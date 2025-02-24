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Bu Taş Feyza Civelek'e mi? Hamdi Alkan Aynı Filmde Rol Aldığı Kızı Zeynep'le İlgili Sözleriyle Dikkat Çekti!

Bu Taş Feyza Civelek'e mi? Hamdi Alkan Aynı Filmde Rol Aldığı Kızı Zeynep'le İlgili Sözleriyle Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.02.2025 - 10:56

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Hamdi Alkan “Sonradan Gurme” filmi için hazırlıklara başladı. Yönetmenliği kendi üstlendiği filmde kızı Zeynep Alkan da yer aldı. Dün filmin okuma provası gerçekleştirildi. Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre; Hamdi Alkan, kızıyla aynı filmde rol almasıyla ilgili 'torpil yok' diyerek gönderme iddialarını gündeme getirdi.

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Hamdi Alkan, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan En İyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı 'Cino' karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı.

Hamdi Alkan, 2004-2007 yılları arasında yayınlanan En İyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı 'Cino' karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı.

Rol aldığı yapımlar ve imza attığı projelerle beğeni toplayan ünlü isim; yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu kimlikleriyle oldukça başarılı işlerle karşımıza çıkıyor.

Kızıl Goncalar'dan sonra şimdi de Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılan Alkan 'Ulvi' karakterine hayat vermeye başladı.

Kızıl Goncalar'dan sonra şimdi de Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılan Alkan 'Ulvi' karakterine hayat vermeye başladı.

Diziye girdiği andan itibaren sosyal medyanın da gündemine oturan başarılı oyuncuya 'seni çok özlemişiz' yorumları yağdı elbette!

Dizilerin yanında yeni sinema filmlerine de başlayan ünlü oyuncu iki projeyle gündeme taşındı.

Dizilerin yanında yeni sinema filmlerine de başlayan ünlü oyuncu iki projeyle gündeme taşındı.

Bunların ilki Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak, Emel Müftüoğlu’nu bir araya getiren 'Baldız' filmi oldu. Hamdi Alkan bu yapımda hem oyuncu hem de yönetmen koltuğunda.

Alkan'ın bir diğer projesi de “Sonradan Gurme” adlı film oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş da filmin geçtiğimiz gün okuma provasının yapıldığını aktardı.

Alkan'ın bir diğer projesi de “Sonradan Gurme” adlı film oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş da filmin geçtiğimiz gün okuma provasının yapıldığını aktardı.

Hamdi Alkan’ın yöneteceği yapımda Timur Acar, Aslıhan Güner ve İlker Aksum bir araya gelecek. Sete çıkan komedi filmi adı itibariyle şimdiden merak uyandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği filmde Hamdi Alkan Survivor'dan dönen kızı Zeynep Alkan'la birlikte kamera karşısına geçecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği filmde Hamdi Alkan Survivor'dan dönen kızı Zeynep Alkan'la birlikte kamera karşısına geçecek.

Baba-kızın bir arada rol alacağı filmin okuma provasında oldukça dikkat çeken anlar yaşandı.

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Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre; Hamdi Alkan "Zeynep'le birlikte bu filmde rol alacağım. Yapımcımız öyle uygun gördüler. Burada bir torpil yok, kesinlikle yok" sözleriyle öne çıktı.

Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre; Hamdi Alkan "Zeynep'le birlikte bu filmde rol alacağım. Yapımcımız öyle uygun gördüler. Burada bir torpil yok, kesinlikle yok" sözleriyle öne çıktı.

Zeynep Alkan ise babasının sözleri karşısında kendisini gülmekten alamadı tabii.

İşte o anlar...

Hamdi Alkan'ın 'torpil' üzerine yaptığı bu konuşma ise akıllara direkt olarak Feyza Civelek'i getirdi.

Hamdi Alkan'ın 'torpil' üzerine yaptığı bu konuşma ise akıllara direkt olarak Feyza Civelek'i getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakteriyle karşımıza çıkan Feyza Civelek'in senarist annesi Melis Civelek'in torpiliyle senaryonusu onun yazdığı dizilerde oynadığı öne sürülmüştü. 'Torpilli oyuncu' olarak anılamaya başlayan Civelek, iddiaları da kabul etmemişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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