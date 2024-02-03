Gülmeye Hasret Olanları Kahkaha Tufanına Boğacak Birbirinden Harika Komedi Filmleri

IMDb: 5,6

'Magic Mike XXL', Mike Lane'ın striptizci hayatından kendi özel mobilya işini kurma hayaline geçtiği üç yılın hikayesini anlatıyor. Tampa merkezli olan eski ekibi, şu anki ev üsleri Miami'den Myrtle Beach'te düzenlenecek bir striptizci konvansiyonuna giden bir yolculukları sırasında Tampa'ya uğrar. Kalan grup üyeleri, Mike gibi, striptizcilerin çoğundan öteye geçmiş bir yaşta oldukları için, bu konvansiyonu bu hayattaki son hurda olarak görürler. Mike, eski arkadaşlarına bu vedayı yapmak için bu yolculuğa katılmaya karar verir. Geziden önceki sonlarına yaklaşan şu anki grup üyeleri, Mike'la olma konusunda kendi hayallerini kurmaya başlar, Mike ise hayatının şu anki kısmının umduğu gibi olmamasından dolayı kendi arkadaşlarına imrenir. Yolculuk sırasında birkaç durak yaparlar ve birçok kadın grubuyla karşılaşırlar, bu da onların konvansiyonda ne yapacakları konusundaki düşüncelerinin iyi bir fikir olup olmadığını gösterebilir.