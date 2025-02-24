Masal Olsa Anlarız: Filmler Neden Çoğunlukla Mutlu Sonla Biter?

Boş zamanlarımızı çoğunlukla film izleyerek değerlendiriyoruz. Hepimizin tercih ettiği film türü farklı olsa da izlediğimiz filmlerde genellikle ortak bir yön bulunuyor. İzlediğimiz filmlerin türü fark etmeksizin büyük bir kısmı mutlu sonla bitiyor. Peki ama bunun bir nedeni var mı?

Gelin birlikte düşünüp mutlu sonlu hikayelerin neden daha çok karşımıza çıktığını değerlendirelim!