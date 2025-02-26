Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Dizideki Kaotik İlişkiler Hakkında Açıklama
Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Dizideki Kaotik İlişkiler Hakkında Açıklama
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti öyle bir döngü kurdu ki dizinin bazı bölümleri resmen sezon finali tadında. Ne zaman ne olacağı asla kestirilemeyen Şerbo'da Fatih'in Doğa'ya iyi davranırken bir sonraki bölümde bambaşka bir hamle yapabileceği artık beklenen bir durum olurken senarist Zeynep Gür'den açıklama geldi. Melis Civelek'le beraber Şerbo'nun senaryosunu yazan Gür, dizideki aşırı kaotik ilişkilere değindi.
KAYNAK: İşin İçinden/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin ödüllü senaristi Zeynep Gür, "İşin İçinden" adlı YouTube kanalına konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şerbo izleyicileri çok iyi bilir ki Kızılcık Şerbeti'nde "Maşallah" dediğimiz bir ilişki en fazla 3 bölüm sonra kaos dolu olaylar zinciriyle kamyon çarpmışa döner.
Mesela aralarındaki buzlar eriyen Fatih ve Doğa'nın cicim aylarının çok yakında sonra ereceğini her Şerbo izleyicisi adı gibi biliyor.
"İşin İçinden" adlı YouTube kanalına konuk olan Zeynep Gür, Şerbo'daki kaoslu ilişkilere değindi.
"Şimdi izleyici aşık karakterler birleşsin istiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Zeynep Gür'ün o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın