Harry Potter'ın Lucius Malfoy'undan Seriyle İlgili İtiraf: "Özel Efektli Filmleri Çekmek Epey Sıkıcı!"

Isaacs, 'Bu kitaplarda ve bu filmlerde gerçekleşen bazı sihirler var. Bu korkunç bir itiraf ama onları yapmak o kadar da eğlenceli değildi. Bu büyük özel efektli filmleri çekmek epey sıkıcı. Tüm bu zevkler, kitabın hayatlarını değiştirdiği insanları gördüğümde ve onlarla tanıştığımda ortaya çıkıyor. Ve hâlâ insanlar onu okuyup çocuklarıyla paylaşıyor. Bazıları hayatlarının bu kitap sayesinde kurtulduğunu söylüyor ve ben de onlara inanıyorum. Bir şeyler oldu, kim bilir neden? Ama bu malzemeler bir araya geldiğinde ve sufle yükseldiğinde, dünya çapında bir sevgi yarattı. Ve bir aidiyet duygusu.' açıklamasında bulundu.