Instagram'da Sinirlenip Sessize Aldığınız Hesabı Sessizden Çıkartmanız İçin Yapmanız Gerekenler

İnstagram çoğumuzun telefonunda yüklü olan, hatta kullanım saatini azaltmaya çalıştığımız uygulamalardan biri. Sessize aldığımız hesapların paylaştıklarını göremediğimizi biliyoruz. Çoğumuzun belki sinirlenip belki de görmekten sıkılıp sessize aldığı hesaplar vardır. Peki bunu nasıl geri alabileceğinizi de biliyor musunuz? İşte sizin için sessize aldığınız hesapları, sessizden çıkartmanızın iki yolunu araştırdık. Detaylar 👇