Gülmeye Hasret Olanları Kahkaha Tufanına Boğacak Birbirinden Harika Komedi Filmleri
Gülmeye Hasret Olanları Kahkaha Tufanına Boğacak Birbirinden Harika Komedi Filmleri
Kaynak: https://mashable.com/article/best-com...
Komedi filmi mi seviyorsunuz yoksa sadece gülmeye hasret mi kaldınız? Hangisi olursa olsun gülmeden duramayacağınız 20 filmi sizin için derledik, IMDb puanına göre sıraladık. İşte o liste 🎞️👇
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20. Magic Mike XXL (2015)
19. The Little Hours (2017)
18. Friends with Money (2006)
17. Werewolves Within (2021)
16. Buffaloed (2019)
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15. Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)
14. Splash (1983)
13. Support the Girls (2018)
12. Plan B (2021)
11. Fire Island (2022)
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10. Quiz Lady (2023)
9. Napoleon Dynamite (2004)
8. Theater Camp (2023)
7. Heathers (1988)
6. The Death of Stalin (2017)
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5. Dinner in America (2020)
4. Shrek (2004)
3. Triangle of Sadness (2022)
2. Palm Springs (2020)
1. Paddington 2 (2017)
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Bu soruya da cevap verdiğimize göre iyi seyirler 🎞️
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