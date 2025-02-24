Bu Kez 'Avukat Hanım' Diyeceğiz: Hande Erçel'in Yeni Filmindeki Partneri Metin Akdülger Oldu!
Bu Kez 'Avukat Hanım' Diyeceğiz: Hande Erçel'in Yeni Filmindeki Partneri Metin Akdülger Oldu!
Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filmiyle büyük ses getiren Hande Erçel yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kimilerinin övdüğü kimilerinin de oyunluğunu ağır eleştirdiği Erçel bir yeni projeyle daha çıkageldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'İki Dünya Bir Dilek' adlı filmde 'Avukat Bilge' olarak izleyeceğimiz Hande Erçel'in yeni partneri Metin Akdülger oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rol aldığı her yapımla mutlaka adından söz ettiren Hande Erçel, oyunculuk yetenekleriyle ülkenin en tartışmalı ismi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncunun ilk film projesi olan 'Rüzgara Bırak' ise çok konuşulmuştu. Film 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanmıştı.
Hande Erçel ve Barış Arduç’ filmin ardından bir kez daha partner oldu.
Şu sıralar bir projeden yeni bir projeye koşmaya devam eden Hande Erçel bu kez farklı bir film haberiyle gündeme geldi.
Erçel, Prime Video'da yayınlanacak olan filmde Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel ise senaryo çalışmaları süren filmde 'Bilge' adlı bir avukata hayat verecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın