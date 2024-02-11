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Üniversite Ruhunu En İyi Şekilde Yansıtarak Hayatı Sorgulatan Birbirinden Eğlenceli Filmler

Üniversite Ruhunu En İyi Şekilde Yansıtarak Hayatı Sorgulatan Birbirinden Eğlenceli Filmler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 18:01

Amerika'daki üniversite hayatının nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Eğer cevap evet ise tam size göre bir liste hazırladık. İşte o liste 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. Drumline (2002)

25. Drumline (2002)

IMDb: 6.3

Devon Miles, müzik yeteneğiyle Atlanta A&T Üniversitesi'ne tam burslu olarak davet edilir ve Dr. Lee'nin liderliğindeki bando ekibine katılır. Ancak kibirli tavırları ve yalanlarının ortaya çıkması, Devon'un bando dışı kalmasına neden olur. Başlangıçta rakip bir okuldan teklif alsa da, içindeki onur ve bağlılık duygusuyla A&T'ye geri döner. Sonunda, büyük bir yarışmada A&T'nin başarılı performansıyla takımına geri dönme hakkını elde eder.

24. School Daze (1988)

24. School Daze (1988)

IMDb: 6.1

 Mission Koleji'nde öğrenim gören siyasi açıdan duyarlı siyah Amerikalı öğrenci Vaughn 'Dap' Dunlap, tarihi siyah kolejlerden biri olan ve motto olarak 'Irkı Yücelt'i benimseyen bir üniversitededir. Ancak okul yönetimi beceriksiz olarak tasvir edilir. Dap, Güney Afrika'dan çekilme çağrısı yaparak öğrencileri ve okul yöneticilerini harekete geçiren bir anti-apartheid gösterisi düzenler. Dap'ın arkadaşları kasabaya gittiğinde, yerel çocukların onların aktivitelerinden etkilenmediğini, onları ayrıcalıklı kolej çocukları olarak gördüğünü fark ederler. İki grup arasında açık bir çatışma patlak verir. Dap, Gamma Phi Gamma Kardeşliği, Yönetim Kurulu Üyesi Julian Eaves  ya da 'Dean Big Brother Almighty' ile düşer. Bu grup 'wannabees' olarak nitelendirilir. Kardeşlik üyeleri büyük bir kolej futbol haftası ve ev partileri için hazırlık yaparken, Dap'ın küçük kuzeni Darrell bir Gamma adayıdır. Gamma'nın kadın yardımcı birimi olan Gamma Rays, parlak ve açık tenli olan, siyah olmayan üniversite öğrencileriyle, özellikle cilt rengi ve saç yapıları üzerinde karşı karşıya gelir. Bazı Rays'ler, göz rengini değiştirmek için kontakt lens kullanır.

23. The Waterboy (1998)

23. The Waterboy (1998)

IMDb: 6.1

Bobby Boucher, kolej futbol takımı için alçakgönüllü bir su çocuğudur, ta ki koç onun insanları sersemletme yeteneğini keşfedene kadar. Su çocuğunu yeni yıldız oyuncu olarak kaydeder. Yakında, kolej futbolunun en iyi hattı olur, ama bunu aşırı koruyucu annesinden gizli tutmak zorundadır. İşte Adam Sandler'ın en unutulmaz karakterlerinden biri. Sosyal olarak zorlanan, yavaş zekalı yetişkin bir su çocuğu olan Bobby Boucher'ı canlandırıyor. Boucher, hayatı boyunca zorbalığa maruz kaldığı için biriktirdiği öfkeyi takımın oyun kurucusuna acımasız bir darbeyle dışarı atar. Üniversiteye kaydolur, takıma katılır ve programın şansını değiştirmeye yardımcı olur.

22. Sydney White (2007)

22. Sydney White (2007)

IMDb: 6.2

Sydney White, SAU'da bir kolej öğrencisi olmak üzere yola çıkar ve annesinin kız kardeşi Kappa'da yer almayı hedefler. Kappa'ya kabul edilen diğer bir yeni üye olan Demetria Rosemead 'Dinky' Hotchkiss ile arkadaş olur. Tyler Prince, popüler bir kardeşliğin başkanı olan ve öğrenci konseyi başkanı ve Kappa'nın lideri Rachel Witchburn'ün ara sıra sevgilisi olan birini karşılaşır. Sydney'in benzersiz kişiliği, üniversite web sitesindeki popülerliğini artırarak Rachel'in kıskançlığını tetikler. Rachel, Sydney'in Kappa'ya kabul edilmesini engellemek için onu suçlar ve Sydney, Vortex'te bulunan yedi dork tarafından hoş karşılanır. Sydney ve yedi dork, Rachel'ı indirmeye çalışır ve Sydney sonunda okulun başkanı olurken, Rachel Kappa kardeşlik ayrıcalıklarını kaybeder. Filmin sonunda, Sydney'nin babası ve diğer inşaat işçileri Vortex'i düzeltir. Ve Sydney'in anlatımına göre, hepsi dostça sonsuza kadar yaşarlar.

