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Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi Oynayan Denise Capezza'ya Dizide Kayınpederiyle Yaşadığı Aşk İlişkisi Soruldu

Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi Oynayan Denise Capezza'ya Dizide Kayınpederiyle Yaşadığı Aşk İlişkisi Soruldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 16:28

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ile ilgili yaşanmadık kalmadı. Önce sette yangın çıktı, gerçek hikayeden uyarlandığı için aile üyeleri dava açtı, RTÜK ceza kesti. Ancak diziyi merakla izleyenler hala olumlu bir açıklama bekliyor. Tam da bugün Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi oynayan Denise Capezza, Hakan Gence'ye konuştu. Gence, Capezza'ya dizide kayınpederiyle yaşadığı aşk ilişkisini sordu.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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NOW TV'nin sezon başında en iddialı dizilerinden olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, gerçekten bir skandal yarattı.

NOW TV'nin sezon başında en iddialı dizilerinden olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, gerçekten bir skandal yarattı.

Dizi yayınlandığı günden bu yana felaketler peşini bırakmadı. Hatırlarsanız ilk yayınlandığında RTÜK'ten ceza almıştı. Sonra sette yangın çıktı. Çekimlerin yapıldığı köşk yandı, kül oldu. Tam yeniden başlıyorlardı ki bu kez yine RTÜK el attı.

Şakir Paşa Ailesi ile ilgili son karar açıklandı. Dizi yayın durdurma cezası aldı. RTÜK dizinin çekimlerini ve yeni bölümlerini durdurdu.

Şakir Paşa Ailesi ile ilgili son karar açıklandı. Dizi yayın durdurma cezası aldı. RTÜK dizinin çekimlerini ve yeni bölümlerini durdurdu.

Son olarak gerçek hikayeden uyarlanan diziye dava açılmıştı. Geçtiğimiz gün Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları açtığı davada yayın durdurma kararı alındı.

Yetmedi, bitmedi. RTÜK yaptığı açıklamada "Ahlaka uygun olmadığı" gerekçesi ile dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasını ve çekimleri durdurdu.

Yetmedi, bitmedi. RTÜK yaptığı açıklamada "Ahlaka uygun olmadığı" gerekçesi ile dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasını ve çekimleri durdurdu.

Tam da bugün Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'yi oynayan Denise Capezza'nın, Hakan Gence'ye verdiği röportaj yayınlandı.

Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'sine Gence, kayınpederi ile ilgili yaşadığı aşk ilişkisini sordu.

Şakir Paşa Ailesi'nde Aniesi'sine Gence, kayınpederi ile ilgili yaşadığı aşk ilişkisini sordu.

Gence hepimizin merak ettiği o soruda şöyle dedi: 'Kayınpederiyle yaşadıklarından dolayı dizide canlandırdığın karakteri eleştirenler var. Sen Aniesi’ye hak veriyor musun?'

Capezza, Aniesi ve Şakir Paşa'nın yaşadığı yasak aşk için "Ben onları yargılayamam." dedi.

Capezza, Aniesi ve Şakir Paşa'nın yaşadığı yasak aşk için "Ben onları yargılayamam." dedi.

'Bir oyuncu karakterini yargılamamalı, yoksa oynayamazsın. Ben yapmam ama ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinde canlandırdığım Aniesi yapıyor. Onun kararı, benim onları anlayıp yargılamadan oynamam lazım. Sadece iyi insanları yansıtırsak hiçbir hikâye anlatamayız.'

Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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