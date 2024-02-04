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Nostaljik Sinema Keyfi: X Kuşağı Ruhunu Yansıtan Bir Zamanlar Fırtınalar Estirmiş 25 Film

Nostaljik Sinema Keyfi: X Kuşağı Ruhunu Yansıtan Bir Zamanlar Fırtınalar Estirmiş 25 Film

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 12:01

X Kuşağı'nın yaşam tarzını eşsiz bir şekilde yansıtan, 1980'lerden 2000'lere kadar uzanan dönemde çekilen filmleri derledik. Bu liste, zamanında fırtınalar estirmiş ve X Kuşağı'nın deneyimlerini başarıyla yakalamış en iyi 25 filmi içeriyor. İşte nostaljik bir yolculuk için hazırlanan o liste 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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1. Party Girl (1995)

1. Party Girl (1995)

IMDb: 6.5

Mary, New York'ta köhne bir dairesi ve son moda bir gardırobu olan özgür ruhlu genç bir kadındır. Yasadışı bir parti verdiği için tutuklandıktan sonra kefalet parası için kütüphaneci olan vaftiz annesini arar. Borcunu ödemek için kütüphane memuru olarak çalışmaya başlar. İlk başta bu işten nefret eder, ancak zorlandığında Dewey Ondalık Sisteminde ustalaşmaya ve harika bir kütüphane memuru olmaya karar verirken, bir falafel satıcısıyla aşk yaşar ve oda arkadaşının profesyonel bir DJ olma hedefine yardımcı olur.

2. Singles (1992)

2. Singles (1992)

IMDb: 6.2

Çoğu aynı apartmanda yaşayan ve hayatları şehrin sürekli genişleyen müzik sahnesi etrafında dönen Seattle'ın altı genci hakkında romantik bir komedi. Her karakterin bekârlar dünyasındaki ilerleyişine dair birbiriyle bağlantılı hikâyeler ilgi çekici ve çoğu zaman çok komik; Soundgarden, Pearl Jam ve Mudhoney gibi isimlerin yer aldığı film müzikleri ise bir grunge fanatiğinin rüyası. Seattle'ın gelişen grunge müzik sahnesini fon olarak kullanan Singles, 20'li yaşlarında aşkın dalgalı sularında gezinenlerin hayatlarını detaylandırıyor. Kameolar eğlenceli ve film müziği tüm zamanların en iyileri arasında yer alırken, Matt Dillon, Campbell Scott ve Kyra Sedgwick'in güçlü performansları Cameron Crowe'un bu dürüst romantik komedisini döneminin çoğundan daha parlak hale getiriyor.

3. Reality Bites (1994)

3. Reality Bites (1994)

IMDb: 6.6

X kuşağının görgü kurallarını konu alan bu çalışmada, üniversite birincisi Lelaina Pierce (Winona Ryder), arkadaşlarını eğitim sonrası hayatla ilgili sahte bir belgeselde kameraya alıyor. Troy Dyer (Ethan Hawke) onun en iyi arkadaşı, sürekli işsiz bir müzikal tembelidir. Vickie Miner (Janeane Garofalo) A.I.D.S. testinin sonuçları hakkında endişelenen bir Gap yöneticisidir, Sammy Gray (Steve Zahn) ise cinselliğiyle boğuşurken sorunlar yaşamaktadır. Lelaina, ev yapımı videosunu MTV benzeri kanalına götüren ciddi bir video yöneticisi olan Michael Grates (Ben Stiller) ile tanıştığında, neye değer verdiğine karar vermelidir.

4. SubUrbia (1996)

4. SubUrbia (1996)

IMDb: 6.7

Beş genç kaybeden, günlerini ve gecelerini hayatlarını boşa harcayarak, otoparklarda takılarak ve ara sıra bir gün bir şeyler yapmak isteyebileceklerinden bahsederek geçirirler. Bu özel gecede, bir pop yıldızı olmak için yaşadıkları banliyö kasabasından kaçan eski bir lise arkadaşları tarafından ziyaret edilirler.Richard Linklater'ı bu listede görmeye alışın. Kendisi tartışmasız gezegendeki en önde gelen X kuşağı yönetmeni ve filmleri kuşağın herhangi bir kanadından olanlar için ilişkilendirilebilir görünüyor. SubUrbia, Linklater'ın Dazed and Confused gibi daha tanınmış çalışmaları arasında kaybolma eğiliminde olan bir film (bu arada bu bir X Kuşağı filmi değil). Yine de, bir bakkalın önünde içki içip takılırken hayata kafa yoran bazı genç yetişkinlerin hikayesi, burada olduğu gibi doğru anlatılırsa son derece eğlenceli olabilir. Filmin müzikleri de harika.

5. Empire Records (1995)

5. Empire Records (1995)

'Empire Records,' bir plak dükkanındaki bir günlük olayları konu alır. Dükkanın farklı karakterlere sahip çalışanları, gün içinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalır. Bu sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, kurumsal hırslarına karşı direnebilecekler mi, yoksa şirketin baskısı altında ezilecekler mi? Hikaye, ünlü birinin ortaya çıkması, bekâretin kaybedilmesi, patronun parasını harcayarak bir sorunu çözmeye çalışma ve birine aşkını itiraf etme gibi konuları içeriyor. Tüm bunlar olurken, mağazanın geleceği de tehlike altında. Kusursuz bir film olmasa da, Liv Tyler, Robin Tunney ve Renée Zellweger, genç Gen X sorunlarını ele alan bu projede sağlam performanslar sergiliyorlar. Bir gençlik konulu zengin bir menü sunuyor!'

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6. Clueless (1995)

6. Clueless (1995)

IMDb: 6.9

Beverly Hills'te bir lise öğrencisi olan Cher, ergenlik döneminin inişli çıkışlı hayatında hayatta kalmak zorundadır. İlk bakışta yüzeysel gibi görünen dış görünüşü, ilişkiler, arkadaşlar, aile, okul ve çok önemli olan ergenlik dönemi sosyal hayatıyla başa çıkmasına yardımcı olan zekâsını, çekiciliğini ve zekâsını gizlemektedir.

7. Mallrats (1995)

7. Mallrats (1995)

IMDb: 7

Alışveriş merkezinde takılmak 1980'ler ve 90'larda sadece kızlara özgü bir şey değildi. X kuşağı söz konusu olduğunda bu, gençler ve Brodie Bruce (Jason Lee) gibi bazı genç yetişkinler için bir geçiş ayiniydi. Kevin Smith'in bir başka filmi olan Mallrats, 'New Jersey Üçlemesi' içinde her zaman hak ettiği değeri görmüyor. Aptalca bir film ama bu kuşağın önemli bir parçası olan tembellik temasına hala tepki veren izleyiciler üzerinde büyüme eğiliminde.

8. Slacker (1990)

8. Slacker (1990)

IMDb: 7

Austin, Teksas'taki sosyal dışlanmışların ve uyumsuzların, ağırlıklı olarak yirmili yaşlardaki setin hayatından bir günü, bir dizi doğrusal vinyet kullanarak sunuyor. Bir şekilde yerleşik normlara uymayan bu karakterler, bir sahneden diğerine sorunsuzca geçerek, birbirlerinin hayatlarına rastgele girip çıkıyorlar. Öne çıkanlar arasında, ABD'nin 1950'lerden beri Ay'da olduğu konusunda ısrar eden bir UFO meraklısı, Madonna'nın pap smear'ına ait olduğu iddia edilen bir cam slayt üreten bir kadın ve hayat felsefesini bir hırsızla sempatik bir şekilde paylaşan yaşlı bir anarşist yer alıyor.

9. Wayne's World (1992)

9. Wayne's World (1992)

IMDb: 7

Wayne hala evde yaşıyor. Denediği işlerden kalma dünya çapında bir yaka kartı koleksiyonu vardır, ancak kendi halka açık TV şovu vardır. Yerel bir kanal onu ve yardımcısı Garth'ı programlarını profesyonel olarak yapmaları için işe almaya karar verir ve Wayne & Garth artık eskisi gibi olmadığını fark eder. Wayne bir bas gitariste aşık olur ve onun kariyerine yardımcı olmak için kendisinin ve Garth'ın Video bağlantılarını kullanır, şovlarını mahveden adi reklamcı Ben Oliver'ın başarısız olurlarsa onu muhtemelen elinden alacağını bilmektedir.

10. Kids (1995)

10. Kids (1995)

IMDb: 7

Yaz, New York, 1995. Tüm varlığı uyuşturucu, kaykay ve seks hakkındaki iğrenç teorisi etrafında dönen 17 yaşındaki havalı serseri Telly, yarın yokmuş gibi yaşamaktadır. Şimdi de 12 yaşındaki bir bakire onunla seks yapmayı kabul etmiştir. Ancak tatlı dilli Kazanova, bir sonraki kurban avında seksin bir silah olduğunun farkında değildir. Ve sonra, hiç şüphelenmediği eski sevgilisi yanlışlıkla HIV pozitif olduğunu keşfeder. Talihsiz genç, bir başka toy ergenlik öncesi bakire onun rahatsız edici cinsel iştahının kurbanı olmadan önce, ergenlik çağındaki hedonistin izini sürmek için 24 saatlik anlamsız bir göreve çıkarken, sorular ortaya çıkar. Kızlar Telly'de ne buluyor? Utanmaz yalancıyı durdurmaya yönelik bu umutsuz arayış, çok az ve çok geç bir vaka mıdır?

