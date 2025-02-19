Müge Anlı'da Mahir Ünlütaşkıran'ın Cinayetini Anneannesi Ağzından Kaçırdı!
Müge Anlı'da Mahir Ünlütaşkıran'ın Cinayetini Anneannesi Ağzından Kaçırdı!
Müge Anlı'da gündeme gelen Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayına canlı bağlanan Mahir Ünlütaşkıran'ın anneannesi 27 yaşındaki adamın öldürüldüğünü ağzından kaçırdı. Müge Anlı, 'Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?' diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti. İşte yayına damgasını vuran o anlar...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işleniyor.
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2008 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kaybolan 27 yaşındaki adamdan 17 yıldır haber alınamıyor.
Annesi ve kardeşi bu olaya sessiz kalırken Mahir'i aramaya halası ve kuzeni geldi. Onlar da kardeşi Umut'tan şüphelendiklerini söylediler.
Çünkü Umut'un ağabeyinin 8 aylık eşi Çiğdem ile ilişkisi vardı. Hatta ağabeyi kaybolduktan sonra Çiğdem'den bir çocuğu bile olmuştu.
Tüm bunlar okları Umut'un ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı Mahir'in annesine çevirdi. Anne de cinayeti reddetti.
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Ancak yayına bağlanan anneanne cinayeti ağzından kaçırdı. Mahir'in kaybolduğu dönemden bahsederken "Çiftlikte öldürülmedi." diyen kadın ağızları açık bıraktı.
Müge Anlı, yaşlı kadının bu söylemi üzerine "Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?" diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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