Üç Sevgilisi de Erkek Çıkan Adam, Konuşanlar'a Damga Vurdu
Üç Sevgilisi de Erkek Çıkan Adam, Konuşanlar'a Damga Vurdu
Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar'ın son bölümüne Savaş isimli seyircinin anlattıkları damga vurdu. Programı izleyemeye gelen konuk, üç sevgilisinin de kendisini kandırdığını ve erkek çıktığını açıkladı. Söz konusu hikaye herkesi şaşırttı.
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Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
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Konuşanlar'a seyirci olarak gelen Savaş isimli seyirci, özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla hepimizin ağzını açık bıraktı.
Üç sevgilisinin de erkek çıktığını açıklayan Savaş, "Üçü de beni kandırdı, önce kadınım dedi erkek çıktı" dedi.
"Ciddi düşünüyordum, internetten görüştük."
Sevgililerin erkek olduklarını nasıl anladığını soran Hasan Can Kaya'ya konuk Savaş, öğrenme hikayesini de anlattı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Bi gün başına bı iş gelecek 😂