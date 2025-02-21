Canlı Yayında Yatak Odası İtirafı: Nur Viral'in Programında Şoke Eden Anlar!
Canlı Yayında Yatak Odası İtirafı: Nur Viral'in Programında Şoke Eden Anlar!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programında yaşananlar sık sık gündeme yerleşiyor. Yine canlı yayında böyle bir an gerçekleşti. Yayına bağlanan kadının yatak odası itirafı herkesi şoke etti. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programda yaşananlara gelin birlikte bakalım...
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Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programında gündeme gelen itiraflara bir yenisi daha eklendi.
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Telefonla yayına bağlanan konuk yatak odasını anlattı. İtiraf ettiği konu ise eşinin yengesi ile ilgiliydi.
Sunucu Nur Viral duydukları karşısında şoke oldu. Ne diyeceğini bilemeyince kadına "Anlamadım." diye yanıt verdi.
O sırada yayında olan Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da araya girerek Nur Viral'e yanıt verdi.
Kadının öneri istemesi üzerine ise Uzman Psikolog "Bu adamı bir kenara koyuyoruz." diye belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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