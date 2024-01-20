Instagram'da Sinirlenip Sessize Aldığınız Hesabı Sessizden Çıkartmanız İçin Yapmanız Gerekenler
Instagram'da Sinirlenip Sessize Aldığınız Hesabı Sessizden Çıkartmanız İçin Yapmanız Gerekenler
Kaynak: https://www.slashgear.com/1491468/how...
İnstagram çoğumuzun telefonunda yüklü olan, hatta kullanım saatini azaltmaya çalıştığımız uygulamalardan biri. Sessize aldığımız hesapların paylaştıklarını göremediğimizi biliyoruz. Çoğumuzun belki sinirlenip belki de görmekten sıkılıp sessize aldığı hesaplar vardır. Peki bunu nasıl geri alabileceğinizi de biliyor musunuz? İşte sizin için sessize aldığınız hesapları, sessizden çıkartmanızın iki yolunu araştırdık. Detaylar 👇
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Öncelikle instagram'ı açıyoruz:
Sonrasında sessize aldığınız hesapla olan konuşmanızı bulmanız gerekiyor:
Profilin ismine tıkladıktan sonra sessini aç butonuna tıklayarak hesabın sesini açabilirsiniz:
Bir diğer seçenek de hesabı arama kısmından bulmak:
Takiptesin kısmına tıkladıktan sonra çıkan menüden sessize al kısmına tıklamalısınız:
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Vee Onedio'nun instagram sayfasını sessizde bırakmak büyük bir hata olacağı için buradaki menüden bütün seçenekleri sessizden çıkarıyoruz:
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