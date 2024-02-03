Dizi Severlere Taptaze Liste: 2024'de Yayınlanacak Birbirinden Sürükleyici ve Merak Uyandıran Diziler
Dizi Severlere Taptaze Liste: 2024'de Yayınlanacak Birbirinden Sürükleyici ve Merak Uyandıran Diziler
Kaynak: https://www.harpersbazaar.com/culture...
Dizi severler için yeni yıla başlamak aynı zamanda yeni diziler anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılla birlikte bazı çok sevilen dizileri geride bıraktık, kah güldük kah ağladık. Ancak yeni yıl gümbür gümbür yeni dizileriyle geliyor. İşte bu sene yayımlanmaya başlayacak o çok konuşulacak 33 diziyi sizin için topladık. Detaylar aşağıda 👇
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1. Expacts
2. Feud: Capote vs. The Swans
3. Genius: MLK/X
4. Mr. & Mrs. Smith
5. One Day
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6. The New Look
7. Constellation
8. Avatar: The Last Airbender
9. The Walking Dead: The Ones Who Live
10. The Second Best Hospital in the Galaxy
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11. Shogun
12. Elsbeth
13. The Regime
14. Alice & Jack
15. Palm Royale
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16. 3 Body Problem
17. Apples Never Fall
18. Fallout
19. Orphan Black: Echoes
20. Mary & George
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21. The Sympathizer
22. 2024, 1944, and 6666
23. Agatha: Darkhold Diaries
24. A Gentleman in Moscow
25. Black Doves
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26. Dark Matter
27. Dune: Prophecy
28. How to Die Alone
29. Lady in the Lake
30. Ripley
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31. The Savant
32. Star Wars: The Acolyte
33. Three Women
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