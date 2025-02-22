Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi Oynayan Denise Capezza'ya Dizide Kayınpederiyle Yaşadığı Aşk İlişkisi Soruldu
Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi Oynayan Denise Capezza'ya Dizide Kayınpederiyle Yaşadığı Aşk İlişkisi Soruldu
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ile ilgili yaşanmadık kalmadı. Önce sette yangın çıktı, gerçek hikayeden uyarlandığı için aile üyeleri dava açtı, RTÜK ceza kesti. Ancak diziyi merakla izleyenler hala olumlu bir açıklama bekliyor. Tam da bugün Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi oynayan Denise Capezza, Hakan Gence'ye konuştu. Gence, Capezza'ya dizide kayınpederiyle yaşadığı aşk ilişkisini sordu.
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NOW TV'nin sezon başında en iddialı dizilerinden olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, gerçekten bir skandal yarattı.
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Şakir Paşa Ailesi ile ilgili son karar açıklandı. Dizi yayın durdurma cezası aldı. RTÜK dizinin çekimlerini ve yeni bölümlerini durdurdu.
Yetmedi, bitmedi. RTÜK yaptığı açıklamada "Ahlaka uygun olmadığı" gerekçesi ile dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasını ve çekimleri durdurdu.
Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'sine Gence, kayınpederi ile ilgili yaşadığı aşk ilişkisini sordu.
Capezza, Aniesi ve Şakir Paşa'nın yaşadığı yasak aşk için "Ben onları yargılayamam." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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