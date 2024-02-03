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Gülmeye Hasret Olanları Kahkaha Tufanına Boğacak Birbirinden Harika Komedi Filmleri

Gülmeye Hasret Olanları Kahkaha Tufanına Boğacak Birbirinden Harika Komedi Filmleri

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 18:01

Komedi filmi mi seviyorsunuz yoksa sadece gülmeye hasret mi kaldınız? Hangisi olursa olsun gülmeden duramayacağınız 20 filmi sizin için derledik, IMDb puanına göre sıraladık. İşte o liste 🎞️👇

Kaynak: https://mashable.com/article/best-com...
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20. Magic Mike XXL (2015)

20. Magic Mike XXL (2015)

IMDb: 5,6

'Magic Mike XXL', Mike Lane'ın striptizci hayatından kendi özel mobilya işini kurma hayaline geçtiği üç yılın hikayesini anlatıyor. Tampa merkezli olan eski ekibi, şu anki ev üsleri Miami'den Myrtle Beach'te düzenlenecek bir striptizci konvansiyonuna giden bir yolculukları sırasında Tampa'ya uğrar. Kalan grup üyeleri, Mike gibi, striptizcilerin çoğundan öteye geçmiş bir yaşta oldukları için, bu konvansiyonu bu hayattaki son hurda olarak görürler. Mike, eski arkadaşlarına bu vedayı yapmak için bu yolculuğa katılmaya karar verir. Geziden önceki sonlarına yaklaşan şu anki grup üyeleri, Mike'la olma konusunda kendi hayallerini kurmaya başlar, Mike ise hayatının şu anki kısmının umduğu gibi olmamasından dolayı kendi arkadaşlarına imrenir. Yolculuk sırasında birkaç durak yaparlar ve birçok kadın grubuyla karşılaşırlar, bu da onların konvansiyonda ne yapacakları konusundaki düşüncelerinin iyi bir fikir olup olmadığını gösterebilir.

19. The Little Hours (2017)

19. The Little Hours (2017)

IMDb: 5,8

1347 yazında, yakışıklı ve istekli hizmetçi Massetto, Lord Bruno'nun karısıyla ilişki yaşadığı için savaşçı Lord Bruno'nun gazabından kaçar ve güvenliği için ormanlara sığınır. Orada, her zaman sarhoş ama merhametli Rahip Tommasso ile tesadüfi bir karşılaşmanın ardından, genç çapkın bir şartla manastırın sığınağında korunur. Bu şart sağır ve dilsiz rolü yapmaktır. Ancak, Massetto'nun baştan çıkarıcı varlığı, zaten cinsel baskı altındaki kadınlar aleminde dengesizliğe yol açar, çünkü bir rahibenin diğerinden kaçmak için can attığı sıkıcı yaşamlarına bir kaçamak ve çekici marangoza yönelik ek bir neden bulmaya çalışır. Sonunda, bu kapanmış rahibeler yıllardır neyi kaçırdıklarını bulabilecekler mi?

18. Friends with Money (2006)

18. Friends with Money (2006)

IMDb: 5,8

'Friends With Money', dört kafadarın hayatını konu alan bir dram komedisi. Jennifer Aniston, Olivia rolünde ve diğer üç arkadaşıyla arasındaki maddi uçurumu keşfetmeye hazır. Arkadaşlar arasındaki bu tuhaf maddi dengesizlik, film boyunca Olivia'nın ilişki sınavları ve komik anlarla dolu serüveniyle birleşiyor. Para, dostluk ve absürd durumlarla dolu bu filmde, karakterlerin hayatlarındaki tuhaf dengeyi bulmalarına tanık oluyoruz. Bir yandan kahkahalara boğulurken diğer yandan da düşündüren bir hikaye.

17. Werewolves Within (2021)

17. Werewolves Within (2021)

IMDb: 6

Yeni atandığı kasabaya gelen şerif Finn Wheeler, kasabanın sakinleri arasında tanışma çabasındadır. Ancak bir kar fırtınası kasabayı izole ederken, bir grup insan bir otelde mahsur kalır. Bu insanlar arasında çeşitli sırlara sahip ve birbirlerine güvenmekte zorlanan kişiler vardır. Durumu daha da karmaşık hale getiren şey, birisi tarafından yapıldığı düşünülen korkunç bir cinayettir. Grup, bir yaratığın ortaya çıkması ve aralarındaki şüphelileri azaltan korkunç olaylar zinciri ile karşılaşır. Herkes, kendi hayatta kalmak için mücadele ederken, gizemli olayların çözülmesi için ellerinden geleni yapar. 'Werewolves Within', korku, komedi ve gizemi başarıyla harmanlayan eğlenceli bir film.

