Canlı Yayında Yatak Odası İtirafı: Nur Viral'in Programında Şoke Eden Anlar!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in Hayatta Her Şey Var programında yaşananlar sık sık gündeme yerleşiyor. Yine canlı yayında böyle bir an gerçekleşti. Yayına bağlanan kadının yatak odası itirafı herkesi şoke etti. Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu programda yaşananlara gelin birlikte bakalım...