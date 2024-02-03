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Dizi Severlere Taptaze Liste: 2024'de Yayınlanacak Birbirinden Sürükleyici ve Merak Uyandıran Diziler

Dizi Severlere Taptaze Liste: 2024'de Yayınlanacak Birbirinden Sürükleyici ve Merak Uyandıran Diziler

dizi
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 12:01

Dizi severler için yeni yıla başlamak aynı zamanda yeni diziler anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılla birlikte bazı çok sevilen dizileri geride bıraktık, kah güldük kah ağladık. Ancak yeni yıl gümbür gümbür yeni dizileriyle geliyor. İşte bu sene yayımlanmaya başlayacak o çok konuşulacak 33 diziyi sizin için topladık. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.harpersbazaar.com/culture...
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1. Expacts

1. Expacts

Nicole Kidman, uzun zamandır beklenen bir diziyle geri döndü. Dizi The Farewell'den Lulu Wang tarafından yaratıldı ve COVID-19 kısıtlamalarının en yoğun olduğu dönemde Hong Kong'da çekildi. Dizi, Janice Y. K. Lee'nin 2016 tarihli romanı 'The Expatriates'e dayanıyor ve şehirdeki üç gurbetçinin hayatlarının (ve sırlarının) nasıl iç içe geçtiğini anlatıyor. Dizi 26 Ocak'ta Amazon Prime'da gösterime giriyor.

2. Feud: Capote vs. The Swans

2. Feud: Capote vs. The Swans

Ryan Murphy'nin Feud antolojisi, ikinci sezonu için geri dönüyor. Bu kez arkadaşları Truman Capote'nin sırları ve mahrem hayatları hakkında iğneleyici hikayeler yayınlamasının ardından, hor görülen yüksek sosyete kadınlarını yeniden canlandırıyor. 2021 yılında Laurence Leamer tarafından kaleme alınan Capote's Women adlı kurgusal olmayan esere dayanan bu dizi, muhtemelen yılın en sulu ve en göz alıcı televizyon yapımlarından biri olacak. Oyuncu kadrosu ise aklınızı uçurabilir: Capote'nin kendisini canlandıran Tom Hollander ve Naomi Watts. Kuğuları canlandıran, Chloë Sevigny, Diane Lane, Calista Flockhart, Demi Moore ve Molly Ringwald. Dizinin 2. sezonu 31 Ocak'ta gösterime giriyor.

3. Genius: MLK/X

3. Genius: MLK/X

Genius antoloji dizisi, Martin Luther King Jr. (Kelvin Harrison Jr.) ve Malcolm X'in (Aaron Pierre) sivil haklar hareketi boyunca aralarındaki ilişki ve paralelliklere odaklanan bir sezonla geri dönüyor. Oyuncu kadrosunda Coretta Scott King rolünde Weruche Opia ve Betty Shabazz rolünde Jayme Lawson yer alıyor. Dizinin yeni sezonu 1 Şubat'ta yayına başlayacak.

4. Mr. & Mrs. Smith

4. Mr. & Mrs. Smith

Teknik olarak, 1996'da CBS'te yayınlanan kısa ömürlü bir dizi bu dizinin orijinal kaynağı ama siz muhtemelen daha çok Angelina Jolie ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştığı 2005 yapımı casus filmini hatırlıyorsunuzdur. Prime Video'da yeniden başlatma çalışmaları devam ediyordu ve nihayet, bazı değişikliklerin ardından (Phoebe Waller-Bridge başlangıçta başrolde yer alacaktı), Donald Glover ve Maya Erskine, Sarah Paulson, Michaela Coel, Parker Posey ve Alexander Skarsgård gibi etkileyici bir yardımcı oyuncu kadrosuyla, bu yılın en patlayıcı yapımlarından biri olacağı kesin. Dizi 2 Şubat'ta Prime Video'da gösterime girecek.

5. One Day

5. One Day

Sevgililer Günü için planınız yoksa, 2009 tarihli aynı isimdeki popüler romandan uyarlanan bu İngiliz dizisini izlemeyi düşünün. (2011'de bir film uyarlaması da yapıldı.) Bu aşk hikayesi yirmi yıla yayılıyor ve This Is Going to Hurt'ün yıldızı Ambika Mod ve Leo Woodall (The White Lotus)  aşıklar olarak rol alıyor. Dizi 8 Şubat'ta Netflix'te gösterime girecek.

