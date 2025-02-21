Müge Anlı Canlı Yayındaki Konuğa Çok Sinirlendi: "RTÜK Olmasa Söyleyecek Çok Şey Var Sonu Kafiyeli!"
Müge Anlı Canlı Yayındaki Konuğa Çok Sinirlendi: "RTÜK Olmasa Söyleyecek Çok Şey Var Sonu Kafiyeli!"
Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayına katıldı. Annenin sürekli, Mahir'in eşinden çocuk yapan diğer oğlu Umut'u savunması herkesin sinirlerini bozdu. Bugünkü programda da Müge Anlı artık çıldırdı. Annenin Umut'u ve Çiğdem'i savunması üzerine ünlü sunucu 'RTÜK olmasa söylenecek çok şey var. Sonu kafiyeli.' diye gönderme yaptı.
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Müge Anlı, programında Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybını aramaya devam ediyor. 17 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki adamdan haber yok.
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Meğer Mahir'in 8 aylık eşi Çiğdem ile erkek kardeşi Umut'un aşk ilişkisi varmış. Hatta ikili Mahir kaybolduktan sonra bir de çocuk yapmış.
Annenin oğlu Mahir'i neden aramadığı programda gündeme geldi. Müge Anlı aldığı yanıtlar karşısında şoke oldu.
Ayrıca Çiğdem ile Mahir'in anlaşmalı bir evlilik yaptığını söylüyorlardı. Anlı, bu anlaşmadan Mahir'in ne gibi bir çıkarı olduğunu sordu ancak kayda değer bir cevap alamadı.
Safiye Hanım tüm bunlara rağmen "Düğünü ben istedim. Çiğdem istemedi. Gelinime altını ben aldım." diye savunmaya devam edince işler çığrından çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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