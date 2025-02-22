Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yayınlanmasının Durdurulması Kararına İzleyicilerden Büyük Tepki!

NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlandığı ilk günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. Önce yangın, sonra dava, RTÜK cezası ve şimdi de yayından kaldırılma. İzleyenler dün akşam saatlerinde gelen haberden mutsuz. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi dizisi ile ilgili mahkemeye başvurmuştu. Davada yayın durdurma kararı alındı.