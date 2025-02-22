Yayın Durdurma Cezası Alan Şakir Paşa Ailesi ile İlgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklama Geldi!

NOW TV dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin geçtiğimiz akşam yayın durdurma cezası aldığı belli olmuştu. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları açtığı davada alınan karar sevenlerini üzmüştü. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de dizi ile ilgili açıklama geldi. RTÜK Şakir Paşa Ailesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde ceza vermişti. Açıklamada dizinin yeni bölümlerinin çekiminin ve eski bölümlerinin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.