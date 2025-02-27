Uzak Şehir'de Şaşırtan Veda: Mahmut Ağa Diziden Ayrıldı
Uzak Şehir'de Şaşırtan Veda: Mahmut Ağa Diziden Ayrıldı
Kanal D'nin reyting rekoru kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Sedat'ın babası Mahmut Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölümde kadrodan ayrıldı. İşte detaylar...
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her hafta reytingleri altüst etmeyi başarıyor.
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Pazartesi akşamlarının tek galibi Kızıl Goncalar'ı tahtından eden Uzak Şehir'in fragmanları bile milyonlarca izleniyor.
Yeşilçam'ın usta ismi Mahmut Cevher, diziye Mahmut Ağa karakteriyle dahil olmuştu hatırlarsanız.
Mahmut Ağa'nın hikayesinin nasıl biteceği merak yaratırken Cevher'in sete veda ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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