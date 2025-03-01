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Gelinim Mutfakta'yı Bir Anda Bırakmıştı: Nursel Ergin Kanseri Yendiğini Açıkladı

Gelinim Mutfakta'yı Bir Anda Bırakmıştı: Nursel Ergin Kanseri Yendiğini Açıkladı

Gelinim Mutfakta
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.03.2025 - 09:15

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nursel Ergin, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'yı bir anda bırakmıştı. Şimdilerde atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla geri dönen Ergin, Günaydın'a konuk oldu. Ergin, son 8 ayda 2 farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Günaydın

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Gelinim Mutfakta programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, aniden programdan ayrılmış ve herkesi şoke etmişti.

Gelinim Mutfakta programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, aniden programdan ayrılmış ve herkesi şoke etmişti.

Programdan ayrılmasından aylar sonra atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla geri dönen Ergin, açıklamalarıyla sevenlerini üzdü.

Günaydın YouTube kanalına konuşan Nursel Ergin, 8 aydır kanserle mücadele ettiğini belirtti.

Günaydın YouTube kanalına konuşan Nursel Ergin, 8 aydır kanserle mücadele ettiğini belirtti.

8 ayda hem meme kanseri hem rahim kanseriyle mücadele ettiğini anlatan Ergin, ayrıca hastalık sürecinden kimseye bahsetmediğini aktardı.

"İki kere kurtarmaya çalıştık."

"İki kere kurtarmaya çalıştık."

'Tam bitti derken bitmediğini gördük test sonuçlarında. Sonra hemen ameliyata girdim. Kemoterapi sürecim bitti. Sonra dediler ki radyoterapi olman gerekiyor. Kimseye de hastalık sürecimden de bahsetmedim.'

"Küllerimden doğmuş gibi hissediyorum."

"Küllerimden doğmuş gibi hissediyorum."

'İyi ki kanser olmuşum çünkü inanılmaz yokuş aşağı gittiğim, acımadı ki, acımadı ki diyen biriyken nasıl acımaz, çok zor bir çocukluk, çok zor bir hayat mücadelesinin içinden geçen bir kadınım ben.'

Ergin ayrıca saçlarının hala çıkmadığını ve peruk kullandığını açıkladı.

Ergin ayrıca saçlarının hala çıkmadığını ve peruk kullandığını açıkladı.

'Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada.'

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"Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım."

"Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım."

'Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış.... Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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buse deniz

evli adamı karısından boşatıp evlenirken de o kadına çok haksızlık etmiştin. ahı tutmuştur.