21. Necessary Roughness (1991)

21. Necessary Roughness (1991)

IMDb: 6.2

NCAA yaptırımları nedeniyle, Texas State University Fightin' Armadillos, futbol takımlarını oynamak için hiçbir burs yardımı olmadan, gerçek öğrenci kitlesinden bir futbol takımı oluşturmak zorundadır. Diğer takımlardan daha az oyuncu ile, acemi takım, ülkenin en iyi takımlarının bile başa çıkamayacağı engellerle mücadele etmek zorundadır. Otuz dört yaşındaki bir oyun kurucu, bir kadın golcü ve bir grup uyumsuzla, Ed 'Straight Arrow' Genero takımını Texas Colts'a karşı oynamak için hazırlamak zorundadır.

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20. Blue Chips (1994)

20. Blue Chips (1994)

IMDb: 6.3

Pete Bell, Western Üniversitesi Dolphins basketbol takımının koçu olarak, yıldız oyuncuları takıma çekmek için baskı altındadır. Teşviklerle Happy gibi destekçiler, lise oyuncularını takıma çekmeye çalışır. Pete, yasal olmayan yöntemlere başvurarak programı canlandırmak için teşvikleri kabul eder. Tony'nin geçmişte maçı manipüle ettiğini öğrenen Pete, programının bütünlüğünü sorgular. Bir skandalın ardından, Pete istifa eder ve üniversite turnuva oyunlarından üç yıl men edilirken, oyuncuların geleceği farklı yönlere gider.

19. National Lampoon's Van Wilder (2002)

19. National Lampoon's Van Wilder (2002)

IMDb: 6.4

Coolidge Koleji'nde, Van Wilder yaşayan bir efsanedir ve yedi yıldır öğrencisidir. Derece gereksinimlerini henüz tamamlamamıştır ve derslere gitmez, bunun yerine partiler düzenler ve okul organizasyonlarına katılır. Van, zengin ama ilgisiz babasının artık okulda olduğunu öğrenmesiyle yaşamı tehlikeye girer, çünkü babası bu desteği keser. Kolej gazetesinin yıldız muhabiri Gwen Pearson, Van'ın yaşamıyla ilgili bir dizi makale yazmaya başlar. Gwen, Van'la vakit geçirdikçe, onunla ilgili gerçekleri anlamaya başlar ve geleceğinde ne aradığını keşfetmeye çalışır.

18. The Program (1993)

18. The Program (1993)

IMDb: 6.5

Bir kolej futbol koçu, patronları tarafından eğer bu sezon daha iyi bir performans göstermezlerse işinin tehlikeye girebileceği konusunda uyarılır. Takımı güçlendirmek için yetenekli bir koşu oyuncusunu transfer eder. Bir kadın öğrenci, onun kolej hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmakla görevlendirilir ve bu da onun hayatı boyunca sadece futbol oynamasından dolayı çalışmalarını içerir. Ve o, ona çekilir ve o zaten takımda olan bir erkek arkadaşı vardır ama onu kaybetmekten ziyade pozisyonunu kaybetmekten endişe duyabilir. Ve koç, takımının diğer oyuncularının durumlarıyla başa çıkmak zorundadır; takımın oyun kurucusu, babasının mesafeli davranışıyla başa çıkmaya alkol alarak ve bu onu sonunda sorunlu bir duruma sokar. Ve takımın defans oyuncularından birinin açıkça steroid kullandığı, ancak ilaç testlerinden geçtiği görülür.

17. Legally Blonde (2001)

17. Legally Blonde (2001)

IMDb: 6.5

Elle Woods, kolejdeki modaya düşkün bir kız kardeştir. Her şeye sahiptir, yakışıklı bir erkek arkadaş, servet ve statü. Şeyler Elle için değişmeye başlar; çünkü erkek arkadaşı Warner onu terk eder ve bir hukuk öğrencisi olan Vivian ile çıkmaya başlar. Elle, eski erkek arkadaşını geri kazanmaya karar verir ve Harvard Hukuk Fakültesi'ne başvurur, sınavını geçmeyi başarır ve Harvard'a kabul edilir. Harvard'da olmak Elle için kolay olmayabilir, çünkü kısa sürede Emmett'e aşık olur ve manikürcü Paulette ile arkadaş olur. Yolda, Elle derslerine daha ciddi bir şekilde yaklaşmaya karar verir ve rol modeli Brooke Windham'ın kocasını öldürmekle suçlandığı bir dava üstlenmek zorunda kalır. Elle, Brooke'un masumiyetini kanıtlamaya kararlıdır.

