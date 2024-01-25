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Altın Ahududu Ödülleri 2024: Listedeki Adaylar Sosyal Medyayı Salladı!

Altın Ahududu Ödülleri 2024: Listedeki Adaylar Sosyal Medyayı Salladı!

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 12:38

Sinema endüstrisinin en iyileri saygın ödüller ve özel etkinliklerle ödüllendirilirken, en kötüleri de mutlaka kabul edilmelidir. Altın Ahududu Ödülleri olarak bilinen 44. Altın Ahududu Ödülleri (Golden Rasberry Awards), bu yılın başlarında Mart ayında gerçekleşecek ve adaylık listesi şimdiden açıklandı. Daha önce övgü kazanmış, pek çok ödül almış oyuncular aday gösterilmiş olsalar da, sinematik başarısızlıkları nedeniyle bu sefer biraz utanca katlanacaklar. Bu senenin adayları aşağıda 👇

Kaynak: https://fandomwire.com/the-razzie-awa...
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Bilmeyenler için Altın Ahududu Ödülleri sinema endüstrisindeki en kötü olarak seçilen filmlere verilen ödül.

Bilmeyenler için Altın Ahududu Ödülleri sinema endüstrisindeki en kötü olarak seçilen filmlere verilen ödül.

Sinema endüstrisinin en iyileri saygın ödüller ve özel etkinliklerle ödüllendirilirken, en kötüleri de mutlaka kabul edilmelidir. Bu, Altın Ahududu Ödülleri sayesinde mümkün hale geldi, bu ödüller 1981'den beri Oscar'la yarışıyor. John Wilson, bu mizahi ödül töreninin kurucusudur. Razzies ciddi bir oy verme sürecini takip etmez; yıllık üyelik ücreti olan 40 doları ödeyen herkesin isimleri ekleyebileceği bir sistemi benimser. Ancak şimdi, adaylık listelerini oluşturmak için özel bir komite kurulmuştur. Ahududu Ödülleri Oskar'dan bir gün önce dağıtılmasıyla da bilinir. Ödül sezonu sırasında stres seviyelerini azaltmayı amaçlayan Altın Ahududu, mizah, eğlence ve biraz utanç etrafında dönen neşeli bir tören.

2024 Altın Ahududu Ödülleri bu sene 44. ödüllerini kime dağıtacağı merak konusu.

2024 Altın Ahududu Ödülleri bu sene 44. ödüllerini kime dağıtacağı merak konusu.

44. Altın Ahududu Ödülleri, 9 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sylvester Stallone'un Expend4bles filmi, En Kötü Film, Megan Fox tarafından En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu, En Kötü Ekran Çifti, En Kötü Yönetmen, En Kötü Prequel/Remake ve En Kötü Senaryo olmak üzere yedi adaylıkla ödül törenini liderliğini yapıyor. Başarılı bir seri için oldukça utanç verici bir durum.

Vin Diesel, Jason Statham ve Chris Evans bu senenin adayları arasında.

Vin Diesel, Jason Statham ve Chris Evans bu senenin adayları arasında.

Vin Diesel, Jason Statham ve Chris Evans gibi şaşırtıcı aktörler, En Kötü Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. A-liste yıldızlar, mizah dolu ödül töreninde ilginç altın ahududu heykelini kazanmak için birbirleriyle yarışacaklar.

"Ghosted" ve "Meg:2 The Trench" gibi çok beğenilen filmler de listede yer aldı.

"Ghosted" ve "Meg:2 The Trench" gibi çok beğenilen filmler de listede yer aldı.

Billboard'a göre, Vin Diesel Fast X için zafer için yarışacak ve bu yolda Chris Evans (Ghosted), Jason Statham (Meg 2: The Trench), Russell Crowe (The Pope’s Exorcist) ve Jon Voight (Mercy) gibi isimlerle rekabet edecek. Bazı isimler bekleniyordu ancak daha önce övgü kazanmış ödüller için de aday gösterilen Diesel, Statham ve Evans gibi dikkat çeken yıldızlar sinematik başarısızlıkları nedeniyle biraz utanca katlanacaklar.

Altın Ahududu Ödüllerinin olaylı geçmesi alışıldık bir durum.

Altın Ahududu Ödüllerinin olaylı geçmesi alışıldık bir durum.

Gülmek ve şaka yapmak amacıyla yapılan Altın Ahududu ödülleri, ancak duyguları incitmiş veya ünlülere saygısızlık etmiş olabilecek kararlar alarak iki kez başını belaya soktu. 2023 adaylıkları için Altın Ahududu Ödülleri, 11 yaşındaki çocuk oyuncu Ryan Kiera Armstrong'u, 2022 korku yeniden başlatması Firestarter'da En Kötü Aktris olarak adlandırdı. OG Firestarter (1984) yıldızı Drew Barrymore, Razzies'ın bu hareketini kınadı ve Variety'ye göre, sonradan Razzies genç yıldıza resmi olarak özür dilemek zorunda kaldı.

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Bruce Willis'de mizahi törenin konusu olmuştu.

Bruce Willis'de mizahi törenin konusu olmuştu.

Altın Ahududu ayrıca Bruce Willis'in Frontotemporal Demans tanısının ortaya çıkmasından önce, ona özel bir kategori oluşturdu: 'Bruce Willis'in 2021 filmi performansları' isimli kategori. Ancak Willis'in ailesi sağlık durumunu duyurduktan sonra iptal edildi.

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Sence bu listeye eklenmesi gereken başka isimler de var mı? Yorumlarda buluşalım 👇

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