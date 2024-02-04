Nostaljik Sinema Keyfi: X Kuşağı Ruhunu Yansıtan Bir Zamanlar Fırtınalar Estirmiş 25 Film
Nostaljik Sinema Keyfi: X Kuşağı Ruhunu Yansıtan Bir Zamanlar Fırtınalar Estirmiş 25 Film
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
X Kuşağı'nın yaşam tarzını eşsiz bir şekilde yansıtan, 1980'lerden 2000'lere kadar uzanan dönemde çekilen filmleri derledik. Bu liste, zamanında fırtınalar estirmiş ve X Kuşağı'nın deneyimlerini başarıyla yakalamış en iyi 25 filmi içeriyor. İşte nostaljik bir yolculuk için hazırlanan o liste 👇
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1. Party Girl (1995)
2. Singles (1992)
3. Reality Bites (1994)
4. SubUrbia (1996)
5. Empire Records (1995)
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6. Clueless (1995)
7. Mallrats (1995)
8. Slacker (1990)
9. Wayne's World (1992)
10. Kids (1995)
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11. Swingers (1996)
12. Pump Up the Volume (1990)
13. Heathers (1988)
14. Chasing Amy (1997)
15. Say Anything (1989)
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16. Grosse Pointe Blank (1997)
17. High Fidelity (2000)
18. Scream (1996)
19. Clerks (1994)
20. Boyz n the Hood (1991)
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21. The Breakfast Club (1985)
22. Do the Right Thing (1989)
23. Trainspotting (1996)
24. Before Sunrise (1995)
25. Fight Club (1999)
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Peki sizin bu filmler arasından izledikleriniz ya da izlemeyi düşündükleriniz var mı? Yorumlarda buluşalım 👇
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