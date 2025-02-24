Bu Taş Feyza Civelek'e mi? Hamdi Alkan Aynı Filmde Rol Aldığı Kızı Zeynep'le İlgili Sözleriyle Dikkat Çekti!
Bu Taş Feyza Civelek'e mi? Hamdi Alkan Aynı Filmde Rol Aldığı Kızı Zeynep'le İlgili Sözleriyle Dikkat Çekti!
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Hamdi Alkan “Sonradan Gurme” filmi için hazırlıklara başladı. Yönetmenliği kendi üstlendiği filmde kızı Zeynep Alkan da yer aldı. Dün filmin okuma provası gerçekleştirildi. Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre; Hamdi Alkan, kızıyla aynı filmde rol almasıyla ilgili 'torpil yok' diyerek gönderme iddialarını gündeme getirdi.
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Hamdi Alkan, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan En İyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı 'Cino' karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı.
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Kızıl Goncalar'dan sonra şimdi de Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılan Alkan 'Ulvi' karakterine hayat vermeye başladı.
Dizilerin yanında yeni sinema filmlerine de başlayan ünlü oyuncu iki projeyle gündeme taşındı.
Alkan'ın bir diğer projesi de “Sonradan Gurme” adlı film oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş da filmin geçtiğimiz gün okuma provasının yapıldığını aktardı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği filmde Hamdi Alkan Survivor'dan dönen kızı Zeynep Alkan'la birlikte kamera karşısına geçecek.
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Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre; Hamdi Alkan "Zeynep'le birlikte bu filmde rol alacağım. Yapımcımız öyle uygun gördüler. Burada bir torpil yok, kesinlikle yok" sözleriyle öne çıktı.
İşte o anlar...
Hamdi Alkan'ın 'torpil' üzerine yaptığı bu konuşma ise akıllara direkt olarak Feyza Civelek'i getirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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