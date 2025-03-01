Gelinim Mutfakta'yı Bir Anda Bırakmıştı: Nursel Ergin Kanseri Yendiğini Açıkladı
Gelinim Mutfakta'yı Bir Anda Bırakmıştı: Nursel Ergin Kanseri Yendiğini Açıkladı
Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nursel Ergin, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'yı bir anda bırakmıştı. Şimdilerde atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla geri dönen Ergin, Günaydın'a konuk oldu. Ergin, son 8 ayda 2 farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıkladı.
KAYNAK: Günaydın
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Gelinim Mutfakta programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, aniden programdan ayrılmış ve herkesi şoke etmişti.
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Günaydın YouTube kanalına konuşan Nursel Ergin, 8 aydır kanserle mücadele ettiğini belirtti.
"İki kere kurtarmaya çalıştık."
"Küllerimden doğmuş gibi hissediyorum."
Ergin ayrıca saçlarının hala çıkmadığını ve peruk kullandığını açıkladı.
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"Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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evli adamı karısından boşatıp evlenirken de o kadına çok haksızlık etmiştin. ahı tutmuştur.