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Harry Potter'ın Lucius Malfoy'undan Seriyle İlgili İtiraf: "Özel Efektli Filmleri Çekmek Epey Sıkıcı!"

Harry Potter'ın Lucius Malfoy'undan Seriyle İlgili İtiraf: "Özel Efektli Filmleri Çekmek Epey Sıkıcı!"

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 01:13

Potterheadleri buraya alalım çünkü Harry Potter serisinin sevilmeyen bir karakterinden mesajımız var! Filmde Lucius Malfoy'u canlandıran oyuncu Jason Isaacs, seriye düşkünlüğüne rağmen seneler sonra bir itirafta bulundu. Isaacs, 'yapımının o kadar da eğlenceli olmadığını' ve 'epey sıkıcı' dile getirdi.

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Harry Potter serisi 7'den 70'e neredeyse herkesin hayatında bambaşka bir yere sahip.

Harry Potter serisi 7'den 70'e neredeyse herkesin hayatında bambaşka bir yere sahip.

Kendi adıma söyleyeyim, ilk izlediğimde çocuk olmama rağmen hala her yıl tüm seriyi baştan sona izliyorum. Benim için olduğu gibi, milyonlarca insan açısından da aynı etkiye sahip olduğunu da biliyorum.

Serinin bir diziye dönüşmesiyle ilgili projeyi beklerken, aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağı sık sık tartışılıyor.

Serinin bir diziye dönüşmesiyle ilgili projeyi beklerken, aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağı sık sık tartışılıyor.

Bunun sebebi de aynı oyuncuları gözlerimizin aramasıyla ilgili ama biz nelere alışmadık ki?

Bugün Harry Potter serisini bir kez daha anmamızın sebebi diziyle ilgili gelişmeler değil, dizinin kötü adamı Lucius Malfoy'u canlandıran Jason Isaacs'ın yaptığı açıklamalar.

Bugün Harry Potter serisini bir kez daha anmamızın sebebi diziyle ilgili gelişmeler değil, dizinin kötü adamı Lucius Malfoy'u canlandıran Jason Isaacs'ın yaptığı açıklamalar.

Filmden yıllar sonra seriyle ilgili bir itirafı gündem olan Isaacs, seriye düşkünlüğüne rağmen filmleri eleştirmiş.

8 Harry Potter filminin 6'sında Lucius Malfoy'a hayat veren Jason Isaacs, şu açıklamalarda bulundu:

8 Harry Potter filminin 6'sında Lucius Malfoy'a hayat veren Jason Isaacs, şu açıklamalarda bulundu:

'Filmlerde oynamış olmama rağmen, yeğenlerimi tura götürdüğümde ve o şey ortaya çıktığında ve siz Büyük Salon'da olduğunuzda, her seferinde gözyaşlarına boğuluyorum. İnanılmaz derecede dokunaklı' dedi .

Filmleri eleştirmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, 'her zaman eğlenceli olmadığını' dile getirdi.

Filmleri eleştirmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, 'her zaman eğlenceli olmadığını' dile getirdi.

Isaacs, 'Bu kitaplarda ve bu filmlerde gerçekleşen bazı sihirler var. Bu korkunç bir itiraf ama onları yapmak o kadar da eğlenceli değildi. Bu büyük özel efektli filmleri çekmek epey sıkıcı. Tüm bu zevkler, kitabın hayatlarını değiştirdiği insanları gördüğümde ve onlarla tanıştığımda ortaya çıkıyor. Ve hâlâ insanlar onu okuyup çocuklarıyla paylaşıyor. Bazıları hayatlarının bu kitap sayesinde kurtulduğunu söylüyor ve ben de onlara inanıyorum. Bir şeyler oldu, kim bilir neden? Ama bu malzemeler bir araya geldiğinde ve sufle yükseldiğinde, dünya çapında bir sevgi yarattı. Ve bir aidiyet duygusu.' açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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