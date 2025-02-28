Kızılcık Şerbeti'ndeki Ece İrtem, Işıl'ın Apo'nun Neyine Aşık Olduğunu Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'ndeki Ece İrtem, Işıl'ın Apo'nun Neyine Aşık Olduğunu Açıkladı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna Işıl karakteriyle dahil olan Ece İrtem, Habertürk'e konuştu. İrtem, Apo'nun Alev'den sonraki yeni sevgilisi Işıl'ı canlandırıyor. Ece İrtem, Işıl karakterinin Apo'ya neden aşık olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Detaylar içeriğimizde!
KAYNAK: Habertürk
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti hız kesmeden devam ediyor.
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Şerbo'nun hikayesi her bölüm izleyiciyi daha da heyecanlandıran bir noktaya gelirken sezon en beklenmedik olayı Apo'nun yeni sevgilisi oldu.
Hareketleri ve tavırlarıyla rahmetli Alev'in kopyası Işıl'ın Apo'nun dikkatini çekmemesi imkansız olurken söz konusu ilişkiye Ece İrtem'den yorum geldi.
Ece İrtem, söz konusu yasak aşk hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Yani dişil enerjisini fark ettirdi ona Abdullah... Tabii Işıl da bunu çok sevdi.”
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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