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11. Swingers (1996)

11. Swingers (1996)

IMDb: 7.2

Swing müziği 1990'larda oldukça uzun bir dönem yaşadı. Swingers bu akıma yardımcı oldu. Mike (Jon Favreau) Los Angeles'ta bir komedyen/aktör olarak tutunmaya çalışırken bir yandan da uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşından ayrılmanın etkileriyle uğraşmaktadır. Film aynı zamanda Favreau'nun rol arkadaşı Vince Vaughn'u, karakterinin yirmili yaşlardaki gençlere iyi gelen havalı ve ukala tavrı sayesinde ilgi odağı haline getirdi.

12. Pump Up the Volume (1990)

12. Pump Up the Volume (1990)

IMDb: 7.2

Mark, Doğu Yakası'ndan Arizona'ya yeni taşınmış zeki ama utangaç bir gençtir. Ailesi ona arkadaşlarıyla konuşabilmesi için bir kısa dalga radyo verir, ancak o bunun yerine korsan DJ Hard Harry olarak işe koyulur ve yaşıtları için bir kahraman olurken yerel lise müdürünün gazabına uğrar. Harry'nin dinleyicilerinden biri intihar edince okulda kaos başlar ve Harry'nin yayınlarını durdurmak için yetkililer çağrılır

13. Heathers (1988)

13. Heathers (1988)

IMDb: 7.2

Sıradan bir kız olan Veronica, lise sosyal çetesiyle baş etmeye çalışırken okuldaki en popüler üç kız olan hepsinin adının Heather olduğu arkadaşlarına katılmaya karar verir. Yeni tanıştığı JD adlı bir çocukla hayatı, düşmanlarına, yani en iyi arkadaşlarına intikam almaya çalışırken nefret, duyarsızlık ve cinayetin bir döngüsüne dönüşür.

14. Chasing Amy (1997)

14. Chasing Amy (1997)

IMDb: 7.2

New Jersey'de yaşayan Holden McNeil ve Banky Edwards adlı bir çift çizgi roman yazarı 20 yıldır çok iyi arkadaştır. Zamanlarını stüdyolarında çalışarak geçirmekte, akşamları ise dışarı çıkmaktadırlar. Ancak Alyssa Jones adında genç ve güzel bir lezbiyen kadının hayatlarına girmesi ve Holden'ın ona aşık olmasıyla dostlukları hayatlarında ilk kez tartışmaya açılmak üzeredir. Şimdi Holden, Banky'nin kıskançlığıyla ve yeni kız arkadaşının çok zengin geçmişiyle uğraşmak zorundadır

15. Say Anything (1989)

15. Say Anything (1989)

IMDb: 7.3

Lise son sınıf öğrencisi Lloyd Dobler, güzel ve zeki Diane Court ile çıkmaktan başka bir şey istememektedir. Lloyd, Diane İngiltere'deki bir burs için ayrılmadan önce aşırı korumacı babasının itirazlarına rağmen onun kalbini kazanmaya çalışır. Herkes mazlumları sever. Lloyd Dobler'ı (John Cusack) kim sevmez ki? Yıldız bir kick boksçu olmaya aday bir sıradanlık şampiyonu. 1980'lerin ortalarından sonlarına kadar liseli gençler fıçı partilerinin, arkadaşlarıyla takılmanın ve kendilerini aşan güzel bir kızla (Ione Skye) çıkma şansını denemenin tadını çıkarıyorlardı. Bu Cameron Crowe mücevheri, boom box'ın şimdiye kadarki en iyi kurgusal kullanımı da dahil olmak üzere her şeye sahipti.

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16. Grosse Pointe Blank (1997)

16. Grosse Pointe Blank (1997)

IMDb: 7.3

Martin Blank, bir serbest tetikçidir ve vicdan geliştirmeye başlar, bu da ona rutin birkaç görevi berbat etmesine neden olur. Sekreteri ve psikiyatristinin tavsiyesi üzerine, Detroit'un bir banliyösü olan Grosse Pointe, Michigan'daki 10. yıl lise mezuniyet buluşmasına katılır (aynı zamanda birini öldürmek için anlaşma yapmıştır). Peşinde, birkaç aşırı hevesli federal ajan, onu öldürmek isteyen başka bir tetikçi ve Grocer adında bir tetikçi vardır, o da onu bir 'Tetikçi Sendikası'na katılmaya ikna etmek istemektedir.