16. Higher Learning (1995)

16. Higher Learning (1995)

IMDb: 6.5

Farklı ülkelerden, ırklardan ve sosyal arka planlardan gelen gençler, hepsi Columbus Üniversitesi'ne kaydolduklarında entegre olmak zorunda kalır. Her birinin maddi sorunlar, taciz, kişisel güvenlik ve öz şüphesi gibi kendi problemleri vardır. Üstelik, kampüs hayatı herkes için bir sorun gibi görünmektedir: ırkçılık. Zaten sınıfta, pistte veya arkadaşları önünde performans gösterme baskısı altındaki öğrenciler, önyargı, tecrübesizlik ve anlaşılmama tarafından kırılma noktasına kadar zorlanır.

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15. Mona Lisa Smile (2003)

15. Mona Lisa Smile (2003)

IMDb: 6.5

1953 yılında ABD'de, genç ve idealist sanat tarihi öğretmeni Katherine Watson, üniversite olarak akademik başarının değil, öğrencilerin iyi bir evlilik yapmasıyla ölçüldüğü kız koleji Wellesley'e adım atar. Ancak öğrencilere farklı hayat seçeneklerinin olduğunu gösterirken, okul yönetimiyle çatışmaya girer.

14. The Rules of Attraction (2002)

14. The Rules of Attraction (2002)

IMDb: 6.6

Camden Koleji'nde işler karışık! Sean Bateman, yoz Wall Street komisyoncusu Patrick Bateman'ın genç kardeşi. Ama aynı zamanda uyuşturucu satıcısı Rupert Guest'e borç batağında. Hem de kampüsün kadın nüfusunun yarısıyla yatacak kadar popüler! Lauren Hynde ise, teknik olarak bakire. Neden mi? Çünkü sırf sığ sevgilisi Victor Johnson için bekliyor. Ama Victor, Amerika'yı terk edip Avrupa'yı keşfe çıkmış durumda. Kendi odasında arkadaşı Lara ise Victor'a göz koyuyor! Bir de eski sevgilisi Paul Denton var ki, kendisi açıkça biseksüel. Paul, Sean'ı seviyor. Lauren, belki de Sean'ı seviyor. Ve işte böyle, Camden Koleji'nde aşk, entrika ve karmaşa kol geziyor!

13. Revenge of the Nerds (1984)

13. Revenge of the Nerds (1984)

IMDb: 6.6

Eğlenceli gençlik filmi 'Revenge of the Nerds'ün yönetmen koltuğunda Jeff Kanew oturuyor ve başrollerde Robert Carradine, Anthony Edwards, Timothy Busfield ve Andrew Cassese yer alıyor. Gençlik komedisinin senaryosunu ise Steve Zacharias ve Jeff Buhai kaleme alıyor. Dışlanmış ve asosyal olan Gilbert ile Lewis Addams Koleji'nde yeni bir başlangıç yaparlar ve hemen üst sınıf zorbalarıyla tanışırlar. Alpha Beta kardeşliğinin zorbalıkları, ikilinin kazara kardeşlik evini yakmasıyla daha da artar. Üstelik Lewis, okulun spor yıldızının kız arkadaşı Betty Childs'a aşık olur. Yeni arkadaşları Booger ve Pointdexter'la birlikte kendilerini savunmak için bir kardeşlik kurmaya karar verirler. Acaba gerçekten bir şeyleri değiştirme şansları var mıdır?

12. With Honors (1994)

12. With Honors (1994)

IMDb: 6.7

Monty adında bir öğrenci, bilgisayarı çöktüğünde tezine ait tek bir kağıt kopyası kaldığını fark eder. Onu kaybetmekten korkan Monty, hemen dışarı çıkıp onu fotokopi etmeye karar verir, ancak takılıp düşürür ve kağıt ızgaraya düşer. Binanın bodrumunda arama yaparken, kağıdın bir serseri olan Simon tarafından bulunduğunu keşfeder. Simon, Monty'ye bir gün boyunca kendisine sağlayacağı barınma ve yiyecek karşılığında, her bir sayfayı tezinden vermeyi teklif eder.

