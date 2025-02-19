onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'da Mahir Ünlütaşkıran'ın Cinayetini Anneannesi Ağzından Kaçırdı!

Müge Anlı'da Mahir Ünlütaşkıran'ın Cinayetini Anneannesi Ağzından Kaçırdı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.02.2025 - 20:51

Müge Anlı'da gündeme gelen Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayına canlı bağlanan Mahir Ünlütaşkıran'ın anneannesi 27 yaşındaki adamın öldürüldüğünü ağzından kaçırdı. Müge Anlı, 'Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?' diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti. İşte yayına damgasını vuran o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işleniyor.

2008 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kaybolan 27 yaşındaki adamdan 17 yıldır haber alınamıyor.

2008 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kaybolan 27 yaşındaki adamdan 17 yıldır haber alınamıyor.

Annesi ve kardeşi bu olaya sessiz kalırken Mahir'i aramaya halası ve kuzeni geldi. Onlar da kardeşi Umut'tan şüphelendiklerini söylediler.

Annesi ve kardeşi bu olaya sessiz kalırken Mahir'i aramaya halası ve kuzeni geldi. Onlar da kardeşi Umut'tan şüphelendiklerini söylediler.

Çünkü Umut'un ağabeyinin 8 aylık eşi Çiğdem ile ilişkisi vardı. Hatta ağabeyi kaybolduktan sonra Çiğdem'den bir çocuğu bile olmuştu.

Çünkü Umut'un ağabeyinin 8 aylık eşi Çiğdem ile ilişkisi vardı. Hatta ağabeyi kaybolduktan sonra Çiğdem'den bir çocuğu bile olmuştu.

Tüm bunlar okları Umut'un ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı Mahir'in annesine çevirdi. Anne de cinayeti reddetti.

Tüm bunlar okları Umut'un ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı Mahir'in annesine çevirdi. Anne de cinayeti reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak yayına bağlanan anneanne cinayeti ağzından kaçırdı. Mahir'in kaybolduğu dönemden bahsederken "Çiftlikte öldürülmedi." diyen kadın ağızları açık bıraktı.

Ancak yayına bağlanan anneanne cinayeti ağzından kaçırdı. Mahir'in kaybolduğu dönemden bahsederken "Çiftlikte öldürülmedi." diyen kadın ağızları açık bıraktı.

Müge Anlı, yaşlı kadının bu söylemi üzerine "Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?" diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti.

Müge Anlı, yaşlı kadının bu söylemi üzerine "Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?" diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın