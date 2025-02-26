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Annesinin Okul Yıllığında Müge Anlı'ya Rastlayan TikToker

Annesinin Okul Yıllığında Müge Anlı'ya Rastlayan TikToker

Müge Anlı Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 22:18 Son Güncelleme: 26.02.2025 - 22:27

Annesinin okul yıllığında sevilen sunucu Müge Anlı'ya rastlayan TikToker'ın paylaşımı olay oldu. Yıllıkta Anlı'nın okuldaki başarıları tebrik edilirken ayrıca başarılı sunucunun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı olma ideali olduğu yazıyor.

KAYNAK: @zwnepsin

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Bir televizyon efsanesi haline gelen Müge Anlı, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programıyla ailemizin bir mensubu gibi.

Bir televizyon efsanesi haline gelen Müge Anlı, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programıyla ailemizin bir mensubu gibi.

Tam 17 yıldır Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Anlı'yı başarılı sunuculuğuyla dilimizden düşüremiyoruz.

Hafta içi her gün evlerimize konuk olan Anlı, bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı.

Hafta içi her gün evlerimize konuk olan Anlı, bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı.

Annesinin okul yıllığında Müge Anlı'ya rastlayan bir TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Okul numarası 1023 olan Müge Anlı hakkında çalışkanlığı ve idealleri yazarken "Başbakan" olmak istediğinden de bahsedilmiş.

Okul numarası 1023 olan Müge Anlı hakkında çalışkanlığı ve idealleri yazarken "Başbakan" olmak istediğinden de bahsedilmiş.

Yıllıkta Müge Anlı'nın en büyük idealinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı olmak olduğu belirtiliyor. Yazının devamında ise assolistliği deneyebileceği belirtilerek Anlı'nın güzel sesine vurgu yapılmış.

TikTok videosunu da buraya bırakalım:

Müge Anlı'nın çalışkanlığı, disiplini, idealist kişiliği okul yıllarından belliymiş!

Müge Anlı'nın çalışkanlığı, disiplini, idealist kişiliği okul yıllarından belliymiş!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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