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6. The New Look

6. The New Look

Bu İngilizce biyografik film, başta Coco Chanel (Juliette Binoche) ve Christian Dior (Ben Mendelsohn) olmak üzere, Glenn Close gibi konuk oyuncularla birlikte birkaç önemli moda tasarımcısını takip ediyor. Olaylar Fransa'nın Nazi Almanyası tarafından işgali sırasında ve sonrasında geçiyor. Dizi şimdiden ikinci sezon için yeşil ışık yakmış durumda. İlk sezonuysa 14 Şubat'ta Apple Tv'de yayımlanmaya başlayacak.

7. Constellation

7. Constellation

Severance, Silo ve For All Mankind ile Apple TV+, yüksek bütçeli bilim-kurgu öykü anlatımına adanmış bir yayın platformu olarak kendini sağlamlaştırdı. 'Constellation', uzayda yaşanan bir felaketin ardından Dünya'ya dönen bir astronotu konu alan bir psikolojik gerilim dizisi. Dizinin yönetmenliğini Emmy ödüllü Michelle MacLaren (Shining Girls, Breaking Bad, The X-Files) üstleniyor. Dizi 21 Şubat'ta Apple Tv'de yayımlanmaya başlayacak.

8. Avatar: The Last Airbender

8. Avatar: The Last Airbender

Peabody ödüllü 2005 Nickelodeon animasyon dizisinin merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması nihayet karşımızda. M. Night Shyamalan'ın 2010 yapımı film versiyonunun büyük ölçüde beğenilmemesiyle, orijinalin hayranları, tamamen Asyalı ve Yerli bir oyuncu kadrosunun yer aldığı bu yeni uyarlamanın, animasyonun hakkını verip vermeyeceğini öğrenmek için nefeslerini tutarak bekliyorlar. Dizi 22 Şubat'ta Netflix'de yayımlanmaya başlayacak

9. The Walking Dead: The Ones Who Live

9. The Walking Dead: The Ones Who Live

Rick Grimes geri dönüyor. Bu sınırlı yan dizi, orijinal dizinin dokuzuncu sezonundaki olayların ardından onun ve Michonne'un hikayesini 'Walking Dead' evreninde devam ettiriyor. Kendileri popülerliğinin zirvesindeyken tüm serinin en tanınmış figürlerinden ikisi. Bu da onların üzerinde, hikayenin tatmin edici bir şekilde devam etmesi için üzerlerinde epey baskı yaratıyor. Dizi 25 Şubat'ta yayımlanmaya başlayacak.

10. The Second Best Hospital in the Galaxy

10. The Second Best Hospital in the Galaxy

Yetişkin animasyonu, son zamanlarda geçen yılki Blue Eye Samurai ve Scavengers Reign ile karakterize edilen bir altın çağ yaşıyor. Russian Doll'un yazarı Cirocco Dunlap tarafından yaratılan 'Galaksideki En İyi İkinci Hastane', nadir hastalıkları tedavi etme konusunda uzmanlaşmış uzaylı doktorları konu alıyor. Stephanie Hsu'ya Maya Rudolph, Natasha Lyonne, Keke Palmer, Kieran Culkin ve Sam Smith eşlik ediyor. Prime Video ikinci sezon için yeşil ışık yaktı bile, bu yüzden izleme şansı bulamadan iptal edilmesi konusunda endişelenmenize bile gerek yok. Dizi 23 Şubat'ta Prime Video'da yayımlanmaya başlayacak.

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11. Shogun

11. Shogun

James Clavell'in 1975 tarihli romanından uyarlanan ve daha önce 1980 Emmy ödüllü bir mini diziye de uyarlanan bu kurgusal tarihi drama, önümüzdeki yılın en yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Dizi, 16. yüzyıl Japonya'sında kültürel ve siyasi güçlerin çatışmasını anlatıyor. Dizi 27 Şubat'ta Hulu'da yayımlanmaya başlayacak.

