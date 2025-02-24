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Bu Kez 'Avukat Hanım' Diyeceğiz: Hande Erçel'in Yeni Filmindeki Partneri Metin Akdülger Oldu!

Bu Kez 'Avukat Hanım' Diyeceğiz: Hande Erçel'in Yeni Filmindeki Partneri Metin Akdülger Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.02.2025 - 14:39

Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmiyle büyük ses getiren Hande Erçel yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kimilerinin övdüğü kimilerinin de oyunluğunu ağır eleştirdiği Erçel bir yeni projeyle daha çıkageldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'İki Dünya Bir Dilek' adlı filmde 'Avukat Bilge' olarak izleyeceğimiz Hande Erçel'in yeni partneri Metin Akdülger oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Rol aldığı her yapımla mutlaka adından söz ettiren Hande Erçel, oyunculuk yetenekleriyle ülkenin en tartışmalı ismi oldu.

Rol aldığı her yapımla mutlaka adından söz ettiren Hande Erçel, oyunculuk yetenekleriyle ülkenin en tartışmalı ismi oldu.

İnanılmaz büyük bir fan kitlesi olan, hatta bir o kadar da kendisinden pek hoşlanmayan bir kesimi bulunan Erçel'in rol yeteneği sıkça tartışılıyor.

Ünlü oyuncunun ilk film projesi olan 'Rüzgara Bırak' ise çok konuşulmuştu. Film 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanmıştı.

Ünlü oyuncunun ilk film projesi olan 'Rüzgara Bırak' ise çok konuşulmuştu. Film 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanmıştı.

Başrollerini Barış Arduç'la birlikte paylaşan Hande Erçel'in performansı kimileri tarafından çok beğenilse de büyük bir kitlenin ağır eleştirilerinden kurtulamadı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Hande Erçel ve Barış Arduç’ filmin ardından bir kez daha partner oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç’ filmin ardından bir kez daha partner oldu.

Çekimleri İstanbul ve Kapadokya’da yapılan romantik komedi türündeki 8 bölümden oluşacak ‘Aşkı Hatırla’ dizisi de şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Şu sıralar bir projeden yeni bir projeye koşmaya devam eden Hande Erçel bu kez farklı bir film haberiyle gündeme geldi.

Şu sıralar bir projeden yeni bir projeye koşmaya devam eden Hande Erçel bu kez farklı bir film haberiyle gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri önümüzdeki ay başlaması planan “İki Dünya Bir Dilek” kod adlı filmde Erçel'in partneri belli oldu.

Erçel, Prime Video'da yayınlanacak olan filmde Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak.

Erçel, Prime Video'da yayınlanacak olan filmde Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak.

Yönetmen koltuğunda Ketche‘nin oturacağı film için Akdülger’le prensipte el sıkışıldı. Eğer herhangi bir problem yaşanmazsa Metin Akdülger 'arkeolog Can' karakterine hayat verecek.

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Hande Erçel ise senaryo çalışmaları süren filmde 'Bilge' adlı bir avukata hayat verecek.

Hande Erçel ise senaryo çalışmaları süren filmde 'Bilge' adlı bir avukata hayat verecek.

Belki hatırlarsınız, Hande Erçel'in son televizyon dizisi 'Bambaşka Biri' adlı dizi olmuştu. ''Leyla Gediz' adlı bir cumhuriyet savcısına hayat veren Erçel, Burak Deniz'le partner olmuştu. Ancak reytinglerde pek de beklendiğini yakalayamayan dizi 16. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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