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"Maraba Televole!" Bir Magazin Efsanesi Televole'den Aklımızda Kalanlar

"Maraba Televole!" Bir Magazin Efsanesi Televole'den Aklımızda Kalanlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.02.2025 - 17:28 Son Güncelleme: 26.02.2025 - 17:46

90'ların sonu ve 2000'lerin başı, Türkiye televizyonlarında magazin programlarının altın çağıydı. Bu dönemin en ikonik yapımlarından biri ise hiç şüphesiz Televole'ydi. Spor programı formatında başlayan ancak zamanla bir magazin şovuna dönüşen Televole, dönemin futbolcularını, ünlülerini ve televizyon dünyasını eğlenceli bir dille izleyiciye sunarak kültürel bir fenomene dönüştü. Peki, bu efsane programdan neler hatırlıyoruz?

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Türk televizyonlarında 90'ların sonu 2000'lerin başına damga vuran spor-magazin programı Televole'yi hatırlamamanız mümkün değil.

Türk televizyonlarında 90'ların sonu 2000'lerin başına damga vuran spor-magazin programı Televole'yi hatırlamamanız mümkün değil.

Başlangıçta futbol ve spor dünyasına dair içeriklerle ekrana gelen Televole, zamanla futbolcuların özel hayatlarına ve ünlülerin günlük yaşamına odaklanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Efsane futbolcu Maradona'nın "Maraba Televole" demesiyle hafızalarımızdaki yerini sağlamlaştıran Televole, hepimiz için bir spor programından çok daha fazlası oldu.

Efsane futbolcu Maradona'nın "Maraba Televole" demesiyle hafızalarımızdaki yerini sağlamlaştıran Televole, hepimiz için bir spor programından çok daha fazlası oldu.

Program, yalnızca maç analizleri veya röportajlardan ibaret olmaktan çıkıp, eğlenceli sokak röportajları, renkli magazin haberleri ve unutulmaz skeçlerle dönemin popüler kültürüne yön verdi.

Televole’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, enerjik müzikler ve esprili dille sunulan haberlerdi.

Televole’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, enerjik müzikler ve esprili dille sunulan haberlerdi.

Dönemin popüler futbolcuları ve ünlü isimleri, bu program sayesinde özel hayatlarıyla daha da göz önünde oldular.

Televole, magazin programlarının nasıl şekillenebileceğine dair yeni bir standart belirledi.

Televole, magazin programlarının nasıl şekillenebileceğine dair yeni bir standart belirledi.

Renkli, hızlı ve eğlenceli formatı, sonraki yıllarda birçok benzer programın ortaya çıkmasına ilham verdi. Ancak, program zaman zaman 'özel hayatın ihlali' tartışmalarına da neden oldu.

Özellikle futbolcuların ve ünlülerin özel hayatlarının sürekli mercek altına alınması, magazinin sınırlarını sorgulayan tartışmaları da beraberinde getirdi.

Özellikle futbolcuların ve ünlülerin özel hayatlarının sürekli mercek altına alınması, magazinin sınırlarını sorgulayan tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Bir magazin programından çok daha fazlası olan Televole, magazin anlayışının sosyal medyaya kayması, izleyici alışkanlıklarının değişmesi gibi nedenlerle ekranlara veda etti.

Bir magazin programından çok daha fazlası olan Televole, magazin anlayışının sosyal medyaya kayması, izleyici alışkanlıklarının değişmesi gibi nedenlerle ekranlara veda etti.

Ancak bugün hâlâ birçok kişi için nostaljik bir değer taşıyor. Gelin, Televole'den akıllarda kalan efsane anlara bakalım...

Seda Sayan'ın kırmızı ışıkta motoruyla görüp aşık olduğu Soner Yapçacık'la yıldırım nikahı kıyması.

Seda Sayan'ın kırmızı ışıkta motoruyla görüp aşık olduğu Soner Yapçacık'la yıldırım nikahı kıyması.

İkili gerçekten de trafikte tanışmış ve Seda ablamız 3. evliliğini bu beyle yapmıştı. Televole kameraları Seda Sayan ve Soner Bey'in aşkını sık sık ekrana taşımıştı.

Eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Cansel Özzengin'in doludizgin aşkı...

Eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Cansel Özzengin'in doludizgin aşkı...

Tanıştıktan 1 hafta sonra evlenen çiftin ilişkisi aşırı magazinsel olurken Televole'de sansasyonel ilişkilerini epey takip etmiştik.

Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş'in düşman çatlatacak dostluğunu sık sık Televole'de izlerdik.

Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş'in düşman çatlatacak dostluğunu sık sık Televole'de izlerdik.

Şen şakrak sohbetleri, enfes düetler derken Televole'nin en eğlenceli anlarını bu ikiliyle yaşadık desek yalan olmaz.

Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasındaki tartışmalar Televole'de izlediğimiz bir başka detaydı.

Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasındaki tartışmalar Televole'de izlediğimiz bir başka detaydı.

Programın sabit unsuru haline gelen bu kavgaları unutmak ne mümkün?!

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Canısı çekimlerinde İbrahim Erkal'ın Emine Ün'ü bayıltan tokadını Televole sayesinde anbean izlemiştik.

Canısı çekimlerinde İbrahim Erkal'ın Emine Ün'ü bayıltan tokadını Televole sayesinde anbean izlemiştik.

O an dizi çekimlerinde yer alan Televole kameraları bu unutulmaz anları ekrana taşımıştı.

Türk sinemasının efsanelerinden Levent Kırca'nın Maradona taklidini de unutmamak gerek.

Türk sinemasının efsanelerinden Levent Kırca'nın Maradona taklidini de unutmamak gerek.

'Maraba Televole' dillere o kadar pelesenk olmuştu ki bu akıma Levent Kırca da katılmıştı.

Peki, siz Televole'den neler hatırlıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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