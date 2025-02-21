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Müge Anlı Canlı Yayındaki Konuğa Çok Sinirlendi: "RTÜK Olmasa Söyleyecek Çok Şey Var Sonu Kafiyeli!"

Müge Anlı Canlı Yayındaki Konuğa Çok Sinirlendi: "RTÜK Olmasa Söyleyecek Çok Şey Var Sonu Kafiyeli!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.02.2025 - 13:01

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayına katıldı. Annenin sürekli, Mahir'in eşinden çocuk yapan diğer oğlu Umut'u savunması herkesin sinirlerini bozdu. Bugünkü programda da Müge Anlı artık çıldırdı. Annenin Umut'u ve Çiğdem'i savunması üzerine ünlü sunucu 'RTÜK olmasa söylenecek çok şey var. Sonu kafiyeli.' diye gönderme yaptı.

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Müge Anlı, programında Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybını aramaya devam ediyor. 17 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki adamdan haber yok.

Müge Anlı, programında Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybını aramaya devam ediyor. 17 yıldır kayıp olan 27 yaşındaki adamdan haber yok.

2008 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran ile ilgili kaybın araştırılması için halası ve kuzeni Müge Anlı'ya başvurdu. Yayında ağızları açık bırakan detaylar ortaya çıktı.

Meğer Mahir'in 8 aylık eşi Çiğdem ile erkek kardeşi Umut'un aşk ilişkisi varmış. Hatta ikili Mahir kaybolduktan sonra bir de çocuk yapmış.

Meğer Mahir'in 8 aylık eşi Çiğdem ile erkek kardeşi Umut'un aşk ilişkisi varmış. Hatta ikili Mahir kaybolduktan sonra bir de çocuk yapmış.

İzleyenlerin ağzını açık bırakan bu aşk ilişkisini Umut ve Çiğdem kabul etti. Mahir'in annesi olan Safiye Hanım da ikisiyle birlikte yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Annenin oğlu Mahir'i neden aramadığı programda gündeme geldi. Müge Anlı aldığı yanıtlar karşısında şoke oldu.

Annenin oğlu Mahir'i neden aramadığı programda gündeme geldi. Müge Anlı aldığı yanıtlar karşısında şoke oldu.

Anne Safiye Hanım, katıldığı canlı yayında Mahir'in eşini istismar ettiğini ve kumar oynadığını iddia etti. Mahir'i ne kadar kötülüyorsa Umut'u da bir o kadar koruyordu.

Ayrıca Çiğdem ile Mahir'in anlaşmalı bir evlilik yaptığını söylüyorlardı. Anlı, bu anlaşmadan Mahir'in ne gibi bir çıkarı olduğunu sordu ancak kayda değer bir cevap alamadı.

Ayrıca Çiğdem ile Mahir'in anlaşmalı bir evlilik yaptığını söylüyorlardı. Anlı, bu anlaşmadan Mahir'in ne gibi bir çıkarı olduğunu sordu ancak kayda değer bir cevap alamadı.

Bu evlilik sadece Çiğdem'e yaramıştı. Çiğdem Mahir'le evlendikten sonra başka bir adamla da ilişkisine devam etmiş. Yetmemiş Mahir'in erkek kardeşi ile birlikte olmuştu.

Safiye Hanım tüm bunlara rağmen "Düğünü ben istedim. Çiğdem istemedi. Gelinime altını ben aldım." diye savunmaya devam edince işler çığrından çıktı.

Safiye Hanım tüm bunlara rağmen "Düğünü ben istedim. Çiğdem istemedi. Gelinime altını ben aldım." diye savunmaya devam edince işler çığrından çıktı.

Müge Anlı, 'Artık doğruları söyleyin. Biraz olsun kaybolan oğlunuza sahip çıkın. RTÜK olmasa söylenecek çok şey var. Sonu kafiyeli.' diye gönderme yaptı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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