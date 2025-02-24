Bu Kez 'Avukat Hanım' Diyeceğiz: Hande Erçel'in Yeni Filmindeki Partneri Metin Akdülger Oldu!

Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmiyle büyük ses getiren Hande Erçel yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kimilerinin övdüğü kimilerinin de oyunluğunu ağır eleştirdiği Erçel bir yeni projeyle daha çıkageldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'İki Dünya Bir Dilek' adlı filmde 'Avukat Bilge' olarak izleyeceğimiz Hande Erçel'in yeni partneri Metin Akdülger oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş