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Yayın Durdurma Cezası Alan Şakir Paşa Ailesi ile İlgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklama Geldi!

Yayın Durdurma Cezası Alan Şakir Paşa Ailesi ile İlgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklama Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 14:23

NOW TV dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin geçtiğimiz akşam yayın durdurma cezası aldığı belli olmuştu. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları açtığı davada alınan karar sevenlerini üzmüştü. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de dizi ile ilgili açıklama geldi. RTÜK Şakir Paşa Ailesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde ceza vermişti. Açıklamada dizinin yeni bölümlerinin çekiminin ve eski bölümlerinin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.

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Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi ile ilgili ceza vermişti.

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi ile ilgili ceza vermişti.

RTÜK geçtiğimiz günlerde diziye manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma yaptırımı uyguladı.

Ardından dizi ile ilgili görülen davada yayın durdurma cezası alınmıştı.

Ardından dizi ile ilgili görülen davada yayın durdurma cezası alınmıştı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, yapımcının kendilerinden izin almadığını belirterek dava süreci başlatmıştı. Davada karar belli oldu. Dizinin yayınları durduruldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından NOW TV'de yayınlanan ŞakirPaşa Aile: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından NOW TV'de yayınlanan ŞakirPaşa Aile: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında açıklama yaptı.

Dizinin yeni bölümlerinin çekiminin ve eski bölümlerinin yayınlanmasının yasaklandığı açıklandı.

İşte o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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