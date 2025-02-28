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Kızılcık Şerbeti'ndeki Ece İrtem, Işıl'ın Apo'nun Neyine Aşık Olduğunu Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'ndeki Ece İrtem, Işıl'ın Apo'nun Neyine Aşık Olduğunu Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2025 - 19:26

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna Işıl karakteriyle dahil olan Ece İrtem, Habertürk'e konuştu. İrtem, Apo'nun Alev'den sonraki yeni sevgilisi Işıl'ı canlandırıyor. Ece İrtem, Işıl karakterinin Apo'ya neden aşık olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Detaylar içeriğimizde!

KAYNAK: Habertürk

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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti hız kesmeden devam ediyor.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti hız kesmeden devam ediyor.

Fenomen haline gelen dizi 3. sezonunda olmasına rağmen hala en çok reyting alan yapımlar arasında.

Şerbo'nun hikayesi her bölüm izleyiciyi daha da heyecanlandıran bir noktaya gelirken sezon en beklenmedik olayı Apo'nun yeni sevgilisi oldu.

Şerbo'nun hikayesi her bölüm izleyiciyi daha da heyecanlandıran bir noktaya gelirken sezon en beklenmedik olayı Apo'nun yeni sevgilisi oldu.

Kıvılcım'ın aile dostu Işıl karakteri, diziye dahil olmuş ve Apo'yla aralarındaki gerilim zamanla aşka dönmüştü.

Hareketleri ve tavırlarıyla rahmetli Alev'in kopyası Işıl'ın Apo'nun dikkatini çekmemesi imkansız olurken söz konusu ilişkiye Ece İrtem'den yorum geldi.

Hareketleri ve tavırlarıyla rahmetli Alev'in kopyası Işıl'ın Apo'nun dikkatini çekmemesi imkansız olurken söz konusu ilişkiye Ece İrtem'den yorum geldi.

Habertürk'e konuşan Ece İrtem, canlandırdığı Işıl karakterinin Apo'ya neden aşık olduğuna açıklık getirdi.

Ece İrtem, söz konusu yasak aşk hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Ece İrtem, söz konusu yasak aşk hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Işıl, Abdullah'ın görünen muhafazakâr dünyasının sadece bir kısmını görerek etkilendi. Abdullah’ta görünenin aksine ondan bir şeyler de öğrenebileceğini anladı. Ayrıca daha önce hayatına giren bütün erkekleri kendi idare etmiş bir kadın olarak bence ilk defa Abdullah'ın yanında idare etmeyi değil akışta olmayı deneyimledi.'

"Yani dişil enerjisini fark ettirdi ona Abdullah... Tabii Işıl da bunu çok sevdi.”

"Yani dişil enerjisini fark ettirdi ona Abdullah... Tabii Işıl da bunu çok sevdi.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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