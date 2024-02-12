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Yeni Harry Potter Dizisinin Sırrı: J.K. Rowling'in Kazanç Kapısı Yeni TV Serisindeki Gizli Avantaj Ne?

Yeni Harry Potter Dizisinin Sırrı: J.K. Rowling'in Kazanç Kapısı Yeni TV Serisindeki Gizli Avantaj Ne?

Harry Potter dizi film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 12:33

JK Rowling'in Harry Potter evreninden ne kadar para kazandığını tam olarak bilmesek de epey çok olduğunu biliyoruz. Haliyle yazarın da seriyi bırakmaya niyeti yok gibi duruyor. Max yapımı yeni bir TV dizisinin geleceğini hepimiz biliyorduk. Ancak bu TV dizisinde filmlerde olmayan bir avantaj olduğunu bilmiyorduk. Detaylar  👇🏻

Kaynak: https://screenrant.com/harry-potter-b...
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Bilmeyenler için Harry Potter, J.K Rowling'in çok satan aynı isimdeki kitap serisinden uyarlanmış bir film serisidr.

Bilmeyenler için Harry Potter, J.K Rowling'in çok satan aynı isimdeki kitap serisinden uyarlanmış bir film serisidr.

Harry Potter, İngiliz yazar JK Rowling'in aynı isimdeki romanlarından uyarlanan bir film serisidir. Seri, Warner Bros Pictures tarafından üretilip dağıtılmaktadır ve Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001) ile başlayıp Harry Potter ve Ölüm Yadigarları - Bölüm 2 (2011) ile sona eren sekiz fantastik filmden oluşmaktadır. Filmlerde, annesi ve babası acımasız büyücü Voldemort tarafından öldürülmüş Harry Potter'ın maceraları ve son olarak da Voldemortla savaşı anlatılır.

Max bir Harry Potter TV dizisinin yapımına başladığını duyurmuştu.

Max bir Harry Potter TV dizisinin yapımına başladığını duyurmuştu.

Max'de yapım aşamasında olan Harry Potter TV dizisi, üretim sürecine büyük faydalar sağlayabilecek, filmlere kıyasla sıra dışı bir üstünlüğe sahip olduğu söyleniyor. Harry Potter filmleri, pek çok kişi için JK Rowling'in büyülü evrenine açılan bir kapı oldu. Ancak, Rowling'in eserlerinin yaklaşmakta olan TV uyarlaması, belirli bir nedenle filmlerden daha iyi olma şansına sahip.

Filmler yüksek bir çıta belirledi, ancak ilginç bir senaryo uyarlama sürecini kısmen engelledi, ancak TV şovu bundan muzdarip olmayacak gibi duruyor.

Filmler yüksek bir çıta belirledi, ancak ilginç bir senaryo uyarlama sürecini kısmen engelledi, ancak TV şovu bundan muzdarip olmayacak gibi duruyor.

Orijinal Harry Potter filmleri 2001 ve 2011 yılları arasında gösterime girdiler. Yedi kitap vardı ve romanların çoğunun sadece bir film karşılığı varken, son kitap iki filme bölündü. Harry Potter filmlerinin oyuncu kadrosu yapım sırasında büyük ölçüde aynı kaldı ve hedef kitleleriyle birlikte ekranda büyüdü. Bu muhtemelen Max'in Harry Potter TV şovunun kopyalamak isteyeceği filmlerin bir özelliğidir.

Harry Potter TV serisi, orijinal filmlere "Yok artık!" deyip kendine özgü bir şey katmaya hazır.

Harry Potter TV serisi, orijinal filmlere "Yok artık!" deyip kendine özgü bir şey katmaya hazır.

İlk sezondan itibaren, 'Bakalım neler olacak?' diyerek, JK Rowling'in kitaplarının daha çok içine dalacak ve derinlerdeki olaylara şöyle bir göz kırpıp 'Hadi ya!' dedirtecek gibi duruyor. Kitaplarla filmlerin arasındaki zaman farkı ilk turda 'Bu iş zor ha!' dedirtmişti ama bu sefer 'Vay be, şimdi işler karışıyor!' diyerek her şeyi daha eğlenceli hale getirecek.

Alan Rickman'ın Severus Snape'i bu kadar iyi canlandırmasının sebebi, JK Rowling'den tüm karakter gelişiminin sırlarını almasıymış.

Alan Rickman'ın Severus Snape'i bu kadar iyi canlandırmasının sebebi, JK Rowling'den tüm karakter gelişiminin sırlarını almasıymış.

