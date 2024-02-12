Yeni Harry Potter Dizisinin Sırrı: J.K. Rowling'in Kazanç Kapısı Yeni TV Serisindeki Gizli Avantaj Ne?
Yeni Harry Potter Dizisinin Sırrı: J.K. Rowling'in Kazanç Kapısı Yeni TV Serisindeki Gizli Avantaj Ne?
Kaynak: https://screenrant.com/harry-potter-b...
JK Rowling'in Harry Potter evreninden ne kadar para kazandığını tam olarak bilmesek de epey çok olduğunu biliyoruz. Haliyle yazarın da seriyi bırakmaya niyeti yok gibi duruyor. Max yapımı yeni bir TV dizisinin geleceğini hepimiz biliyorduk. Ancak bu TV dizisinde filmlerde olmayan bir avantaj olduğunu bilmiyorduk. Detaylar 👇🏻
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Bilmeyenler için Harry Potter, J.K Rowling'in çok satan aynı isimdeki kitap serisinden uyarlanmış bir film serisidr.
Max bir Harry Potter TV dizisinin yapımına başladığını duyurmuştu.
Filmler yüksek bir çıta belirledi, ancak ilginç bir senaryo uyarlama sürecini kısmen engelledi, ancak TV şovu bundan muzdarip olmayacak gibi duruyor.
Harry Potter TV serisi, orijinal filmlere "Yok artık!" deyip kendine özgü bir şey katmaya hazır.
Alan Rickman'ın Severus Snape'i bu kadar iyi canlandırmasının sebebi, JK Rowling'den tüm karakter gelişiminin sırlarını almasıymış.
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Harry Potter kitaplarının hepsi filmleri çekilirken çıkmamıştı
Son filmlere kadar hikayenin sonu kesinleşmiş değildi, belki de tüm hikaye baştan itibaren mevcut olsaydı uyarlamalar hali hazırdakinden daha başarılı olabilirdi.
Hikayenin tamamına erişebilmenin TV dizisine çok fayda sağlayacağı kesin.
Şovun yapımcıları ve yönetmenleri de, tüm kitap serisinin kendilerine mevcut olmasının getirdiği avantajlardan faydalanacaklarını söylüyorlar.
Peki siz yeni TV dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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