16. Buffaloed (2019)

16. Buffaloed (2019)

IMDb: 6,2

Buffaloed, hapishane geçmişinden sonra Buffalo, New York'ta yaşayan Peg adında bir dolandırıcının hikayesini anlatır. Peg, dolandırıcılık yeteneklerini yasal tahsilata dönüştürmeye karar verir. Film, Peg'in bu yeni hayatta karşılaştığı komik ve çılgın olayları, aynı zamanda annesiyle olan ilişkisini ve Buffalo'da geçen olayları konu alır. Zoey Deutch'ın canlandırdığı Peg karakteri, hem başarılı hem de eğlenceli bir şekilde izleyiciyi etkilemeye çalışırken, film aynı zamanda karakterin annesi Judy Greer ile olan ilişkisine odaklanarak duygusal derinlik katmaya çalışır. Komik anlar, aile ilişkileri ve yasal dünyadaki çılgın maceralar, Buffaloed'i izleyiciye eğlenceli ve hafif tempolu bir hikaye sunan bir komedi yapar.

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15. Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)

15. Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)

IMDb: 6,3

Orta yaşlı bestieler Barb ve Star, ilk kez kasabalarından çıkıp Florida'nın Vista Del Mar beldesinde tatil yapmaya karar verirler. 'Trish' adında bir su ruhuyla ilgili uyduruk bir hikaye yaratarak, şişme muz içinde yolculuk dahil olmak üzere bir sürü aktivite planlamışlardır. Aynı anda, kötü karakter Sharon Fisherman, kasabaya ölümcül sivrisinekleri salma planı yapmakla meşgul. Barb ve Star, Sharon'ın adamlarından Edgar ile arkadaş oluyorlar, ama tabii ki onun kötü planlarından habersiz. Star, gizlice Edgar ile aşk yaşayınca işler karışıyor tabii. Sharon'ın kötü planı açığa çıktığında, Barb ve Star gerçeği öğrenip barışıyorlar ve Edgar'ın yardımıyla Sharon'ın kötü intikamını durdurmaya çalışıyorlar. Sonunda, su ruhu Trish'in kurtarıcı eliyle selamet buluyorlar ve kasaba, Sharon'ın buzlu suratının eridiği bu yeni arkadaşlığı kutluyor.

14. Splash (1983)

14. Splash (1983)

IMDb: 6,3

Allen Bauer genç bir çocukken Cape Cod açıklarında boğulmaktan genç bir deniz kızı tarafından kurtarılır. Yıllar sonra aynı yere geri döner ve bir kez daha denize düşer, ve yine deniz kızı tarafından kurtarılır. Allen ne gördüğünü ve neyi hayal ettiğini tam olarak bilemez. Bir batık gemiden aldığı haritaları kullanarak, deniz kızı Allen'ı New York Şehri'nde aramaya karar verir ve kuyruğu kuruduğunda bacaklarını ortaya çıkar. Allen'ı bulduğunda aşık olurlar, ancak deniz kızının bir sırrı vardır ve bacakları ıslanırsa artık sır olmayacaktır.

13. Support the Girls (2018)

13. Support the Girls (2018)

IMDb: 6,4

Lisa Conroy (Regina Hall), Hooters tarzı bir restoranın işletme müdürüdür ve zorlu bir günle karşı karşıyadır. Film, Lisa'nın bu zorlu gün boyunca restoranındaki garsonlarla birlikte yaşadığı deneyimlere odaklanır. Haley Lu Richardson ve Shayna McHayle, Lisa'nın yönetiminde çalışan garsonlardan bazılarıdır ve her biri, müşterilerle ve hayatın zorluklarıyla başa çıkarken kendi benzersiz kişisel deneyimleriyle uğraşır. Film, kadınların ciddiye alınmama ve mücadele etme süreçlerini ele alırken, umut, dayanışma ve mizahla dolu bir hikayeyi izleyiciye sunuyor.

12. Plan B (2021)

12. Plan B (2021)

IMDb: 6,7

Sunny (Kuhoo Verma) bir ev partisinde ilişkiye girer, ertesi gün hapına ihtiyaç duyar, ancak Güney Dakota'nın gerici eczane politikası yüzünden alamaz. En iyi arkadaşı Lupe (Victoria Moroles) ile yasadışı uyuşturucular, bir catfish tehlikesi, çılgın bir benzin istasyonu karşılaşması ve bir genital piercing içeren vahşi bir yolculuğa çıkar. Verma ve Moroles, Prathi Srinivasan ve Joshua Levy'in çılgın senaryosundaki her sahneyi yükselten bir kimya ile filmi harika bir şekilde sürdürüyor. Kamera önündeki yıldız gücünü ve güçlü kadın dostluğu ve renkli kadınların otantik bir şekilde yaşamalarıyla ilgili hikayelerin ağırlığını tanıyan Natalie Morales için etkileyici bir yönetmenlik eseri.

