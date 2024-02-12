Yeni Harry Potter Dizisinin Sırrı: J.K. Rowling'in Kazanç Kapısı Yeni TV Serisindeki Gizli Avantaj Ne?

Harry Potter TV dizisinin aktörleri, tüm performanslarını daha sonraki kitaplarda gerçekleşecek önemli karakter anları üzerine kurabilir. Bu, çoğu film kadrosunun sahip olmadığı bir lüks. Ancak, orijinal kadrodan bir oyuncu, karakterinin geleceği hakkında diğerlerine kıyasla çok daha fazla bilgiye sahipti. Alan Rickman, neredeyse tüm karakter gelişim hikayesini kapsayan Harry Potter sırlarını JK Rowling'den alan tek oyuncuydu. Bu, onun Severus Snape karakterini çok daha inandırıcı bir şekilde canlandırmasına olanak tanıdı. Diğer yandan, diğer kadro üyeleri her zaman filmlere kıyasla kitaplarda birkaç adım geride kalmışlardı.