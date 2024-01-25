Altın Ahududu Ödülleri 2024: Listedeki Adaylar Sosyal Medyayı Salladı!
Altın Ahududu Ödülleri 2024: Listedeki Adaylar Sosyal Medyayı Salladı!
Kaynak: https://fandomwire.com/the-razzie-awa...
Sinema endüstrisinin en iyileri saygın ödüller ve özel etkinliklerle ödüllendirilirken, en kötüleri de mutlaka kabul edilmelidir. Altın Ahududu Ödülleri olarak bilinen 44. Altın Ahududu Ödülleri (Golden Rasberry Awards), bu yılın başlarında Mart ayında gerçekleşecek ve adaylık listesi şimdiden açıklandı. Daha önce övgü kazanmış, pek çok ödül almış oyuncular aday gösterilmiş olsalar da, sinematik başarısızlıkları nedeniyle bu sefer biraz utanca katlanacaklar. Bu senenin adayları aşağıda 👇
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Bilmeyenler için Altın Ahududu Ödülleri sinema endüstrisindeki en kötü olarak seçilen filmlere verilen ödül.
2024 Altın Ahududu Ödülleri bu sene 44. ödüllerini kime dağıtacağı merak konusu.
Vin Diesel, Jason Statham ve Chris Evans bu senenin adayları arasında.
"Ghosted" ve "Meg:2 The Trench" gibi çok beğenilen filmler de listede yer aldı.
Altın Ahududu Ödüllerinin olaylı geçmesi alışıldık bir durum.
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Bruce Willis'de mizahi törenin konusu olmuştu.
Sence bu listeye eklenmesi gereken başka isimler de var mı? Yorumlarda buluşalım 👇
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