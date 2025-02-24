Harry Potter'ın Lucius Malfoy'undan Seriyle İlgili İtiraf: "Özel Efektli Filmleri Çekmek Epey Sıkıcı!"
Harry Potter'ın Lucius Malfoy'undan Seriyle İlgili İtiraf: "Özel Efektli Filmleri Çekmek Epey Sıkıcı!"
Potterheadleri buraya alalım çünkü Harry Potter serisinin sevilmeyen bir karakterinden mesajımız var! Filmde Lucius Malfoy'u canlandıran oyuncu Jason Isaacs, seriye düşkünlüğüne rağmen seneler sonra bir itirafta bulundu. Isaacs, 'yapımının o kadar da eğlenceli olmadığını' ve 'epey sıkıcı' dile getirdi.
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Harry Potter serisi 7'den 70'e neredeyse herkesin hayatında bambaşka bir yere sahip.
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Serinin bir diziye dönüşmesiyle ilgili projeyi beklerken, aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağı sık sık tartışılıyor.
Bugün Harry Potter serisini bir kez daha anmamızın sebebi diziyle ilgili gelişmeler değil, dizinin kötü adamı Lucius Malfoy'u canlandıran Jason Isaacs'ın yaptığı açıklamalar.
8 Harry Potter filminin 6'sında Lucius Malfoy'a hayat veren Jason Isaacs, şu açıklamalarda bulundu:
Filmleri eleştirmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, 'her zaman eğlenceli olmadığını' dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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