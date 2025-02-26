Annesinin Okul Yıllığında Müge Anlı'ya Rastlayan TikToker
Annesinin Okul Yıllığında Müge Anlı'ya Rastlayan TikToker
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Bir televizyon efsanesi haline gelen Müge Anlı, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programıyla ailemizin bir mensubu gibi.
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Hafta içi her gün evlerimize konuk olan Anlı, bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı.
Okul numarası 1023 olan Müge Anlı hakkında çalışkanlığı ve idealleri yazarken "Başbakan" olmak istediğinden de bahsedilmiş.
TikTok videosunu da buraya bırakalım:
Müge Anlı'nın çalışkanlığı, disiplini, idealist kişiliği okul yıllarından belliymiş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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