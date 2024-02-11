Üniversite Ruhunu En İyi Şekilde Yansıtarak Hayatı Sorgulatan Birbirinden Eğlenceli Filmler
Üniversite Ruhunu En İyi Şekilde Yansıtarak Hayatı Sorgulatan Birbirinden Eğlenceli Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Amerika'daki üniversite hayatının nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Eğer cevap evet ise tam size göre bir liste hazırladık. İşte o liste 👇
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25. Drumline (2002)
24. School Daze (1988)
23. The Waterboy (1998)
22. Sydney White (2007)
21. Necessary Roughness (1991)
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20. Blue Chips (1994)
19. National Lampoon's Van Wilder (2002)
18. The Program (1993)
17. Legally Blonde (2001)
16. Higher Learning (1995)
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15. Mona Lisa Smile (2003)
14. The Rules of Attraction (2002)
13. Revenge of the Nerds (1984)
12. With Honors (1994)
11. Back to School (1986)
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10. Everybody Wants Some!! (2016)
9. Real Genius (1985)
8. Old School (2003)
7. Pitch Perfect (2012)
6. Glory Road (2006)
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5. Monsters University (2013)
4. National Lampoon's Animal House (1978)
3. Rudy (1993)
2. The Social Network (2010)
1. Good Will Hunting (1997)
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