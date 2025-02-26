Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yasağı Kalktı: Aile Davadan Çekilme Kararı Aldı!
Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yasağı Kalktı: Aile Davadan Çekilme Kararı Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi torunlarının açtığı dava sonucunda yayından kaldırılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ile ilgili güzel haber geldi. Sevenlerini üzen yasağın ardından aile ile yapım şirketi arasında buzlar eridi. Aile davadan feragat etti. Şakir Paşa Ailesi dizisi yeniden yayınlanmaya devam edecek.
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NOW TV'nin dikkat çeken dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın başına gelmedik kalmamıştı.
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Geçtiğimiz hafta mahkemeden çıkan kararın ardından bugün güzel haber geldi.
Medyapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı.
Yani, Şakir Paşa Ailesi'ni yeniden ekranlarda görebileceğiz! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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