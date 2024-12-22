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Romantizm, Tutku, Sevgi...: 2024'te Yaşadıkları Aşklarıyla Bu Yılın Gözdesi Olan Ünlü Çiftler!

Romantizm, Tutku, Sevgi...: 2024'te Yaşadıkları Aşklarıyla Bu Yılın Gözdesi Olan Ünlü Çiftler!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
22.12.2024 - 09:01

Koskoca bir yılı daha geride bıraktık! Bu yıl da her yıl olduğu gibi kah güldük kah ağladık. Bol bol dedikodu yaptık. Ayrılıkları, bebeklenenleri, evlenenleri konuştuk. Kimi ünlü isimlerimizi çok övdük kimilerini de günlerce eleştirdik. Ama 2024 çok bereketliydi. Hatta aşk yılıydı desek yeri! Biz de 2024'ü geride bırakmışken bu yıla damgasını vuran ünlü çiftleri bir hatırlayalım istedik.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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