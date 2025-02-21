Müge Anlı Canlı Yayındaki Konuğa Çok Sinirlendi: "RTÜK Olmasa Söyleyecek Çok Şey Var Sonu Kafiyeli!"

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayına katıldı. Annenin sürekli, Mahir'in eşinden çocuk yapan diğer oğlu Umut'u savunması herkesin sinirlerini bozdu. Bugünkü programda da Müge Anlı artık çıldırdı. Annenin Umut'u ve Çiğdem'i savunması üzerine ünlü sunucu 'RTÜK olmasa söylenecek çok şey var. Sonu kafiyeli.' diye gönderme yaptı.