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Biz Hasçelikler'in Yeni Bölümünü Beklerken Sude Belkıs X'te Belkıs TV Topluluğunu Sildi!

Biz Hasçelikler'in Yeni Bölümünü Beklerken Sude Belkıs X'te Belkıs TV Topluluğunu Sildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2025 - 21:47

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, eylül ayında arkadaşlarıyla birlikte bir anda geliştirdiği kararla Hasçelikler and the City dizisini başlattı. Belkıs'ın hayatımızda mutlaka var olan karakterlerden yarattığı dizi kısa sürede beğeni topladı. Dizi, Sude Belkıs'ın kurmuş olduğu Belkıs TV üzerinden yayınlanıyordu. Belkıs, X (Twitter) üzerinde açtığı Belkıs TV topluluğunu kapatınca kafalar karıştı!

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Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, ürettiği içeriklere bir yenisini ekleyerek büyük beğeni toplamıştı.

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, ürettiği içeriklere bir yenisini ekleyerek büyük beğeni toplamıştı.

Açtığı Belkıs TV üzerinden yayınladığı Hasçelikler and the City ile hayran kitlesini artıran Belkıs, milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı.

Eylül ayında arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda çıkan fikirle oluşan Hasçelikler and the City dizisi hayatımızın içinden karakterlere yer verdiği için ayrı beğenildi.

Eylül ayında arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda çıkan fikirle oluşan Hasçelikler and the City dizisi hayatımızın içinden karakterlere yer verdiği için ayrı beğenildi.

Hepimizin hayatlarında olan bu karakterleri bir arada görünce dizinin neden sevildiği de ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde TikTok Ödülleri'nde Yılın Komedi İçerik Üreticisi Ödülü'nü Pqueen'e kaptıran Sude Belkıs, bayılma numarası yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde TikTok Ödülleri'nde Yılın Komedi İçerik Üreticisi Ödülü'nü Pqueen'e kaptıran Sude Belkıs, bayılma numarası yapmıştı.

Nuri Bilge Ceylan'a yaptığı gönderme sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bir kısım bu göndermeyi oldukça komik karşılarken, bir kısım ise Sude Belkıs'ın Pqueen'den rol çaldığını iddia etmişti.

Sebebi bu yorumlar mıdır bilinmez ama Sude Belkıs, X'te yer alan Belkıs TV topluluğunu sildi!

Sebebi bu yorumlar mıdır bilinmez ama Sude Belkıs, X'te yer alan Belkıs TV topluluğunu sildi!

Bu durum da Hasçelikler'in yeni bölümlerinin gelip gelmeyeceğiyle ilgili soru işareti yarattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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