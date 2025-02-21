Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Torunların Açtığı Davaya Karşı Hukuki Atak
Şakir Paşa Ailesi Yapımcısından Torunların Açtığı Davaya Karşı Hukuki Atak
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NOW ekranlarının hem iddialı hem en olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi, gündemden düşmek bilmiyor.
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Söz konusu gelişmenin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin yapım şirketi olan Medyapım karşı atağa geçti.
Bunun yanı sıra dizinin çekimlerinin kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği öğrenildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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