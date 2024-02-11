Üniversite Ruhunu En İyi Şekilde Yansıtarak Hayatı Sorgulatan Birbirinden Eğlenceli Filmler

IMDb: 6.5

Bir kolej futbol koçu, patronları tarafından eğer bu sezon daha iyi bir performans göstermezlerse işinin tehlikeye girebileceği konusunda uyarılır. Takımı güçlendirmek için yetenekli bir koşu oyuncusunu transfer eder. Bir kadın öğrenci, onun kolej hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmakla görevlendirilir ve bu da onun hayatı boyunca sadece futbol oynamasından dolayı çalışmalarını içerir. Ve o, ona çekilir ve o zaten takımda olan bir erkek arkadaşı vardır ama onu kaybetmekten ziyade pozisyonunu kaybetmekten endişe duyabilir. Ve koç, takımının diğer oyuncularının durumlarıyla başa çıkmak zorundadır; takımın oyun kurucusu, babasının mesafeli davranışıyla başa çıkmaya alkol alarak ve bu onu sonunda sorunlu bir duruma sokar. Ve takımın defans oyuncularından birinin açıkça steroid kullandığı, ancak ilaç testlerinden geçtiği görülür.