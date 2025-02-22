Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yayınlanmasının Durdurulması Kararına İzleyicilerden Büyük Tepki!
Şakir Paşa Ailesi Dizisinin Yayınlanmasının Durdurulması Kararına İzleyicilerden Büyük Tepki!
NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlandığı ilk günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. Önce yangın, sonra dava, RTÜK cezası ve şimdi de yayından kaldırılma. İzleyenler dün akşam saatlerinde gelen haberden mutsuz. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi dizisi ile ilgili mahkemeye başvurmuştu. Davada yayın durdurma kararı alındı.
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Uzun zamandır gelmiş geçmiş en dikkat çeken dizilerden biriydi. Şakir Paşa Ailesi'nin başına gelmeyen kalmadı.
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Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları Şakir Paşa Ailesi dizisi ile ilgili mahkemeye başvurmuştu. Dava sonuçlandı.
Yani, bu demek oluyor ki her pazar saat 20.00'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi bu hafta sonu ekrana gelmeyecek.
Üzücü yayın durdurma haberinin ardından Şakir Paşa Ailesi dizisi izleyicileri tepki gösterdi.
Sosyal medya paylaşımlarında adeta isyan başladı.
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Sevenleri dizinin kaldırılmasını hiç istemiyor.
Uzun zamandır ilk kez böyle güzel bir dizi izlediklerini savunuyorlar.
Peki, siz ne düşünüyorsunuz?
Dizinin takipçisi miydiniz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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