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Nereden Çıktı Bu Yemek ve Gelin Programları? İzleyiciye Farkında Olmadan Verdiği Gizli Mesajları Çözümlüyoruz!

Nereden Çıktı Bu Yemek ve Gelin Programları? İzleyiciye Farkında Olmadan Verdiği Gizli Mesajları Çözümlüyoruz!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.02.2025 - 14:11

Son yıllarda ekranlarda artış gösteren ve kimlerin izlediğini asla bilmediğimiz yemek programları, yeni gelinlerin yarıştığı formatlar nereden çıkmış olabilir? Yemek ve gelin programlarının tamamı gündüz kuşağında yayınlanıyor. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Üstelik bu tip içerikler kadın programları başlığı altında toplanıyor. Neden? Erkekler yemek yarışması izlemiyor mu? Tüm bu aklınızdan geçen sorulara yanıt bulabileceğiniz, yemek yarışmalarının ve gelinleri konu olan programların izleyiciye verdiği gizli mesajları fark edebileceğiniz içeriğimizi sizlerle buluşturuyoruz!

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Nereden çıktı bu yemek yarışmaları, gelinlerin çeyizlerini serip kıskançlık kavgaları ettiği reality şovlar?

Nereden çıktı bu yemek yarışmaları, gelinlerin çeyizlerini serip kıskançlık kavgaları ettiği reality şovlar?

Yemek ve gelin programları, televizyonun ilk dönemlerinden itibaren özellikle kadın izleyicileri hedef alan içerikler arasında yer aldı. Özellikle 1950'lerden itibaren yemek programları, kadınların mutfakta daha becerikli ve düzenli olması gerektiği algısını pekiştirirken, gelin programları da aile içi dinamikleri şekillendiren unsurlar sundu.

Hadi geçmişte bir arzın talebi olarak ortaya çıkmış olarak kabul edelim. Günümüz modern dünyasında neden "kadınlara bir algı sunulmaya" çalışılıyor?

Hadi geçmişte bir arzın talebi olarak ortaya çıkmış olarak kabul edelim. Günümüz modern dünyasında neden "kadınlara bir algı sunulmaya" çalışılıyor?

Günümüzde bu programlar, daha çok eğlence ve rekabet unsurlarıyla öne çıkıyor, ancak hala kadın izleyicilere yönelik belirli toplumsal mesajlar içeriyor. Artık kadınların çalışma hayatında daha aktif olduğu, eğitim seviyelerinin yükseldiği ve toplumsal rolleri değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Ancak medya, özellikle geleneksel rollerin devam etmesini istiyor gibi görünüyor.

Bu tip programların yayınlanmasındaki en temel sebep "tüketim kültürü ve pazarlama stratejileri."

Bu tip programların yayınlanmasındaki en temel sebep "tüketim kültürü ve pazarlama stratejileri."

Kadınlar, pazarlama dünyasında en büyük hedef kitlelerden biri. Gelin ve yemek programları, reklamcılar için mükemmel bir araç. Mutfak gereçleri, temizlik ürünleri, güzellik ve bakım sektörü gibi alanlar, bu programlar sayesinde “iyi kadın olmanın” formülünü sunarak tüketimi körüklüyor. Yani, izleyiciye bir yaşam tarzı satılıyor: “İyi bir eş ol, iyi yemek yap, evini güzelleştir, eşini memnun et.”

Görselde geçtiğimiz yıllarda kadınları tüketime itme amacıyla yapılmış bir reklam görüyorsunuz. 'Kadınların bile açabileceği kapak' sloganıyla yayınlanmış.

Bu yüzden bu programlar sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda kadınlara yönelik belirli mesajları devam ettiren bir araç gibi işlev görüyor.

Bu yüzden bu programlar sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda kadınlara yönelik belirli mesajları devam ettiren bir araç gibi işlev görüyor.

Gelin ve yemek programları, eğlence formatında sunulsa da aslında belirli toplumsal mesajları izleyiciye zerk eden içerikler üretiyor. Gizli ya da açık şekilde verilen mesajlar, programın formatına göre değişiyor.

Toplumsal rollerle ilgili yemek programlarında önemli mesajlar yer alıyor.

Toplumsal rollerle ilgili yemek programlarında önemli mesajlar yer alıyor.

Özellikle geleneksel formatta sunulan yemek programları, kadını mutfakla özdeşleştirerek ev içi rolleri pekiştiriyor. Bir kadının “iyi bir eş, iyi bir anne ve iyi bir aşçı” olması gerektiği alt metni sıkça işleniyor.

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Gelinlerin yer aldığı yarışmalar bir statü mesajı içeriyor, aslında.

Gelinlerin yer aldığı yarışmalar bir statü mesajı içeriyor, aslında.

Gelin programları, özellikle genç kadınlara “hayatta en önemli şeyin iyi bir eş bulmak” olduğu mesajını verir. Yarışmacılar, sadece yemek becerileri veya kişilikleriyle değil, “ideal gelin” olup olmadıklarıyla da değerlendirilir.

Elbette, kadın rekabeti her zaman reyting getirir, düşüncesi de var.

Elbette, kadın rekabeti her zaman reyting getirir, düşüncesi de var.

Bu programlar, kadınları birbirine rakip olarak konumlandırır. Gelinlerin birbirini eleştirmesi, yemek yarışmalarında kadınların sürekli çekişmesi izleyiciyi ekrana kilitleyen unsurlar. Gelinlerin kayınvalidelerle veya diğer yarışmacılarla didişmesi teşvik edilir. Bu da “kadın dayanışması” yerine “kadın rekabeti” algısını güçlendirir.

Fakat artık "ne tükettiğimizin" farkındayız.

Fakat artık "ne tükettiğimizin" farkındayız.

Son yıllarda her ne kadar bu tip programlarda artış yaşansa da izleyicinin farkındalığının da yüksek olduğunu atlamamak gerek. Farkındalık arttıkça bu tür içeriklere karşı eleştirel yaklaşan izleyicilerin sayısı da artıyor. Hatta artık yemek programlarında erkek yarışmacıları bile görür olduk!

Siz bu programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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