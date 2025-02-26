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Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Dizideki Kaotik İlişkiler Hakkında Açıklama

Kızılcık Şerbeti Senaristi Zeynep Gür'den Dizideki Kaotik İlişkiler Hakkında Açıklama

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 18:23

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti öyle bir döngü kurdu ki dizinin bazı bölümleri resmen sezon finali tadında. Ne zaman ne olacağı asla kestirilemeyen Şerbo'da Fatih'in Doğa'ya iyi davranırken bir sonraki bölümde bambaşka bir hamle yapabileceği artık beklenen bir durum olurken senarist Zeynep Gür'den açıklama geldi. Melis Civelek'le beraber Şerbo'nun senaryosunu yazan Gür, dizideki aşırı kaotik ilişkilere değindi.

KAYNAK: İşin İçinden/ YouTube

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Kızılcık Şerbeti'nin ödüllü senaristi Zeynep Gür, "İşin İçinden" adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin ödüllü senaristi Zeynep Gür, "İşin İçinden" adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Gür, burada Şerbo'daki bitmek bilmez kaotik ilişkiler hakkında konuştu.

Şerbo izleyicileri çok iyi bilir ki Kızılcık Şerbeti'nde "Maşallah" dediğimiz bir ilişki en fazla 3 bölüm sonra kaos dolu olaylar zinciriyle kamyon çarpmışa döner.

Şerbo izleyicileri çok iyi bilir ki Kızılcık Şerbeti'nde "Maşallah" dediğimiz bir ilişki en fazla 3 bölüm sonra kaos dolu olaylar zinciriyle kamyon çarpmışa döner.

Dizide neyin ne zaman olacağını kestiremesek de bir ilişkinin uzun süreli 'huzurlu' olmasının imkansız olduğunu biliyoruz.

Mesela aralarındaki buzlar eriyen Fatih ve Doğa'nın cicim aylarının çok yakında sonra ereceğini her Şerbo izleyicisi adı gibi biliyor.

Mesela aralarındaki buzlar eriyen Fatih ve Doğa'nın cicim aylarının çok yakında sonra ereceğini her Şerbo izleyicisi adı gibi biliyor.

Fatih'in 180 derece değişimi, Doğa'nın bir dediğini iki etmemesi tam olarak izlemek istediğimiz şeyler olsa da 'This is Kızılcık Şerbo'

"İşin İçinden" adlı YouTube kanalına konuk olan Zeynep Gür, Şerbo'daki kaoslu ilişkilere değindi.

"İşin İçinden" adlı YouTube kanalına konuk olan Zeynep Gür, Şerbo'daki kaoslu ilişkilere değindi.

Gür, izleyicinin isteği doğrultusunda bir araya getirilen çiftlerin daha sonra yine seyircinin verdiği 'sıkıldık' tepkileri sonucu ayrı düştüğünü açıkladı.

"Şimdi izleyici aşık karakterler birleşsin istiyor."

"Şimdi izleyici aşık karakterler birleşsin istiyor."

'Birleşiyorlar. Evde işte ona çay veriyor, 'Aşkım, canım' diyor. Ertesi gün yorumda 'Çok sıktı be' yazıyorlar. E sen istedin?'

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İşte Zeynep Gür'ün o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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