"Maraba Televole!" Bir Magazin Efsanesi Televole'den Aklımızda Kalanlar
"Maraba Televole!" Bir Magazin Efsanesi Televole'den Aklımızda Kalanlar
90'ların sonu ve 2000'lerin başı, Türkiye televizyonlarında magazin programlarının altın çağıydı. Bu dönemin en ikonik yapımlarından biri ise hiç şüphesiz Televole'ydi. Spor programı formatında başlayan ancak zamanla bir magazin şovuna dönüşen Televole, dönemin futbolcularını, ünlülerini ve televizyon dünyasını eğlenceli bir dille izleyiciye sunarak kültürel bir fenomene dönüştü. Peki, bu efsane programdan neler hatırlıyoruz?
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Türk televizyonlarında 90'ların sonu 2000'lerin başına damga vuran spor-magazin programı Televole'yi hatırlamamanız mümkün değil.
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Efsane futbolcu Maradona'nın "Maraba Televole" demesiyle hafızalarımızdaki yerini sağlamlaştıran Televole, hepimiz için bir spor programından çok daha fazlası oldu.
Televole’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, enerjik müzikler ve esprili dille sunulan haberlerdi.
Televole, magazin programlarının nasıl şekillenebileceğine dair yeni bir standart belirledi.
Özellikle futbolcuların ve ünlülerin özel hayatlarının sürekli mercek altına alınması, magazinin sınırlarını sorgulayan tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Bir magazin programından çok daha fazlası olan Televole, magazin anlayışının sosyal medyaya kayması, izleyici alışkanlıklarının değişmesi gibi nedenlerle ekranlara veda etti.
Seda Sayan'ın kırmızı ışıkta motoruyla görüp aşık olduğu Soner Yapçacık'la yıldırım nikahı kıyması.
Eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Cansel Özzengin'in doludizgin aşkı...
Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş'in düşman çatlatacak dostluğunu sık sık Televole'de izlerdik.
Gülben Ergen ve Hülya Avşar arasındaki tartışmalar Televole'de izlediğimiz bir başka detaydı.
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Canısı çekimlerinde İbrahim Erkal'ın Emine Ün'ü bayıltan tokadını Televole sayesinde anbean izlemiştik.
Türk sinemasının efsanelerinden Levent Kırca'nın Maradona taklidini de unutmamak gerek.
Peki, siz Televole'den neler hatırlıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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