
4. 'The Quiet Man' (1952)
3. 'My Left Foot' (1989)
2. 'Barry Lyndon' (1975)
1. 'In the Name of the Father' (1993)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu filmler arasından izledikleriniz ya da izlemeyi düşündükleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇🎞️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda