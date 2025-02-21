Nereden Çıktı Bu Yemek ve Gelin Programları? İzleyiciye Farkında Olmadan Verdiği Gizli Mesajları Çözümlüyoruz!

Son yıllarda her ne kadar bu tip programlarda artış yaşansa da izleyicinin farkındalığının da yüksek olduğunu atlamamak gerek. Farkındalık arttıkça bu tür içeriklere karşı eleştirel yaklaşan izleyicilerin sayısı da artıyor. Hatta artık yemek programlarında erkek yarışmacıları bile görür olduk!

Siz bu programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...