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Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Torunların Açtığı Davaya Karşı Hukuki Atak

Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Torunların Açtığı Davaya Karşı Hukuki Atak

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 00:35

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayın hayatına başladığı günden beri olaylardan bir türlü sıyrılamıyor. Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonrasında dizi için yayın durdurma kararı alınırken Medyapım, bu karar karşısında hukuki atağa hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW ekranlarının hem iddialı hem en olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi, gündemden düşmek bilmiyor.

NOW ekranlarının hem iddialı hem en olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi, gündemden düşmek bilmiyor.

Geçtiğimiz gün RTÜK kararıyla 3 kez yayın durdurma cezası alan dizi şimdi de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davayla uğraşıyor.

Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme, dizi için yayın durdurma kararı aldı.

Söz konusu gelişmenin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin yapım şirketi olan Medyapım karşı atağa geçti.

Söz konusu gelişmenin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin yapım şirketi olan Medyapım karşı atağa geçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım, pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için gereken hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Bunun yanı sıra dizinin çekimlerinin kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği öğrenildi.

Bunun yanı sıra dizinin çekimlerinin kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş, kanalın elinde şu an bir bölüm stok olduğunu belirtti. NOW, pazar akşamı Şakir Paşa Ailesi yerine Kızıl Goncalar'ın tekrar bölümünü yayınlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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