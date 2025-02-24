Masal Olsa Anlarız: Filmler Neden Çoğunlukla Mutlu Sonla Biter?
Masal Olsa Anlarız: Filmler Neden Çoğunlukla Mutlu Sonla Biter?
Boş zamanlarımızı çoğunlukla film izleyerek değerlendiriyoruz. Hepimizin tercih ettiği film türü farklı olsa da izlediğimiz filmlerde genellikle ortak bir yön bulunuyor. İzlediğimiz filmlerin türü fark etmeksizin büyük bir kısmı mutlu sonla bitiyor. Peki ama bunun bir nedeni var mı?
Gelin birlikte düşünüp mutlu sonlu hikayelerin neden daha çok karşımıza çıktığını değerlendirelim!
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Pek çoğumuz hobilerimiz sorulunca 'film izlemek' cevabını veririz.
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Kitap okuyarak ayrı dünyalara hayal ettiğimiz o yolculuğu bir filmde bulmak daha kolay gelir.
'Başka bir dünya mümkün' diye düşünmeye bir yol olan filmler, kimi zaman kendimizi içinde bir karakter olarak hayal etmemizi sağlar.
Bir filmi izlemek için seçerken nelerin değerlendirildiği izleyiciye göre değişiyor.
Her ne kadar doğrudan bir talep olarak görülmese de filmlerin çoğunun mutlu sonla bittiği bilinen bir gerçek.
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Rastgele seçmiş olsak bile filmler neden çoğunlukla mutlu sonla biter, bir düşünelim...
Burada kastedilen şey filmin beklenmedik bir sonla bitmesi değil, mutsuz sonla bitmesi.
İzleyici filmi çoğunlukla başrol oyuncusuyla bir bağ kurarak izler. Bu da filmin sonunda izleyicinin ne beklediğini biraz olsun gösterir.
Sonu mutsuz biten filmlerde izleyicide tekrar izleme isteği pek uyanmıyor.
Gerçek hayatta her zaman mutlu sonlara ulaşamıyoruz. Bu da film izlerken aradığımız mutlu sonu görme arzumuzu artırıyor.
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Kısacası rahatlama ve tatmin, sonu mutlu biten filmlerde daha çok karşılaşılan bir sonuç.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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