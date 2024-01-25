Altın Ahududu Ödülleri 2024: Listedeki Adaylar Sosyal Medyayı Salladı!

Sinema endüstrisinin en iyileri saygın ödüller ve özel etkinliklerle ödüllendirilirken, en kötüleri de mutlaka kabul edilmelidir. Bu, Altın Ahududu Ödülleri sayesinde mümkün hale geldi, bu ödüller 1981'den beri Oscar'la yarışıyor. John Wilson, bu mizahi ödül töreninin kurucusudur. Razzies ciddi bir oy verme sürecini takip etmez; yıllık üyelik ücreti olan 40 doları ödeyen herkesin isimleri ekleyebileceği bir sistemi benimser. Ancak şimdi, adaylık listelerini oluşturmak için özel bir komite kurulmuştur. Ahududu Ödülleri Oskar'dan bir gün önce dağıtılmasıyla da bilinir. Ödül sezonu sırasında stres seviyelerini azaltmayı amaçlayan Altın Ahududu, mizah, eğlence ve biraz utanç etrafında dönen neşeli bir tören.