11. Back to School (1986)

11. Back to School (1986)

IMDb: 6.7

1980'lerin sonbaharında Teksas'ta, kolej beyzbol takımının yeni üyesi Jake, kampüs hayatının heyecanını yaşarken, parti, arkadaşlık ve ilişkiler arasında denge kurmaya çalışır. Takım arkadaşlarıyla birlikte çıktığı eğlenceli gece maceraları, Jake'in kadınlarla tanışma girişimleri ve derslerine odaklanma çabalarını gösterir. Jake, takımın lideri McReynolds ile uyum sağlamaya çalışırken, yasadışı transferler ve takım içi çekişmeler de gündeme gelir. Kolejdeki ilk derslerin başlamasıyla birlikte, Jake ve arkadaşları beklenmedik maceralara atılır ve kampüs hayatının çılgınlığı başlar.

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10. Everybody Wants Some!! (2016)

10. Everybody Wants Some!! (2016)

IMDb: 6.9

Tabii ki! 1980'lerin sonbaharında Teksas'ta, kolej beyzbol takımının yeni üyesi Jake, kampüs hayatının heyecanını yaşarken, parti, arkadaşlık ve ilişkiler arasında denge kurmaya çalışır. Takım arkadaşlarıyla birlikte çıktığı eğlenceli gece maceraları, Jake'in kadınlarla tanışma girişimleri ve derslerine odaklanma çabalarını gösterir. Jake, takımın lideri McReynolds ile uyum sağlamaya çalışırken, yasadışı transferler ve takım içi çekişmeler de gündeme gelir. Kolejdeki ilk derslerin başlamasıyla birlikte, Jake ve arkadaşları beklenmedik maceralara atılır ve kampüs hayatının çılgınlığı başlar.

9. Real Genius (1985)

9. Real Genius (1985)

IMDb: 6.9

Mitch Taylor, dehası öğrenciler için programlarıyla tanınan bir üniversiteye kabul edilen en genç öğrencilerden biridir. Odadaşı, bilim kulübü efsanesi Chris Knight ile yüksek güçlü bir lazer geliştirme projesi üzerinde işbirliği yapar. Hiperaktif arkadaşlarıyla birlikte, zeka güçlerini daha büyük patlamalar, şakalar ve gerçek dehanın ne anlama geldiğine daha derin bir anlayışla kullanırlar. Profesörlerinin çalışmalarını silah olarak kullanmak üzere askeriye ile paylaşmayı planladığını öğrendiklerinde, karşılık vermeye karar verirler.

8. Old School (2003)

8. Old School (2003)

IMDb: 7

Hayat monotonlaştığında, bazen eski günlere özlem duymak kaçınılmaz olabilir, değil mi? Peki ya okul günlerine geri dönmek? Endişelenmeyin, sıkıcı dersler ve klasik hocaların olmadığı, tamamen eğlenceye odaklanılan bir okul dönemi hayal edin... Filminin yönetmeni, yeni projesinde geyikçilerin on yıl sonraki hallerini ele alıyor. Şatafatlı bir okul geçmişi olan üç kafadar, artık otuzlarında, eski günlere dönüp o tadı tekrar yakalamak istiyorlar. Derslerden uzak, sadece eğlencenin olduğu bir okul dönemi yaratmak, onların en büyük hayali.

7. Pitch Perfect (2012)

7. Pitch Perfect (2012)

IMDb: 7.1

Barden Bellas, kadın pop şarkıları ve kusursuz görünüşleri üzerine kurulu bir üniversite kızları a cappella şarkı grubudur. Geçen yılın finallerinde büyük bir başarısızlık yaşadıktan sonra tekrar toparlanmak zorunda kalırlar. Yeni üyeler arasında, üniversite hayatına ilgi duymayan bağımsız, gelecek vaat eden bir DJ olan birinci sınıf öğrencisi Beca da bulunmaktadır. Ancak, rakip erkek a cappella grubundan Jesse ile tanıştıktan sonra Beca'nın bakış açısı değişir ve Bellas'ın yeni görünüm ve seslerini bulmalarına ve yarışmaya geri dönmelerine yardımcı olmayı kendine görev edinir.

