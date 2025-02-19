Müge Anlı'da Mahir Ünlütaşkıran'ın Cinayetini Anneannesi Ağzından Kaçırdı!

Müge Anlı'da gündeme gelen Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayına canlı bağlanan Mahir Ünlütaşkıran'ın anneannesi 27 yaşındaki adamın öldürüldüğünü ağzından kaçırdı. Müge Anlı, 'Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?' diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti. İşte yayına damgasını vuran o anlar...