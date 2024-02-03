Dizi Severlere Taptaze Liste: 2024'de Yayınlanacak Birbirinden Sürükleyici ve Merak Uyandıran Diziler

Andor, Star Wars için çıtayı yüksek tuttu ama The Acolyte bu çıtaya ulaşabilir. Yaratıcı Leslye Headland, 1999 yapımı Episode I - The Phantom Menace'ın 100 yıl öncesinde geçen bu spin-off'a Russian Doll deneyimini taşıyacak. Etkileyici oyuncu kadrosunda bir padawan ya da Jedi çırağı rolünde Amandla Stenberg; bir Jedi ustası rolünde Squid Game'den Lee Jung-jae; ve genç bir Jedi rolünde Dafne Keen yer alıyor. Disney'de yayımlanacak olan dizinin yayım tarihi henüz duyurulmadı.