Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi Oynayan Denise Capezza'ya Dizide Kayınpederiyle Yaşadığı Aşk İlişkisi Soruldu

'Bir oyuncu karakterini yargılamamalı, yoksa oynayamazsın. Ben yapmam ama ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinde canlandırdığım Aniesi yapıyor. Onun kararı, benim onları anlayıp yargılamadan oynamam lazım. Sadece iyi insanları yansıtırsak hiçbir hikâye anlatamayız.'

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