Harry Potter TV dizisinin aktörleri, tüm performanslarını daha sonraki kitaplarda gerçekleşecek önemli karakter anları üzerine kurabilir. Bu, çoğu film kadrosunun sahip olmadığı bir lüks. Ancak, orijinal kadrodan bir oyuncu, karakterinin geleceği hakkında diğerlerine kıyasla çok daha fazla bilgiye sahipti. Alan Rickman, neredeyse tüm karakter gelişim hikayesini kapsayan Harry Potter sırlarını JK Rowling'den alan tek oyuncuydu. Bu, onun Severus Snape karakterini çok daha inandırıcı bir şekilde canlandırmasına olanak tanıdı. Diğer yandan, diğer kadro üyeleri her zaman filmlere kıyasla kitaplarda birkaç adım geride kalmışlardı.

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Harry Potter kitaplarının hepsi filmleri çekilirken çıkmamıştı

Harry Potter kitaplarının hepsi filmleri çekilirken çıkmamıştı

Harry Potter kitapları çok hızlı bir şekilde popüler oldu. İlk roman 1997'de yayımlandı ve film uyarlaması 2001'de geldi. İlk film yayımlandığında, sonunda yedi kitap olacak serinin sadece ilk dört kitabı yayımlanmıştı, ama Warner Bros.'un çalışması için en azından biraz öngörü vardı. Ancak, devam filmi Harry Potter ve Sırlar Odası 2002'de geldiğinde, Rowling beşinci kitabı henüz yazmamıştı. Hatta, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nı 2003'te yayımlaması bir başka yılı bulacaktı.

Son filmlere kadar hikayenin sonu kesinleşmiş değildi, belki de tüm hikaye baştan itibaren mevcut olsaydı uyarlamalar hali hazırdakinden daha başarılı olabilirdi.

Son filmlere kadar hikayenin sonu kesinleşmiş değildi, belki de tüm hikaye baştan itibaren mevcut olsaydı uyarlamalar hali hazırdakinden daha başarılı olabilirdi.

Filmlerin üretilme hızı, Rowling'in tüm Harry Potter kitaplarını 2007'ye kadar bitirmesini imkansız hale getirdi; bu tarihe gelindiğinde, yapılacak sadece üç film kalmıştı. Sonuç olarak, Warner Bros., gelecek hikayenin tam bilgisine ancak 2009'da Melez Prens ve 2010 ile 2011'deki her iki Ölüm Yadigarları filminde sahip oldu. Kitap ile film yayın tarihleri arasındaki bu dengesiz yaklaşım, uyarlama sürecine özellikle zarar vermedi, ancak tüm hikaye baştan itibaren mevcut olsaydı, filmlerin daha da iyi olabileceği mümkündür.

Hikayenin tamamına erişebilmenin TV dizisine çok fayda sağlayacağı kesin.

Hikayenin tamamına erişebilmenin TV dizisine çok fayda sağlayacağı kesin.

Alan Rickman'ın Harry Potter filmlerini çekerken Severus Snape'in kaderini önceden bilmesi gibi, TV şovuyla ilgilenen herkes, neyin geleceğini tamamen bilecek. Bu, sadece Harry Potter yeniden çevrim kadrosunun kendi performanslarına incelikler katmasına yardımcı olmakla kalmayacak, üretim içindeki diğer yaratıcı rollerin de faydasına olacak. Örneğin, şovun yazarları, Harry Potter kitaplarının zaman çizelgesindeki herhangi bir noktadan olaylara işaretler ve referanslar ekleyebilirler. Ayrıca, gelecek olanla uyum sağlamayan kanon konusunda endişelenmek zorunda kalmadan hikayeye eklemeler yapabilirler.

Şovun yapımcıları ve yönetmenleri de, tüm kitap serisinin kendilerine mevcut olmasının getirdiği avantajlardan faydalanacaklarını söylüyorlar.

Şovun yapımcıları ve yönetmenleri de, tüm kitap serisinin kendilerine mevcut olmasının getirdiği avantajlardan faydalanacaklarını söylüyorlar.

Bu roldeki yaratıcılar, genellikle bu tür bir projenin gözlemcileri olurlar, bu yüzden mümkün olan en fazla bilgiye sahip olmak her zaman büyük bir avantajdır. Kısacası, tüm kitaplara bir anda sahip olmanın hiçbir dezavantajı yoktur ve bu, zaten etkileyici bir uyarlama olan Harry Potter TV şovunun daha da iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Peki siz yeni TV dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻

Peki siz yeni TV dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻

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