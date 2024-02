Dizi Severlere Taptaze Liste: 2024'de Yayınlanacak Birbirinden Sürükleyici ve Merak Uyandıran Diziler

The White Lotus'un gelecek sezonu ve Onyx Collective (UnPrisoned, The Other Black Girl) tarafından hazırlanan bu yeni komedi arasında, Insecure'ün Natasha Rothwell hayranlarının dört gözle beklediği çok şey var. 'How to Die Alone', hiç aşık olmamış 'nevrotik şişman siyahi bir kadının' ölüme yakın bir deneyimin duygusal sonuçlarıyla başa çıkmasını konu alıyor. Hulu'da yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.