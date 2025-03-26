Philips Çift Hazneli Airfryer'da Akordiyon Tavuk Baget ve Ispanak Sos Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Akordiyon Tavuk Baget ve Ispanak Sos Nasıl Yapılır?
Sizi tavuğun en lezzetli hallerinden biriyle tanıştırıyoruz! Hem şık sunumu hem de nefis tadıyla sofralarınızın favorisi olacak bu tarifi denemek için aşağıya kaydırın. 🤤
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Airfryer'da Akordiyon Tavuk Baget ve Ispanak Sos Nasıl Yapılır?
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