17. High Fidelity (2000)

17. High Fidelity (2000)

IMDb: 7.4

Rob Gordon, Chicago'da ikinci el plak dükkânı işleten eski bir kulüp DJ'idir. Dükkanındaki çalışanlar Barry ve Dick'i işe almasının sebebi, bir gün gelip bir daha gitmemeleridir. Rob'un en büyük tutkularından biri, ayrılık sonrası en iyi beş listeleri yapmaktır. En son listesi, avukat olan eski kız arkadaşı Laura'nın ayrılması üzerine ortaya çıkar. Rob, ilişkilerindeki ayrılıkları değerlendirirken, Laura'nın listesinde yer almasının onu tatmin etmediğini fark eder. Bu süreçte geçmiş ilişkilerini gözden geçirirken, özellikle dördüncü sıradaki Charlie Nicholson'ın sözleriyle, hayatının neden istediği noktada olmadığını anlamaya çalışır. Aynı zamanda Laura'nın Ian Raymond'a geçişinin anlamını da sorgular.

18. Scream (1996)

18. Scream (1996)

IMDb: 7.4

Annesinin ölümünden bir yıl sonra, Sidney Prescott (Neve Campbell) ve arkadaşları bazı garip telefon görüşmeleri yapmaya başlarlar. Daha sonra bu telefonların, beyaz yüz maskesi ve büyük siyah bir cübbe giymiş, intikam peşinde koşan çılgın bir seri katilden geldiğini öğrenirler. Telefon görüşmeleri genellikle birçok sorudan oluşmaktadır, bunlardan en önemlisi de şudur: En sevdiğin korku filmi hangisi? Korku filmlerine dair pek çok ıvır zıvırla birlikte, küçük Woodsboro kasabasının dört bir yanına saçılmış masum hayatların kanlı parçalarıyla son bulmaktadır. Scream film serisinin X kuşağı için korku türünü tanımladığını söylemek abartılı olmayabilir. Bol miktarda kan, iyi cinayet sahneleri ve bazı son derece komik anlar var. Bu filmleri izlemek eğlenceli çünkü mizah da en az aksiyon ve ölüm kadar iyi.

19. Clerks (1994)

19. Clerks (1994)

IMDb: 7.7

Dante Hicks iyi bir gün geçirmemektedir. Küçük bir markette tezgâhtarlık yapmaktadır ve izin gününde işe gelmesi söylenmiştir. Dante hayatın bir dizi kötü sondan ibaret olduğunu düşünmektedir ve bu gün de farklı değildir. Gazetede eski kız arkadaşı Caitlin'in evleneceğini okur. Şimdiki kız arkadaşının seks konusunda sandığından biraz daha tecrübeli olduğu ortaya çıkar. Başlıca kaygıları o öğleden sonra oynayacağı hokey maçı ve ölen bir arkadaşının cenaze törenidir. Arkadaşı Randal Graves yandaki video dükkanında tezgahtar olarak çalışmaktadır ve işinden en az Dante'nin nefret ettiği kadar nefret etmektedir.

20. Boyz n the Hood (1991)

20. Boyz n the Hood (1991)

IMDb: 7.8

Senarist ve Yönetmen John Singleton'ın Los Angeles, Kaliforniya'daki toplumsal sorunları ele aldığı film, aynı mahallede büyüyen üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Üvey kardeşler Doughboy (Ice Cube) ve Ricky Baker (Morris Chestnut), hayata farklı bakarak zorlu yaşantılarına karşı farklı tepkiler veriyorlar. Ricky, USC'de futbol bursu kazanmaya çalışan ve kurtuluşu sporun içinde arayan 'All-American' bir atletken, Doughboy ise çevresindeki şiddet, alkol ve suçla mücadele ederken güçlü bir gurur duygusu ve onur kurallarını koruyor. Bu ikisinin arasında, doğru şeyi yapma ve eylemlerinin sorumluluğunu alma konusunda karakter gücü kazanmalarına rehberlik eden şanslı bir baba figürü olan Öfkeli Styles (Laurence Fishburne) bulunmaktadır. Ayrıca, her zaman doğru yolu seçen Tre Styles (Cuba Gooding, Jr.) adında bir arkadaşları da var.

