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Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yasağı Kalktı: Aile Davadan Çekilme Kararı Aldı!

Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yasağı Kalktı: Aile Davadan Çekilme Kararı Aldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.02.2025 - 17:20

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi torunlarının açtığı dava sonucunda yayından kaldırılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ile ilgili güzel haber geldi. Sevenlerini üzen yasağın ardından aile ile yapım şirketi arasında buzlar eridi. Aile davadan feragat etti. Şakir Paşa Ailesi dizisi yeniden yayınlanmaya devam edecek.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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NOW TV'nin dikkat çeken dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın başına gelmedik kalmamıştı.

NOW TV'nin dikkat çeken dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın başına gelmedik kalmamıştı.

Önce RTÜK cezası, sonra yangın... Son olarak da torunlarının açtığı davada yayın durdurma kararı alınmıştı. Bu karar diziyi severek izleyen binlerce hayranını epey üzmüştü.

Geçtiğimiz hafta mahkemeden çıkan kararın ardından bugün güzel haber geldi.

Geçtiğimiz hafta mahkemeden çıkan kararın ardından bugün güzel haber geldi.

Dizinin eski bölümleri internetten kaldırılmıştı. Hatta yayın akışından da silinmişti. Birsen Altuntaş bugünkü haberinde aile ile yapım şirketinin anlaştığını duyurdu.

Medyapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı.

Medyapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı.

Daha önce tedbir davası açan aile üyeleri, davadan çekilme kararı aldı. Bunun sonucunda mahkeme tarafından diziye konulan yayın ve çekim yasağı da kaldırılmış oldu.

Yani, Şakir Paşa Ailesi'ni yeniden ekranlarda görebileceğiz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Yani, Şakir Paşa Ailesi'ni yeniden ekranlarda görebileceğiz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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