12. Elsbeth

12. Elsbeth

The Good Wife'ın genişletilmiş evreni, hayranların en sevdiği karakterlerden biri olan (ve Carrie Preston'ın Emmy ödüllü performansıyla) Elsbeth Tascioni'nin dönüşüyle genişlemeye devam ediyor. Sonunda ön plana çıkan Elsbeth, New York'a taşınıyor ve cinayetleri çözmeye başlıyor; bu, dizinin güçlü isimleri Robert ve Michelle King'in 'The Good Fight'ta alıştığımız serileştirilmiş hikaye anlatımından daha basit bir polis prosedürü gibi görünüyor. Dizi 29 Şubat'ta yayımlanmaya başlanacak.

13. The Regime

13. The Regime

Hiçbir şey Kate Winslet'li bir HBO dizisiyle kıyaslanamaz. 'Mare of Easttown'ın başarısının ardından, Akademi Ödülü sahibi oyuncu bu hicivli siyasi mini dizide kurgusal bir Orta Avrupa otokrasisinin şansölyesi olarak geri dönüyor. Kendisine Hugh Grant, Martha Plimpton ve Andrea Riseborough gibi isimler eşlik ediyor. Dizi 3 Mart'ta yayımlanmaya başlayacak.

14. Alice & Jack

14. Alice & Jack

Andrea Riseborough'dan bahsetmişken, kendisi aynı zamanda Jack (Domhnall Gleeson) ile 15 yıllık hassas bir ilişkiyi kapsayan Londra merkezli bu romantik mini dizide Alice rolünde yer alacak. Oyuncu kadrosunda Aisling Bea ve Aimee Lou Wood'un da yer aldığı dizi Victor Levin (Mad Men, Mad About You) tarafından yazılıp yaratıldı. Dizi 17 Mart'ta yayımlanmaya başlayacak.

15. Palm Royale

15. Palm Royale

'Palm Royale', 1969 yılında Palm Beach sosyetesine girmeye kararlı bir kadın olan Maxine Simmons'ı (Kristen Wiig) takip ediyor. Bu dönem komedisi mini dizi Abe Sylvia (Dead to Me) tarafından yaratıldı ve Juliet McDaniel'in 2018 tarihli Bay ve Bayan Amerikan Pastası romanından uyarlandı. Etkileyici oyuncu kadrosunda Allison Janney, Ricky Martin, Leslie Bibb, Kaia Gerber ve Laura Dern yer alıyor. Dizi 20 Mart'ta AppleTv'de yayımlanmaya başlayacak.

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16. 3 Body Problem

16. 3 Body Problem

Dune ve Foundation gibi, '3 Body Problem'de geniş kapsamlı bir bilim-kurgu roman serisine dayanıyor. Çinli yazar Liu Cixin'in hikayesi çoklu zaman çizgileri ve uzaylı medeniyetler içeriyor. 'Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve D. B. Weiss ile Alexander Woo'nun Netflix uyarlaması, kitapların hayranları tarafından merakla bekleniyor ve 1960'lar ve 70'lerdeki Kültür Devrimi sırasında Çin'de bir astrofizikçi tarafından gerçekleştirilen eylemlerin gelecekteki yansımalarına odaklanacak Dizi 21 Mart'ta Netflix'de yayımlanmaya başlayacak.

17. Apples Never Fall

17. Apples Never Fall

Annette Bening, 'The Sopranos'un bir bölümünde göründükten yirmi yıl sonra, bu kez Sam Neill ile birlikte başrolde televizyona geri dönüyor. Aynı isimdeki çok satan romandan uyarlanan ve Melanie Marnich (The OA, The Affair) tarafından yaratılan 'Apples Never Fall', mükemmel bir Amerikan ailesinin, aile reislerinin ortadan kaybolmasının ardından ortaya çıkan sırların peşine düşmesini konu alacak. Dizinin yayım günü duyurulmasa da mart ayında yayıma başlayacağını biliyoruz.

18. Fallout

18. Fallout

Video oyunu uyarlamaları vurabilir ya da ıskalayabilir, ancak 'Fallout' umut verici görünüyor. Westworld'ün yaratıcıları tarafından geliştirilen postapokaliptik hikaye, nükleer bir savaşın insanlığı sığınaklarda yaşamaya zorlamasından iki yüzyıl sonra geçiyor. Lucy (Ella Purnell) tehlikeli çorak toprakları keşfetmek için güvenli yeraltı hayatını geride bırakmaya karar verir. Dizi 12 Nisan'da, Prime Video'da yayımlanmaya başlayacak

19. Orphan Black: Echoes

19. Orphan Black: Echoes

Emmy ödüllü orijinal 'Orphan Black'in merakla beklenen devam dizisi 2024'ün başlarında gösterime girecek. Daha fazla bilim-kurgusal insan değiştirme tekniği kullanacağı kesin olan yeniden canlandırmada Krysten Ritter ve Keeley Hawes'ın yanı sıra orijinal diziden tanıdık yüzler de rol alıyor. Dizinin gösterime gireceği tarih henüz tam olarak duyurulmuş değil.

20. Mary & George

20. Mary & George

Bu İngiliz tarihi draması, Buckingham Kontesi Mary Villiers'in (Julianne Moore), 1. Buckingham Dükü olan oğlu George Villiers'i (Nicholas Galitzine) İskoçya Kralı 6. James'i ve İngiltere Kralı I. James'i (Tony Curran) baştan çıkarması için şekillendirmesinin gerçek hikayesi. Kulağa çok samimi ve çekici geliyor. Dizinin gösterime gireceği tarih henüz tam olarak duyurulmuş değil.

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21. The Sympathizer

21. The Sympathizer

Viet Thanh Nguyen'in 2015 Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan ve A24'ün yapımcılığını üstlendiği bu tarihi kara komedi mini dizisi, Güney Vietnam ordusundaki asker arkadaşlarını Kuzey Vietnamlılar için gözetleyen çifte ajan Yüzbaşı'yı (Hoa Xuande) izleyecek. Oyuncu kadrosunda Sandra Oh ve birden fazla rolü canlandıracak olan Robert Downey Jr. da yer alıyor. Dizinin gösterime gireceği tarih henüz tam olarak duyurulmuş değil.

22. 2024, 1944, and 6666

22. 2024, 1944, and 6666

Taylor Sheridan'ın Yellowstone evreninde son zamanlarda sessizlik hakimdi ama bu durum uzun sürmeyecek gibi duruyor. 2024, Yellowstone'un Matthew McConaughey başrollü devam dizisi olarak duyuruldu. 1944, 1923'ün devamı niteliğinde olacak. Dizi, Yellowstone'un dördüncü sezonunda yer alan Teksas çiftliğinde geçecek. Sheridan'ın bu yıl Billy Bob Thornton'ın başrolünü üstleneceği bağımsız dizisi Land Man buna dahil değil. Dizinin gösterime gireceği tarih henüz tam olarak duyurulmuş değil.

23. Agatha: Darkhold Diaries

23. Agatha: Darkhold Diaries

WandaVision'ın uzun zamandır beklenen Kathryn Hahn odaklı spin-off'u nihayet bizlerle. Jac Schaeffer showrunner olarak geri dönüyor ve oyuncu kadrosunda Aubrey Plaza, Patti LuPone ve Joe Locke yer alıyor. Disney'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

24. A Gentleman in Moscow

24. A Gentleman in Moscow

Başrollerini Ewan McGregor (büyük bıyıklı) ve Mary Elizabeth Winstead'in paylaştığı bu mini dizide, Bolşevik Devrimi gerçekleşirken, şanslı bir Rus aristokrat ölümden kurtarılıyor ve ev hapsine alınıyor. Dizi, Amor Towles'ın 2016 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı ve Sam Miller (I May Destroy You'nun yönetmeni) tarafından yönetildi. Dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

25. Black Doves

25. Black Doves

Joe Barton (Giri/Haji) tarafından yaratılan Londra merkezli bu yeni casus gerilim dizisinde, Helen (Keira Knightley) gizli kimliğini tehdit eden bir aşk ilişkisine başlıyor. Knightley'e Sarah Lancashire ve Ben Whishaw eşlik ediyor. Netflix'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

