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Üç Sevgilisi de Erkek Çıkan Adam, Konuşanlar'a Damga Vurdu

Üç Sevgilisi de Erkek Çıkan Adam, Konuşanlar'a Damga Vurdu

Hasan Can Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2025 - 10:56

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan programı Konuşanlar'ın son bölümüne Savaş isimli seyircinin anlattıkları damga vurdu. Programı izleyemeye gelen konuk, üç sevgilisinin de kendisini kandırdığını ve erkek çıktığını açıkladı. Söz konusu hikaye herkesi şaşırttı.

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Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar, her hafta yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Exxen'de yayınlanan programın son bölümü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konuşanlar'a seyirci olarak gelen Savaş isimli seyirci, özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla hepimizin ağzını açık bıraktı.

Konuşanlar'a seyirci olarak gelen Savaş isimli seyirci, özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla hepimizin ağzını açık bıraktı.

'Çok acil evlenmek istiyorum' diyen Savaş devamında 'Son 2 sene içerisinde 3 tane sevgilim oldu' dedi, fakat sonrasında anlattıklarıyla stüdyoyu şoke etti.

Üç sevgilisinin de erkek çıktığını açıklayan Savaş, "Üçü de beni kandırdı, önce kadınım dedi erkek çıktı" dedi.

Üç sevgilisinin de erkek çıktığını açıklayan Savaş, "Üçü de beni kandırdı, önce kadınım dedi erkek çıktı" dedi.

Olayı anlamayan Hasan Can Kaya, 'Bir dakika erkek mi çıktılar yani trans mı çıktılar? Nasıl anlamadın?' diyerek olayın detaylarını sordu.

"Ciddi düşünüyordum, internetten görüştük."

"Ciddi düşünüyordum, internetten görüştük."

'Doğrusu şöyle oldu; tırnakları boyalıydı, saçı makyajı her şeyi vardı. Ben birincisiyle olduğumda hiç meme görmedim, benim öyle sapık bir niyetim yok'

Sevgililerin erkek olduklarını nasıl anladığını soran Hasan Can Kaya'ya konuk Savaş, öğrenme hikayesini de anlattı:

Sevgililerin erkek olduklarını nasıl anladığını soran Hasan Can Kaya'ya konuk Savaş, öğrenme hikayesini de anlattı:

'Ben göğüs görmek istiyordum hiç görmemiştim. Ben açık açık hiç görmedim görmek istiyorum dedim. O da benim efendiliğime hayran kaldı. Dedi ki çok acele etme pişman olursun dedi. Parka gel göstereceğim dedi. Ben de o kadar seviniyorum ki ünlü görsem o kadar heyecan yapmam'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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gnyy

Bi gün başına bı iş gelecek 😂