11. Fire Island (2022)

11. Fire Island (2022)

IMDb: 6,7

Noah ve arkadaşları Howie, Luke, Keegan ve Max, yıllık Fire Island kaçamaklarına, 'ev anneleri' Erin'in ev sahipliğinde katılır. Bu yıl Erin, evini satma kararı aldığını açıklar ve bu da onların birlikte geçirecekleri son hafta olacaktır. Grup, Charlie ve zengin arkadaşlarıyla karşılaşır, ilgi ve gerilimlere yol açar. Noah'ın misyonu belli: Howie'yi biriyle bir araya getirmek. Olaylar geliştikçe, sırlar, romantik karışıklıklar ve çatışmalar ortaya çıkar. Noah'ın Will'a duyduğu çekim artar, bu da gergin bir kamu çatışmasına yol açar. Dramın ortasında, dostluklar sınanır ve beklenmedik bağlantılar oluşur. Sonunda, Noah ve Will duygularını anlamaya çalışırken, Howie ve Charlie çözüm bulur. Tatil, bir gün batımı kutlamasıyla sona erer ve Noah ile Will, yeni başlayan romantik ilişkilerine şans vermeye karar verir.

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10. Quiz Lady (2023)

10. Quiz Lady (2023)

IMDb: 6,7

Anne, yarışma programlarını seven enerjik bir genç kadındır. Annesinin kumar borçlarını ödemek için iletişimi neredeyse tamamen kaybettiği ve hayatın iniş çıkışlarından etkilenmeyen kız kardeşi Jenny ile bir ekip kurmak zorunda kalır. Bir gün Anne'in köpeği fidye için kaçırılır ve bu olay, iki kardeşi Amerika'nın dört bir yanına götürecek inanılmaz bir yolculuğa sürükler. Onların tek amacı: şampiyon olmak!

9. Napoleon Dynamite (2004)

9. Napoleon Dynamite (2004)

IMDb: 6,7

Preston, Idaho'da yaşayan sosyal açıdan beceriksiz 16 yaşındaki Napoleon Dynamite, ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini anlatan komik bir film. Napoleon'un ablası Kip, internetteki kız arkadaşı LaFawnduh ile tanışma umuduyla çeşitli tuhaf işlere girişir. Napoleon, okuldaki arkadaşları Deb ve Pedro ile ilişkiler kurar ve lise dansı gibi olaylarla başa çıkar. Film, karakterlerin eğlenceli ve absürd maceralarını içerir.

8. Theater Camp (2023)

8. Theater Camp (2023)

IMDb: 6,9

Yazın yeniden gelmesiyle birlikte çocuklar, New York'un taşrasında yeni yetişen sanatçılar için bir sığınak olan küçük bir tiyatro kampı olan AdirondACTS'e katılmak için her yerden toplanmaktadır. Kampın yılmaz kurucusu Joan (Amy Sedaris) komaya girdikten sonra, onun hiçbir şeyden haberi olmayan 'kripto-kardeşi' oğlu Troy (Jimmy Tatro) bu tiyatro cennetini ayakta tutmakla görevlendirilir. Mali yıkım yaklaşırken Troy, açılış gecesinde perde açılmadan önce bir çözüm bulmak için Amos (Ben Platt), Rebecca-Diane (Molly Gordon) ve eksantrik öğretmenler grubuyla güçlerini birleştirmek zorundadır.

7. Heathers (1988)

7. Heathers (1988)

IMBf: 7,2

 'Heathers', lise hayatı, genç öfke ve cinayet üzerine bir kara mizah olan bir genç filmde ergen filmlerine ölümcül bir dokunuş getiriyor. Veronica Sawyer (Winona Ryder), lisesinde Heathers olarak bilinen güçlü bir çetenin üyesidir, ancak popüler arkadaşlarına ya da başkalarına karşı sert davranışlarına pek aldırış etmez. Veronica'nın üçünün de adı Heather olan bir kız çetesi vardır. Her şey, J.D. (Christian Slater) adlı bir misantropik asi ile tanıştığında değişir; bu kişi, Veronica'nın karanlık tarafına hitap eder ve Westerburg Lisesi'nde korkunç ölümlerin zincirini başlatır. Bu '80'ler kült klasiği, karanlık yerlere gitmekten çekinmiyor ve aynı zamanda son derece ikonik moda anlarını ve diyalogları sunuyor.

6. The Death of Stalin (2017)

6. The Death of Stalin (2017)

IMDb: 7,2

Armando Iannucci'nin yönettiği The Death of Stalin, Sovyet lideri Stalin'in ölümünü, ardından gelen absürt olayları ve komik entrikaları ele alıyor. Film, Stalin'in ölümüyle birlikte başlayan politik mücadeleleri, büyük kürklü şapkalar altındaki komik olayları konu ediniyor. Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Jason Isaacs ve en iyi performansı sergileyen Andrea Riseborough gibi karakter oyuncularıyla dolu, bu film siyasi olayları kara mizahla harmanlayarak izleyiciye parlak bir zeka ile servis ediyor. Stalin'in acımasız kızı Svetlana'yı canlandıran Riseborough'un özellikle parlak performansıyla bu kara mizah şaheseri sizi kahkahalara boğacak!