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26. Dark Matter

26. Dark Matter

Blake Crouch'un (aynı zamanda dizinin de yazarı) 2016 tarihli aynı isimdeki romanından uyarlanan bu bilim-kurgu dizisinde Joel Edgerton, hayatının alternatif bir versiyonuna ışınlanan bir fizikçi olan Jason Dessen'ı canlandırıyor. TNT'nin Snowpiercer'ında birkaç sezon oynadıktan sonra bilimkurguya yabancı olmayan Jennifer Connelly ise onun eşini canlandırıyor. Apple Tv'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

27. Dune: Prophecy

27. Dune: Prophecy

Denis Villeneuve'ün ilk Dune filmindeki olayların 10.000 yıl öncesinde geçecek olan bu prequel dizi, insanüstü zihinsel ve fiziksel yeteneklere sahip olmak için eğitim alan bir kadın kardeşliği olan Bene Gesserit'in kökenlerini anlatacak. Emily Watson ve Olivia Williams başrolleri paylaşacak. Dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

28. How to Die Alone

28. How to Die Alone

The White Lotus'un gelecek sezonu ve Onyx Collective (UnPrisoned, The Other Black Girl) tarafından hazırlanan bu yeni komedi arasında, Insecure'ün Natasha Rothwell hayranlarının dört gözle beklediği çok şey var. 'How to Die Alone', hiç aşık olmamış 'nevrotik şişman siyahi bir kadının' ölüme yakın bir deneyimin duygusal sonuçlarıyla başa çıkmasını konu alıyor. Hulu'da yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

29. Lady in the Lake

29. Lady in the Lake

Natalie Portman, Laura Lippman'ın romanından uyarlanan ve 1960'ların Baltimore'unun siyah toplumunda çözülmemiş bir cinayet üzerinde çalışan araştırmacı bir gazeteciyi konu alan bu sınırlı dizide Maddie Schwartz rolüyle televizyondaki ilk çıkışını yapmaya hazırlanıyor. Moses Ingram, soruşturması sırasında Maddie ile çatışan Cleo Sherwood rolünü üstlenecek. Apple Tv'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

30. Ripley

30. Ripley

Dizide, 1960'ların New York'unda, Tom Ripley (Fleabag'den Andrew Scott) zengin bir adam tarafından oğlunu İtalya'dan eve dönmeye ikna etmesi için tutulur, ancak cinayet ve aldatmacayı ortaya çıkarır. Patricia Highsmith'in 1955 tarihli The Talented Mr. Ripley romanından uyarlanan dizide Dakota Fanning de rol alacak. Netflix'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

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31. The Savant

31. The Savant

Servant ya da Severance ile karıştırılmaması gereken 'The Savant'ta Jessica Chastain, tehditleri izlemek ve büyük çaplı saldırıları durdurmak için çevrimiçi nefret gruplarını araştıran bir dedektifi canlandıracak. Dizi, Andrea Staley'in 2019 Cosmopolitan'da yayınlanan 'Kitlesel Bir Saldırıyı Gerçekleşmeden Durdurmak Mümkün mü?' başlıklı makalesine dayanıyor. Apple TV'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

32. Star Wars: The Acolyte

32. Star Wars: The Acolyte

Andor, Star Wars için çıtayı yüksek tuttu ama The Acolyte bu çıtaya ulaşabilir. Yaratıcı Leslye Headland, 1999 yapımı Episode I - The Phantom Menace'ın 100 yıl öncesinde geçen bu spin-off'a Russian Doll deneyimini taşıyacak. Etkileyici oyuncu kadrosunda bir padawan ya da Jedi çırağı rolünde Amandla Stenberg; bir Jedi ustası rolünde Squid Game'den Lee Jung-jae; ve genç bir Jedi rolünde Dafne Keen yer alıyor. Disney'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.

33. Three Women

33. Three Women

Başlangıçta Showtime'da yayınlanması planlanan 'Three Women', daha sonra Starz'a geçti ve prömiyer tarihini bekliyor. Lisa Taddeo'nun (aynı zamanda dizinin yazarı ve yapımcısı) 2019 tarihli romanından uyarlanan dizide Shailene Woodley, DeWanda Wise ve Betty Gilpin rol alacak ve karakterlerinin cinsel ve duygusal yaşamlarını inceleyecek. Dizinin kesin yayın tarihiyse henüz duyurulmadı.

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