Romantizm, Tutku, Sevgi...: 2024'te Yaşadıkları Aşklarıyla Bu Yılın Gözdesi Olan Ünlü Çiftler!
Romantizm, Tutku, Sevgi...: 2024'te Yaşadıkları Aşklarıyla Bu Yılın Gözdesi Olan Ünlü Çiftler!
Koskoca bir yılı daha geride bıraktık! Bu yıl da her yıl olduğu gibi kah güldük kah ağladık. Bol bol dedikodu yaptık. Ayrılıkları, bebeklenenleri, evlenenleri konuştuk. Kimi ünlü isimlerimizi çok övdük kimilerini de günlerce eleştirdik. Ama 2024 çok bereketliydi. Hatta aşk yılıydı desek yeri! Biz de 2024'ü geride bırakmışken bu yıla damgasını vuran ünlü çiftleri bir hatırlayalım istedik.
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Karsu Dönmez - Mike Schrama
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Hande Erçel - Hakan Sabancı
Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer
Birce Akalay - Hakan Kurtaş
Aytaç Şaşmaz - Cemre Baysel
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Serenay Sarıkaya - Mert Demir
Sıla Türkoğlu - Ata Ayyıldız
Eda Ece - Buğrahan Tuncer
Pınar Deniz - Kaan Yıldırım
Esra Bilgiç - Faruk Sabancı
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Aslı Enver - Berkin Gökbudak
Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk
Çağla Altunkaya - Acun Ilıcalı
Fırat Albayram - Ceyda Kasabalı
Zeynep Mayruk - Tolga Sarıtaş
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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