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5. Dinner in America (2020)

5. Dinner in America (2020)

IMDb: 7,3

Simon, asi punk rock şarkıcısı, Beth ile tanıştığı klinik deneme sırasında evine gider. Beth'in annesiyle flört etmeye başlar, yakalanınca evin önünü ateşe verir. Simon kasabada uyuşturucu satmaya başlar ve Patty ile karşılaşır. Patty, Simon'ın favori müzik grubu PSYOPS'un lideri John Q'ya mektuplar göndermektedir, ancak John Q'nun Simon olduğunu bilmiyorlardır. Simon ve Patty'nin tuhaf maceraları, Simon'un mücadeleleri ve romantik ilişkileri etrafında gelişir. Patty, Simon'un gerçek kimliğini keşfeder ve ilişkileri karışır. Ancak Simon ve Patty, birlikte çıktıkları bir rock konserinde duygusal bir an yaşarlar.

4. Shrek (2004)

4. Shrek (2004)

IMDb: 7,3

Şrek (Mike Myers), Prenses Fiona'yı (Cameron Diaz) kurtardı, evlendi ve şimdi sıra ebeveynleriyle tanışmada. Şrek, Fiona ve Eşek (Eddie Murphy), Fiona'nın annesi ve babasıyla tanışmak için Uzak, Uzak Ülke'ye doğru yola çıkarlar. Ancak herkes mutlu değildir. Şrek ve Kral Harold (John Cleese) anlaşmada zorlanır. Bu Şrek ve Fiona'nın evliliklerinde gerginlik yaşanmasına sebep olur. Sadece aile mutsuz değildir. Prens Charming (Rupert Everett), Fiona'yı kurtarma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geri döner ve annesi, Fairy Godmother (Jennifer Saunders) ile işbirliği yaparak Şrek'i Fiona'dan uzaklaştırmanın bir yolunu bulmaya çalışır. Şrek 2, kahkahalarla dolu, ancak sadece 'Holding Out for a Hero' sekansı için bile izlemeye değer.

3. Triangle of Sadness (2022)

3. Triangle of Sadness (2022)

IMDb: 7,3

2022'nin gözde yapımı Triangle of Sadness, zenginlerin bol kusmalı ve gülünç macerasını anlatan bir film. Bir lüks yatta toplanan bu kapitalist çetesi, başta sürükleyici bir kusma partisine katılır, ardından finalde ise işler tam anlamıyla çığrından çıkar. Woody Harrelson, Harris Dickinson ve Dolly de Leon gibi yıldız oyuncuların parladığı bu film, sadece sert bir sosyal eleştiri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda absürd mizahıyla izleyiciyi gülmekten kırıp geçiriyor. Aç gözlü seyircilere bayram ettiren bu film, zenginlerin trajikomik dünyasına eğlenceli bir yolculuk vaat ediyor.

2. Palm Springs (2020)

2. Palm Springs (2020)

IMDb: 7,4

'Palm Springs,' Nyles ve Sarah'ın, bir düğün gününü tekrar tekrar yaşadıkları bir döngüye sıkışan hikayesini anlatıyor. Rahat bir kişi olan Nyles ve nedime olmaktan pek de istekli olmayan Sarah, Palm Springs'teki bir düğünde kesişir. İkili arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs'ten ayrılmaya çalışsa bile kendini her seferinde aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

1. Paddington 2 (2017)

1. Paddington 2 (2017)

IMDb: 7,8

'Paddington 2,' yönetmen Paul King'in yönettiği, sevgili ayı Paddington'ın maceralarını anlatan bir film serisinin ikinci bölümüdür. 2014'teki orijinal film ve devam filmi olan 2017 yapımı bu iki film, çocuklar ve ebeveynler için keyifli olan başarılı uyarlamalardır. Filmin temelini oluşturan ilk film, sevimli ayı Paddington'ın şehirdeki maceralarını konu alırken, ikinci film, Paddington'ı suçsuz yere hapishaneye gönderip orada geçen olayları ele almaktadır. Hugh Grant'in canlandırdığı ham oyuncu ve kötü karakter, filmi daha da eğlenceli kılan unsurlardan biridir. 'Paddington 2,' çocukların yanı sıra yetişkin izleyicilere de hitap eden, eğlenceli ve büyülü bir film olarak öne çıkmaktadır.

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Bu soruya da cevap verdiğimize göre iyi seyirler 🎞️

Bu soruya da cevap verdiğimize göre iyi seyirler 🎞️
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