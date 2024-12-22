Romantizm, Tutku, Sevgi...: 2024'te Yaşadıkları Aşklarıyla Bu Yılın Gözdesi Olan Ünlü Çiftler!

Koskoca bir yılı daha geride bıraktık! Bu yıl da her yıl olduğu gibi kah güldük kah ağladık. Bol bol dedikodu yaptık. Ayrılıkları, bebeklenenleri, evlenenleri konuştuk. Kimi ünlü isimlerimizi çok övdük kimilerini de günlerce eleştirdik. Ama 2024 çok bereketliydi. Hatta aşk yılıydı desek yeri! Biz de 2024'ü geride bırakmışken bu yıla damgasını vuran ünlü çiftleri bir hatırlayalım istedik.