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Canlı Yayında Yatak Odası İtirafı: Nur Viral'in Programında Şoke Eden Anlar!

Canlı Yayında Yatak Odası İtirafı: Nur Viral'in Programında Şoke Eden Anlar!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.02.2025 - 11:01

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programında yaşananlar sık sık gündeme yerleşiyor. Yine canlı yayında böyle bir an gerçekleşti. Yayına bağlanan kadının yatak odası itirafı herkesi şoke etti. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programda yaşananlara gelin birlikte bakalım...

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Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programında gündeme gelen itiraflara bir yenisi daha eklendi.

Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programında gündeme gelen itiraflara bir yenisi daha eklendi.

Nur Viral'in geçtiğimiz gün ekrana gelen yeni bölümünde herkesi şoke eden anlar yaşandı. Yayına bağlanan bir kadının açıklamaları stüdyodakileri utandırdı.

Telefonla yayına bağlanan konuk yatak odasını anlattı. İtiraf ettiği konu ise eşinin yengesi ile ilgiliydi.

Telefonla yayına bağlanan konuk yatak odasını anlattı. İtiraf ettiği konu ise eşinin yengesi ile ilgiliydi.

Kadın itirafında 'Ben 30 yıllık evliyim. Eşim nişanlıyken yengesiyle yatak odası almış, şu anda imkanları var fakat değiştirmiyor. Yani karı koca değil de yengesiyle beraberiz sanki.' dedi.

Sunucu Nur Viral duydukları karşısında şoke oldu. Ne diyeceğini bilemeyince kadına "Anlamadım." diye yanıt verdi.

Sunucu Nur Viral duydukları karşısında şoke oldu. Ne diyeceğini bilemeyince kadına "Anlamadım." diye yanıt verdi.

Kadın, sunucunun şaşkınlıkla sorduğu soruya karşılık olarak 'Yatak odasında sanki üç kişiyiz. Ona saygısı sevgisi ben yokum sanki. Beni yok sayıyor' diye konuştu.

O sırada yayında olan Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da araya girerek Nur Viral'e yanıt verdi.

O sırada yayında olan Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da araya girerek Nur Viral'e yanıt verdi.

Civelekoğlu, kadının açıklamaları ile ilgili 'Yani aramızda üçüncü bir kadın var. O kadın da yengesi' dedi.

Kadının öneri istemesi üzerine ise Uzman Psikolog "Bu adamı bir kenara koyuyoruz." diye belirtti.

Kadının öneri istemesi üzerine ise Uzman Psikolog "Bu adamı bir kenara koyuyoruz." diye belirtti.

Civelekoğlu kadının eşini bir köşeye bırakması gerektiğini söyledi: 'Önce kendimizi yeniden inşa ediyoruz. Önce insan olmanın getirdiği o güce yeniden sahip olmak sonra da kadınlığını yeniden kazanmak zorunda.' ifadelerini kullandı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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