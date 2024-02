Üniversite Ruhunu En İyi Şekilde Yansıtarak Hayatı Sorgulatan Birbirinden Eğlenceli Filmler

IMDb: 8.3

Will Hunting, kendi kendine yeten bir matematik dehasıdır ve MIT'de temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. Bir matematik problemi çözerken, profesörü tarafından keşfedilir ve kendisiyle çalışması için bir teklif alır. Ancak Will, geçmişindeki travmaları ve içsel savaşını aşmakta zorlanır. Sean adlı bir terapistin yardımıyla, Will geçmişiyle yüzleşir ve yeni bir hayata adım atar. Sonunda, bir karar verir ve yeni bir geleceğe doğru ilerler.