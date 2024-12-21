Gigi Hadid'in Evinden Makyajsız Adriana Lima'ya 21 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gigi Hadid'in Evinden Makyajsız Adriana Lima'ya 21 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adriana Lima
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dua Lipa
Kim Kardashian
Kylie Jenner
Barbara Palvin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gigi Hadid
Selena Gomez
Georgina Rodriguez
Miley Cyrus
Michele Morrone
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın