Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yasağı Kalktı: Aile Davadan Çekilme Kararı Aldı!

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi torunlarının açtığı dava sonucunda yayından kaldırılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ile ilgili güzel haber geldi. Sevenlerini üzen yasağın ardından aile ile yapım şirketi arasında buzlar eridi. Aile davadan feragat etti. Şakir Paşa Ailesi dizisi yeniden yayınlanmaya devam edecek.