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Instagram'da Sinirlenip Sessize Aldığınız Hesabı Sessizden Çıkartmanız İçin Yapmanız Gerekenler

Instagram'da Sinirlenip Sessize Aldığınız Hesabı Sessizden Çıkartmanız İçin Yapmanız Gerekenler

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 17:31

İnstagram çoğumuzun telefonunda yüklü olan, hatta kullanım saatini azaltmaya çalıştığımız uygulamalardan biri. Sessize aldığımız hesapların paylaştıklarını göremediğimizi biliyoruz. Çoğumuzun belki sinirlenip belki de görmekten sıkılıp sessize aldığı hesaplar vardır. Peki bunu nasıl geri alabileceğinizi de biliyor musunuz? İşte sizin için sessize aldığınız hesapları, sessizden çıkartmanızın iki yolunu araştırdık. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.slashgear.com/1491468/how...
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Öncelikle instagram'ı açıyoruz:

Öncelikle instagram'ı açıyoruz:

Eğer hesabınız uygulamada açık değilse  buradan sonra gelicek olan sayfada açmanız gerekiyor.

Sonrasında sessize aldığınız hesapla olan konuşmanızı bulmanız gerekiyor:

Sonrasında sessize aldığınız hesapla olan konuşmanızı bulmanız gerekiyor:

Konuşmaya girdikten sonra hesabın profil resmine değil ismine tıkladığınıza emin olun.

Profilin ismine tıkladıktan sonra sessini aç butonuna tıklayarak hesabın sesini açabilirsiniz:

Profilin ismine tıkladıktan sonra sessini aç butonuna tıklayarak hesabın sesini açabilirsiniz:

Bir diğer seçenek de hesabı arama kısmından bulmak:

Bir diğer seçenek de hesabı arama kısmından bulmak:

Sonrasında takiptesin kısmına tıklamalısınız.

Takiptesin kısmına tıkladıktan sonra çıkan menüden sessize al kısmına tıklamalısınız:

Takiptesin kısmına tıkladıktan sonra çıkan menüden sessize al kısmına tıklamalısınız:
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Vee Onedio'nun instagram sayfasını sessizde bırakmak büyük bir hata olacağı için buradaki menüden bütün seçenekleri sessizden çıkarıyoruz:

Vee Onedio'nun instagram sayfasını sessizde bırakmak büyük bir hata olacağı için buradaki menüden bütün seçenekleri sessizden çıkarıyoruz:

Bizi halen instagramdan takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz.

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