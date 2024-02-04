Nostaljik Sinema Keyfi: X Kuşağı Ruhunu Yansıtan Bir Zamanlar Fırtınalar Estirmiş 25 Film

IMDb: 6.7

Beş genç kaybeden, günlerini ve gecelerini hayatlarını boşa harcayarak, otoparklarda takılarak ve ara sıra bir gün bir şeyler yapmak isteyebileceklerinden bahsederek geçirirler. Bu özel gecede, bir pop yıldızı olmak için yaşadıkları banliyö kasabasından kaçan eski bir lise arkadaşları tarafından ziyaret edilirler.Richard Linklater'ı bu listede görmeye alışın. Kendisi tartışmasız gezegendeki en önde gelen X kuşağı yönetmeni ve filmleri kuşağın herhangi bir kanadından olanlar için ilişkilendirilebilir görünüyor. SubUrbia, Linklater'ın Dazed and Confused gibi daha tanınmış çalışmaları arasında kaybolma eğiliminde olan bir film (bu arada bu bir X Kuşağı filmi değil). Yine de, bir bakkalın önünde içki içip takılırken hayata kafa yoran bazı genç yetişkinlerin hikayesi, burada olduğu gibi doğru anlatılırsa son derece eğlenceli olabilir. Filmin müzikleri de harika.