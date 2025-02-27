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Uzak Şehir'de Şaşırtan Veda: Mahmut Ağa Diziden Ayrıldı

Uzak Şehir'de Şaşırtan Veda: Mahmut Ağa Diziden Ayrıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2025 - 09:10

Kanal D'nin reyting rekoru kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Sedat'ın babası Mahmut Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölümde kadrodan ayrıldı. İşte detaylar...

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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her hafta reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her hafta reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Seyircinin aşiret dizisi özlemine yanıt veren Uzak Şehir, ilk günden beri bebeğimiz oldu.

Pazartesi akşamlarının tek galibi Kızıl Goncalar'ı tahtından eden Uzak Şehir'in fragmanları bile milyonlarca izleniyor.

Pazartesi akşamlarının tek galibi Kızıl Goncalar'ı tahtından eden Uzak Şehir'in fragmanları bile milyonlarca izleniyor.

Heyecanın asla bitmediği diziden bu defa bir veda haberi geldi.

Yeşilçam'ın usta ismi Mahmut Cevher, diziye Mahmut Ağa karakteriyle dahil olmuştu hatırlarsanız.

Yeşilçam'ın usta ismi Mahmut Cevher, diziye Mahmut Ağa karakteriyle dahil olmuştu hatırlarsanız.

Sedat'ın babası ve Albora ailesinin ezeli düşmanı Mahmut Ağa, 17. bölümde diziye veda edecek.

Mahmut Ağa'nın hikayesinin nasıl biteceği merak yaratırken Cevher'in sete veda ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Mahmut Ağa'nın hikayesinin nasıl biteceği merak yaratırken Cevher'in sete veda ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Bakalım bu ayrılık Uzak Şehir'deki dengeleri nasıl etkileyecek...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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