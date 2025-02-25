onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı’nın Kamera Arkasında Yaşadığı Zorlukları Duyunca Bir Kez Daha "Helal Olsun" Diyeceksiniz!

Müge Anlı’nın Kamera Arkasında Yaşadığı Zorlukları Duyunca Bir Kez Daha "Helal Olsun" Diyeceksiniz!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.02.2025 - 17:53

Yıllardır ekranlardan evlerimize konuk olan başarılı gazeteci Müge Anlı, her canlı yayını ile izleyicilerin takdirini toplamayı başarıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ülkemizde belki de bir ilke imza atan ünlü sunucu kabul edelim ki oldukça zor bir iş yapıyor. Her gün kayıp insanlar, cinayetler ve dramatik hayat hikayeleriyle mücadele eden Müge Anlı, sadece ekranlarda değil, arka planda da büyük bir savaşı sürdürüyor. 

Her mesleğin zor yanları var elbette! Ancak birçok kişinin idolü olan Anlı, tüm bu mücadeleye rağmen ekranda nasıl dimdik duruyor? Onu izlerken hep bir yanımız bunu düşünüyor. Yayınlarında dile getirdiği kadarıyla başarısının ardındaki görünmeyen yükleri ve yaşadığı zorlukları öğrenince, ona olan hayranlığımız daha da arttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de yıllardır ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çözülen cinayetler, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Türkiye’de yıllardır ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çözülen cinayetler, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ancak izleyicilerin sadece birkaç saatlik yayında gördüğü Müge Anlı, programın arkasında büyük bir fiziksel ve psikolojik yük taşıyor.

Canlı yayında anbean gelişen olaylar, stüdyo ortamının ağır şartları ve yıllardır süregelen adalet mücadelesi, Müge Anlı’nın sağlığını da etkiliyor.

Canlı yayında anbean gelişen olaylar, stüdyo ortamının ağır şartları ve yıllardır süregelen adalet mücadelesi, Müge Anlı’nın sağlığını da etkiliyor.

Anlı'yı yayınlarında sık sık 'Bak boğazım ağrıyor. Ne olur bağırmayın.' diye konuşurken duyabilirsiniz. Zaman zaman çok öksürdüğünü ve hatta yayında öksürdüğü için annesinin kendisini tatlı dille uyardığını da anlatan Anlı, izleyicilerinden bu nedenle özür de dilemeyi ihmal etmez.

Yaptığı işin fiziksel zorluklarının yanı sıra psikolojik boyutu da oldukça ağır.

Yaptığı işin fiziksel zorluklarının yanı sıra psikolojik boyutu da oldukça ağır.

Stüdyo ışıkları, klima ve bağıran çağıran insanların yanı sıra Anlı, mesleğinin getirdiği psikolojik ağırlıkla da mücadele ediyor. Bir kaybın cinayete dönüşmesi, acı bir şekilde vefat ettiğini öğrendiği insanlar... Canlı yayında duyduklarımızı bazen biz bile kaldıramıyoruz!

Şimdi gelin bakalım, ünlü sunucu yaptığı iş gereği özel hayatında neler yaşıyor? Nasıl mücadele ediyor?

Şimdi gelin bakalım, ünlü sunucu yaptığı iş gereği özel hayatında neler yaşıyor? Nasıl mücadele ediyor?

Programda işlenen konular ne kadar dramatik ve hassas olursa olsun, stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlar kaçınılmaz. Taraflar birbirine giriyor, iddialar havada uçuşuyor ve çoğu zaman kavga patlak veriyor.

Müge Anlı ise bu kavgaları kontrol altına almak için sık sık sesini yükseltmek zorunda kalıyor.

Müge Anlı ise bu kavgaları kontrol altına almak için sık sık sesini yükseltmek zorunda kalıyor.

Bu da zamanla ses tellerini zorluyor ve sık sık boğaz ağrısı yaşamasına neden oluyor. Yayınlarında da bu konularda uyarılarda bulunduğunu sıkı takipçileri bilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Migren hastası olduğunu söyleyen Anlı'nın stüdyo ışıklarıyla başı dertte.

Migren hastası olduğunu söyleyen Anlı'nın stüdyo ışıklarıyla başı dertte.

Bir televizyon programı sunmak, her gün ışıklar altında saatlerce oturmayı da beraberinde getiriyor. Müge Anlı’nın yıllardır maruz kaldığı stüdyo ışıkları, onun migren ataklarını tetikliyor.

Keşke sadece ışıklar migrenini tetiklese bazen konuklar da Anlı'yı gerçekten çok zorluyor.

Keşke sadece ışıklar migrenini tetiklese bazen konuklar da Anlı'yı gerçekten çok zorluyor.

Örneğin Sinan Sardoğan olayını hatırlarsınız. Yaşlı kadınlara musallat olan ve bir köyü birbirine katan Sinan, canlı yayında Müge Anlı'nın da sabrını inanılmaz zorlamıştı.

Dikkat edin Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan olayını işlerken canlı yayında eli yüzü şiş gibidir.

Dikkat edin Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan olayını işlerken canlı yayında eli yüzü şiş gibidir.

Bunun açıklamasını da bir bölümde yapan Anlı, 'Sinan yüzünden migrenim tuttu. Uyuyamıyorum. Yüzüm bu nedenle şiş. Kusura bakmayın.' bile demişti. Allah sabır versin!

Ayrıca, stüdyodaki güçlü klimalar yüzünden sık sık üşüttüğünü ve hastalandığını da zaman zaman dile getiriyor.

Ayrıca, stüdyodaki güçlü klimalar yüzünden sık sık üşüttüğünü ve hastalandığını da zaman zaman dile getiriyor.

İyi bir Müge Anlı izleyicisi bilir ki ünlü sunucunun stüdyonun ısısına laf atması meşhurdur. Kadıncağız hasta oluyor, ne yapsın.

Dikkatli izleyiciler fark etmiştir; Müge Anlı sık sık öksürüyor.

Dikkatli izleyiciler fark etmiştir; Müge Anlı sık sık öksürüyor.

Bunu birçok kez kendisi de dile getirdi. Yıllardır her gün uzun saatler konuşmak zorunda kalması, klimalı ve kuru bir ortamda bulunması, boğazını tahriş etmiş durumda. Bu meslek hastalığı haline gelmiş ve artık onun günlük rutininin bir parçası olmuş gibi görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı’nın en büyük yüklerinden biri de sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik.

Müge Anlı’nın en büyük yüklerinden biri de sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik.

Bir dönem çözülemeyen kayıp dosyaları nedeniyle rüyalarında kaybolan kişileri gördüğünü anlatmıştı, hatta bu yüzden canlı yayında ağlamıştı.

Müge Anlı, sadece bir televizyon programı sunucusu değil, aynı zamanda gerçek bir saha çalışanı gibi olayları araştıran, takip eden ve çözüme ulaştırmaya çalışan biri.

Müge Anlı, sadece bir televizyon programı sunucusu değil, aynı zamanda gerçek bir saha çalışanı gibi olayları araştıran, takip eden ve çözüme ulaştırmaya çalışan biri.

Günler, hatta aylar süren soruşturmalarla, bazen çok ağır psikolojik yüklerle mücadele ediyor. Bir yandan fiziksel sağlık sorunlarıyla uğraşırken, diğer yandan vicdani sorumluluk taşıyor. Onu sadece ekrandaki güçlü duruşuyla tanısak da, arka planda büyük bir özveriyle çalışan bir insan olduğunu unutmamak gerekiyor.

Mücadelene büyük saygı duyuyoruz, bize güç veriyorsun Müge Anlı!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın