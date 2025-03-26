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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Akordiyon Tavuk Baget ve Ispanak Sos Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Akordiyon Tavuk Baget ve Ispanak Sos Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 19:31

Sizi tavuğun en lezzetli hallerinden biriyle tanıştırıyoruz! Hem şık sunumu hem de nefis tadıyla sofralarınızın favorisi olacak bu tarifi denemek için aşağıya kaydırın. 🤤

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Airfryer'da Akordiyon Tavuk Baget ve Ispanak Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Akordiyon Tavuk Baget ve Ispanak Sos Nasıl Yapılır?

Malzemeler

  • 3-4 adet tavuk baget

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK karabiber

  • 1 TK kajun baharat karışımı

  • 3 YK zeytinyağı

1. Tavuk ayarında pişirin.

Ispanak sos için;

  • 1 diş sarımsak

  • 1 bağ ıspanak

  • 1 SB krema

  • 1 TK nişasta

  • Tuz

  • Karabiber

1. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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