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21. The Breakfast Club (1985)

21. The Breakfast Club (1985)

IMDb:7.8

Claire Standish, Andrew Clark, John Bender, Brian Johnson ve Allison Reynolds, Shermer, Illinois'deki Shermer Lisesi'nde aynı sınıfta olmalarına rağmen birbirlerinden oldukça farklı beş öğrencidir. Claire ve Andrew dışında birbirleriyle pek anlaşamazlar. Claire prenses, Andrew atlet, John suçlu, Brian beyin ve Allison ise bir sepet vakası olarak tanımlanır. Ancak hepsi, 24 Mart 1984 Cumartesi günü, okul kütüphanesinde müdür Richard Vernon tarafından verilen dokuz saatlik cezada bir araya gelirler. Bu süre zarfında her biri, kim olduklarına dair en az bin kelimelik bir kompozisyon yazmak zorundadır. Başta kendilerini nasıl gördükleriyle ilgili yazmayı planlasalar da, yaşadıkları maceraların etkisiyle kendi ve diğerleri hakkında farklı bir bakış açısına sahip olabilirler.

22. Do the Right Thing (1989)

22. Do the Right Thing (1989)

IMDb: 8

Film, Brooklyn'in Bedford-Stuyvesant bölgesindeki sıcak bir yaz pazarında geçiyor. Sal Fragione, 25 yıldır sahibi olduğu pizza salonunu her gün açıyor. Mahalle zamanla önemli ölçüde değişmiş, çoğunlukla Afro-Amerikalılar ve Hispaniklerden oluşmuştur. Oğlu Pino, mahalleden hoşlanmaz ve lokantayı taşımaktan başka bir şey istemez. Ancak, Sal için restoran, hayatının bir parçasıdır ve toplumun bir parçası olarak görür. Müşterisi Buggin Out'un basit bir şikayetiyle başlayan olay, duvarda sadece ünlü İtalyan-Amerikalıların resimlerinin olmasını sorgulayan bir müşteriyle gelişir ve bu durum, hayal kırıklığı ve kötülüğün şiddete dönüşmesine neden olur.

23. Trainspotting (1996)

23. Trainspotting (1996)

IMDb: 8.1

1990'ların (hangi türden olursa olsun) en beğenilen filmlerinden biri olan Trainspotting, özellikle X kuşağı hayranlarının kalbinde özel bir yere sahiptir. Edinburgh'daki yirmili yaşlardaki eroin bağımlılarının hayatları etrafında dönen kara komedi, bir neslin keyifsiz yönlerini yakalamıştır. Karakterler zaman zaman aşağılık olsalar da, hayatta kalmak ve hayatta bir amaç bulmak için verdikleri mücadele bir şekilde takdire şayandır. : Sean Connery özentisi Sick Boy, aptal Spud, psikopat Begbie, 14 yaşındaki kız arkadaşı Diane ve uyuşturucuya hiç bulaşmamış ama merak etmekten kendini alamayan temiz kalpli atlet Tommy...

24. Before Sunrise (1995)

24. Before Sunrise (1995)

IMDb: 8.1

Amerikalı turist Jesse ve Fransız öğrenci Celine, Budapeşte'den Viyana'ya giden trende tesadüfen tanışırlar. Aralarında bir bağ oluştuğunu hisseden Jesse, Celine'e bir gününü onunla Viyana'da geçirmeyi teklif eder ve Celine de kabul eder. Böylece ertesi sabahki tarifeli uçuşundan önceki zamanı birlikte geçirirler. Birbirine tamamen yabancı iki insan bir gün içinde nasıl bu kadar yakın bir bağ kurabilir? İki insanı birbirine bu kadar güçlü bağlayan o özel şey nedir? Aralarındaki bağ aşka dönüşürken, ertesi sabah Jesse uçup gittiğinde onlara ne olacak?

25. Fight Club (1999)

25. Fight Club (1999)

IMDb: 8.8

İsimsiz bir birinci şahıs anlatıcı (Edward Norton), duygusal durumunu bastırmak ve uykusuzluk halini hafifletmek için destek gruplarına katılır. Destek gruplarının bir başka sahte katılımcısı olan Marla (Helena Bonham Carter) ile tanıştığında, hayatı biraz daha katlanılabilir hale gelir. Ancak kendini Tyler (Brad Pitt) ile ilişkilendirdiğinde, bir yeraltı dövüş kulübüne ve sabun yapma planına sürüklenir. İki adam birlikte kontrolden çıkar ve aşk ve güç için rekabete girişirler.Film aynı zamanda 1980'lerde filizlenen ve 90'lara kadar devam eden tüketimciliğe yapılan aşırı vurguyu tasvir etmesiyle de övgü topladı. Seyirciden derin düşünmesini isteyen bir unsur var - 1990'ların filmleri arasında norm haline gelen bir şey.

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