6. Glory Road (2006)

6. Glory Road (2006)

IMDb: 7.2

Don Haskins, Texas Western Koleji'nin basketbol koçu olarak yeni evli olarak göreve başlar ve ırk ayrımı yapmaksızın en iyi oyuncuları toplamaya çalışır. Takımı, başta organizasyonlu savunma ve top dağılımında yetenekli olmayan ancak potansiyeli olan oyunculardan oluşur. Haskins, takımını tek bir ekip haline getirmek için sıkı bir antrenman programına tabi tutar ve başarılı bir şekilde beyaz ve siyah oyuncuları bir araya getirir. Ancak, takımı zaferler kazandıkça, ırkçılık ve nefret artar ve bu durum sonunda oyuncularının güvenliğini tehlikeye atar. Final maçında, Haskins, tüm siyah kadroyla başlamaya ve rotasyonda sadece iki siyah oyuncuyu kullanmaya karar verir. Texas Western, zorlu bir mücadele sonucunda Kentucky'yi mağlup eder ve zaferle El Paso'ya döner.

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5. Monsters University (2013)

5. Monsters University (2013)

IMDb: 7.3

Mike Wazowski'nin Monsters Inc.'te üst düzey bir korkutucu olma hayali çocukken bir sınıf gezisinde başlar. Yıllar sonra, Monsters Üniversitesi'nde, doğal yetenekli Sulley ile karşılaşarak yoğun bir rekabet başlar. Bir sınav sırasında yaşanan bir aksilik sonrasında, Mike, ezik bir kardeşlik olan Oozma Kappa ile tuhaf bir ekip oluşturur ve Dehşet Oyunları'nı kazanarak kendini kanıtlamaya çalışır. Zaferlerine rağmen, Mike sonradan Sulley'in ona yardım etmek için hile yaptığını keşfeder. İhanete uğramış hissederek, Mike insan çocuklarını korkutarak kendini kanıtmaya çalışır ancak başarısız olur. Yanlışını anlayan Sulley, Mike'a yardım eder ve birlikte yeterli enerjiyi yaratarak canavar dünyasına geri dönmek için kapıyı tekrar açarlar. Üniversiteden atılmalarına rağmen, sonunda Monsters Inc.'te kademeli olarak yükselirler, Sulley bir korkutucu olur ve Mike ise onun antrenörü/korkutucu yardımcısı olur.

4. National Lampoon's Animal House (1978)

4. National Lampoon's Animal House (1978)

IMDb: 7.5

Faber Koleji, kimseyi alacak kadar kötü ünü olan bir tane kardeşlik evine sahiptir. İkinci bir ev ise, beyaz, anglo-sakson, zengin genç erkeklerle doludur ve bunlar o kadar ikiyüzlüdür ki, onları sadece Dekan Wormer bile kaldıramaz. Dekan, Delta Evi'nin çocuklarını kampüsten uzaklaştırmak için ikinci kardeşliğin yardımını alır. Dekanın planı, tüm zamanların son ev dönüşü geçidi öncesinde devreye girer.

3. Rudy (1993)

3. Rudy (1993)

IMDb: 7.5

Rudy, çoğu insanın işçi olarak çalıştığı bir çelik fabrikası kasabasında büyüdü, ancak Notre Dame'de futbol oynamak istiyordu. Sadece birkaç sorun vardı. Notları biraz düşüktü, spor yetenekleri zayıftı ve diğer oyuncuların yarısı kadar büyüktü. Ama 5 kişinin ruhu ve azmi vardı ve takıma katılmayı hedefledi.

2. The Social Network (2010)

2. The Social Network (2010)

IMDb: 7.8

Bir Ekim gecesi, 2003 yılında, sarhoş Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi'nin sistemine sızar. Kız arkadaşı tarafından terk edilmiş ve intikam alma düşüncesiyle, kızların fotoğraflarını oylamaya dayalı bir site olan 'Facemash'i geliştirir. Ancak bu site, gizlilik ihlali ve kadınlara yönelik nefreti nedeniyle Harvard'ın tepkisini çeker. Facemash'in evrim geçirerek Facebook'a dönüşmesiyle, sosyal medya devi doğar. İlk olarak sadece Harvard'da kullanılan Facebook, kısa sürede diğer üniversitelere ve tüm dünyaya yayılır. Mark Zuckerberg'in hikayesi, Facebook'un yükselişinin ve günümüz dünyasına etkilerinin arkasındaki gerçekleri ortaya koyuyor.

1. Good Will Hunting (1997)

1. Good Will Hunting (1997)

IMDb: 8.3

Will Hunting, kendi kendine yeten bir matematik dehasıdır ve MIT'de temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. Bir matematik problemi çözerken, profesörü tarafından keşfedilir ve kendisiyle çalışması için bir teklif alır. Ancak Will, geçmişindeki travmaları ve içsel savaşını aşmakta zorlanır. Sean adlı bir terapistin yardımıyla, Will geçmişiyle yüzleşir ve yeni bir hayata adım atar. Sonunda, bir karar verir ve yeni bir geleceğe doğru ilerler.

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